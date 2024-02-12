L’UE è di fronte a un crocevia, non può essere “l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”, osserva Gentiloni

A pochi mesi dalle elezioni europee di giugno che avverranno in un delicatissimo periodo a livello internazionale caratterizzato da una recrudescenza dei conflitti e da sfide sempre più grandi sul piano sia della competitività industriale che tecnologica, secondo il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, l’Europa si trova di fronte a un crocevia e “non può essere l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”.

Nel suo intervento conclusivo del convegno “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda. Un manifesto” organizzato lunedì (12 febbraio) dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Gentiloni ha riconosciuto i meriti della Commissione europea che “ha fatto un lavoro davvero notevole negli ultimi 5 anni”, osservando però al contempo che “il contesto internazionale è cambiato a una velocità tale da rendere difficile stare al passo”.

L’evento, che ha visto la partecipazione tra gli altri dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione UE, Romano Prodi, e dell’ex governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, è stato organizzato per discutere sul manifesto “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda” pubblicato lo scorso 4 ottobre e che vede tra i suoi ideatori Marco Buti, già capo di gabinetto del Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e attualmente professore all’European University Institute di Firenze, ed è firmato dallo stesso Prodi e da altri ex funzionari UE come l’ex presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dall’ex premier Mario Monti. Obiettivo del manifesto che sostiene un “federalismo pragmatico” è quello di fornire un’analisi dei problemi dell’Unione europea e ridefinire l’agenda di policy europea con l’intento di riportare l’Europa ad assumere il ruolo di attore globale all’interno di uno scenario in cui al puro gioco di potere contrappone un approccio multilaterale e di cooperazione.

Ex politici UE ed economisti di alto livello lanciano un manifesto per una “UE al tempo della nuova guerra fredda” In vista del Consiglio europeo che si terrà questa settimana a Granada, 32 ex politici di alto livello, funzionari ed economisti dell’UE hanno pubblicato un manifesto per “l’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda”, chiedendo una capacità di spesa …

Una Commissione UE che si presenta alle elezioni a “testa alta”

Guardando alle cruciali elezioni europee di giugno, secondo Gentiloni, l’esecutivo di Bruxelles giunge all’appuntamento elettorale a “testa alta” a fronte di alcune decisioni “storiche” che sono state prese durante il suo mandato a partire dall’obiettivo della neutralità climatica al 2050 per poi passare ad iniziative come SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), Next Generation EU e il Recovery Fund post pandemia.

Il commissario europeo all’Economia ha inoltre sottolineato come la risposta dell’UE alla crisi Ucraina sia stata quella dell’unità. Infatti, oggi, dopo due anni dall’inizio dell’invasione russa, l’UE è più efficiente sul dossier rispetto agli Stati Uniti.

Altro punto di orgoglio indicato da Gentiloni è quello dello Stato di diritto che ha visto in questi la Commissione utilizzare lo strumento della condizionalità del suo sostegno per spingere i Paesi a lavorare sul miglioramento del proprio Stato di diritto.

Infine, il commissario europeo ha fatto notare che una parola, in passato lontana dai circoli di Bruxelles, ha assunto la sua cittadinanza europea: la politica industriale. “Oggi abbiamo la consapevolezza che dobbiamo avere una presenza strategica e che questa presenza si alimenta di politica industriale”, ha osservato il commissario Gentiloni.

Tuttavia, “questi grandi passi in avanti sono stati fatti in un mondo che si è mosso a una velocità enormemente maggiore” e per quanto significativi, questi passi hanno “però accesso i riflettori sull’inadeguatezza della costruzione europea”.

Come osservato da Gentiloni, purtroppo accanto ai passi avanti “convivono sul piano istituzionale tendenze regressive”.

Von der Leyen: a marzo la presentazione della strategia UE per la difesa La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il prossimo marzo l’esecutivo UE presenterà la strategia per l’industria della difesa europea. Parlando venerdì nella conferenza stampa congiunta a Stoccolma con i premier svedese e finlandese – …

Il COREPER è ormai la quarta istituzione europea

Infatti, se da un lato Commissione si è presa responsabilità notevoli e la presidente Ursula von der Leyen che è divenuta una sorta di “celebrity” all’estero, dall’altro le dinamiche intergovernative vedono il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’UE (COREPER) “praticamente in seduta permanente” tanto averlo reso, secondo Gentiloni una sorta di “quarta istituzione” europea.

“Siamo davanti a un crocevia”, ha affermato il Commissario all’Economia e citando una celebre frase dell’ex direttore dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ed ex commissario europeo al Commercio Pascal Lamy, ha osservato che “l’UE non può essere l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”. Questo, ha osservato il commissario ed ex premier italiano, è quello che l’Europa ha di fronte, precisando al contempo che non è un “invito ad armarsi” perché questo concetto abbraccia molteplici temi dalla competitività industriale, alle tecnologie, alla transizione energetica ed ecologica.

Il cancelliere tedesco Scholz porta a Washington l'esempio degli aiuti UE all'Ucraina Il cancelliere tedesco Olaf Scholz cercherà di sfruttare lo slancio derivante dal successo dell’Europa nell’accettare nuovi aiuti per l’Ucraina dilaniata dalla guerra quando si recherà a Washington questa settimana, dove il presidente Joe Biden sta lottando per superare l’opposizione dei …

Gli obiettivi per l’UE nei prossimi mesi

Di fronte a queste contraddizioni e queste manifeste inadeguatezze del sistema, per Gentiloni occorrerà nei prossimi mesi discutere di una serie di obiettivi:

conservare un sostegno forte all’Ucraina?

gestire la transizione climatica?

difesa comune e politica estera comune

Sul sostegno all’Ucraina, per Gentiloni “questa partita sarà difficile non a maggio 2025”, quando ipoteticamente si insedierà la futura nuova amministrazione USA, ma già nelle prossime settimane, “perché la competizione elettorale negli Stati Uniti ha già cambiato le carte in tavola”. Secondo il commissario europeo è necessario, per l’Europa, rendersi conto che se “noi non vinciamo la battaglia del sostegno all’Ucraina, saremo in grande difficoltà”.

Sulla transizione per combattere i cambiamenti climatici l’Europa ha il compito di gestire questa grandissima operazione con “ragionevolezza e consenso” e ciò è un compito per la politica e le forze della maggioranza. Per Gentiloni, si tratta di “un’operazione titanica ma se ci rinunciamo avremo un ruolo ancora più marginale a livello internazionale”. Quindi il cambiamento “va gestito con buonsenso, senza far finta che il problema non ci sia perché ci verrà posto nei prossimi mesi”.

Sul tema della difesa comune, Gentiloni ha ricordato che abbraccia anche il concetto di politica estera comune, ovvero della “voce dell’Europa nel mondo” sia sul piano della situazione geopolitica, ma anche di temi economici, come la promozione di una ristrutturazione dell’architettura finanziaria nazionale che vede ormai inadeguate istituzioni come il Fondo monetario internazionale ancora ritagliate su Stati Uniti ed Europa, senza tener conto del resto dei Paesi emergenti parte del G20.

Inoltre, per Gentiloni è necessario fare dei passi in avanti in termini di coordinamento fiscale, messa in comune di risorse con nuovi strumenti simili al Next Generation EU.

“Nel mondo dei carnivori, non basta fare” la potenza regolatoria, con “gli standard”, ha fatto notare Gentiloni, “e per fare dei passi in più, bisogna fare dei passi in più in termini di coordinamento fiscale, di risorse in comune, di debito in comune”.

Il nuovo debito europeo segnala una spinta verso un’Unione fiscale? Il Consiglio europeo straordinario che ha approvato la riforma del bilancio UE superando il veto ungherese, ha nuovamente rotto il tabù del debito europeo. Dei 50 miliardi a sostegno dell’Ucraina, ben 33 sono finanziati mediante debito europeo, con lo stesso …

Servono più strumenti di risorse comuni anche a debito

Secondo il commissario all’Economia, queste azioni vanno intraprese sapendo che il debito in comune può essere redistribuzione, come è stato Next Generation Eu, “ma può anche non avere niente a che fare con l’azzardo morale”. Infatti, “il debito comune può essere un debito comune per obiettivi che interessano il Lussemburgo e la Bulgaria nello stesso modo, non trasferimento di soldi per forza dall’Olanda alla Grecia”.

Infine, il commissario all’Economia ha sottolineato la necessità di riformare in qualche modo il sistema decisionale superando questione dell’unanimità. “Io penso che ci voglia anche questo aspetto e che forse in una discussione da campagna elettorale sia uno degli aspetti da privilegiare”, ha fatto notare Gentiloni, che ha parlato anche di un rafforzamento della dimensione europea delle istituzioni UE, sia per quanto riguarda la Commissione UE che il Parlamento europeo. “Noi – ha affermato – abbiamo bisogno di un Parlamento più forte”.

“Dobbiamo dare il messaggio di voler rafforzare la democrazia europea, siamo in un momento in cui le democrazie sono sotto attacco”, ha fatto presente Gentiloni, osservando che si fa fatica “a prendere le decisioni giuste, ma se rafforziamo questa democrazia diamo agli elettori un messaggio giusto”.