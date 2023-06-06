L’UE estende le restrizioni sui prodotti agricoli ucraini per favorire cinque Paesi dell’Europa orientale

La Commissione europea ha prorogato fino a settembre le restrizioni commerciali temporanee su quattro prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina a favore di cinque Paesi europei “in prima linea”, nonostante uno degli Stati – l’Ungheria – non abbia ancora soddisfatto le condizioni dell’esecutivo UE per l’estensione.

Le misure preventive eccezionali e temporanee, che dovevano scadere il 5 giugno e riguardano grano, mais, colza e semi di girasole originari dell’Ucraina, sono state prorogate fino al 15 settembre, ha annunciato lunedì (5 giugno) la Commissione europea.

Le misure limitano la circolazione di questi prodotti agricoli in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, a meno che non siano destinati al transito verso altri paesi dell’UE o non UE nell’ambito di un pacchetto politico concordato all’inizio di maggio dall’esecutivo di Bruxelles e dai cinque Paesi confinanti con l’Ucraina.

L’accordo è stato ritenuto necessario dopo che la temporanea liberalizzazione del commercio intesa ad aiutare l’Ucraina a esportare prodotti agricoli ha portato a un afflusso di merci nell’Europa orientale, spingendo i prezzi verso il basso e provocando le proteste degli agricoltori locali.

Secondo la Commissione, le misure “continuano a essere necessarie per un periodo di tempo limitato” date le “circostanze eccezionali” di gravi colli di bottiglia logistici e la limitata capacità di stoccaggio del grano prima della stagione del raccolto riscontrate in cinque Stati membri.

“L’eliminazione graduale consentirà di apportare miglioramenti significativi alle corsie di solidarietà e di affrontare le sfide per far uscire il grano ucraino dal paese per questo raccolto”, si legge in una dichiarazione dell’esecutivo dell’UE.

Nel frattempo, è stata istituita una piattaforma di coordinamento congiunta per aiutare a monitorare l’esportazione di prodotti agricoli dall’Ucraina, che sarà utilizzata per sostenere la Commissione se sussistono le condizioni sostanziali per l’imposizione di tali misure preventive.

La notizia dovrebbe essere accolta con favore dal commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, che in precedenza aveva auspicato a un’estensione minima delle misure fino alla fine di ottobre.

Tuttavia, la mossa vedrà probabilmente la rimostranze di Kyiv. Il tema è stato affrontato nel colloquio tra la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky avvenuti lo scorso primo giugno in Moldavia a margine del vertice della Comunità politica europea (CPE). Nel colloquio, il presidente ucraino ha esortato l’UE ad abbandonare “incondizionatamente” tutte le restrizioni sui prodotti agroalimentari provenienti dal Paese devastato dalla guerra.

L’Ungheria si rifiuta di giocare secondo le regole

L’estensione delle restrizioni ai prodotti ucraini è avvenuta nonostante l’Ungheria non stia giocando secondo le regole. Infatti, la Commissione stabilisce che le misure di salvaguardia commerciale si applicheranno solo a condizione che gli Stati membri non mantengano misure restrittive proprie.

Ad aprile, quattro Paesi dell’UE confinanti con l’Ucraina hanno preso la decisione unilaterale di bloccare le importazioni di prodotti agricoli dal paese devastato dalla guerra.

La decisione ha suscitato notevole preoccupazione da parte dell’Ucraina e della Commissione europea, dato che il commercio è di competenza esclusiva dell’UE, il che significa che la mossa rappresentava probabilmente una violazione del diritto dell’UE e internazionale.

Tuttavia, al momento della pubblicazione, l’Ungheria deve ancora mantenere la sua parte dell’accordo, ha confermato a EURACTIV un portavoce della Commissione. Nonostante ciò, l’estensione di queste restrizioni temporanee si applica ancora all’Ungheria, ha proseguito il portavoce.

