L’UE dà il definitivo via libera alla strategia sulle materie prime critiche

Lunedì (18 marzo) il Consiglio dell’UE ha dato la sua approvazione definitiva a una strategia per garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime fondamentali per la transizione verde, le industrie digitali e i settori della difesa, si legge in un comunicato stampa.
L’Europa dipende in gran parte da altri Paesi per la fornitura di questi elementi critici, come il litio per la produzione di batterie e le terre rare utilizzate nell’elettronica.
Il Critical Raw Materials Act (CRMA) approvato oggi è un tentativo di ridurre la dipendenza dell’UE da questi paesi terzi, in particolare dalla Cina, che ha un controllo capillare sulle catene di approvvigionamento di molti di questi elementi.
Il CRMA definisce un elenco di 17 elementi strategici, come il cobalto e il rame, e un elenco ampliato di 34 materiali critici, che include il carbone da coke.
La normativa fissa obiettivi ambiziosi per la fornitura di elementi strategici.
Entro il 2030, il consumo annuale dell’UE sarà composto per almeno il 10% da minerali estratti localmente, per il 40% da elementi lavorati all’interno dell’UE e per il 25% da materiali riciclati. Allo stesso tempo, nessun Paese terzo riuscirà a fornire più del 65% del consumo annuale europeo di uno qualsiasi dei materiali chiave.
Fondamentalmente, la legge fissa le scadenze per la valutazione dei progetti all’interno dell’UE. I progetti di estrazione dovrebbero passare attraverso il processo di autorizzazione entro 27 mesi, mentre i progetti di riciclaggio e lavorazione dovrebbero ricevere i permessi entro 15 mesi.
Le grandi aziende che producono tecnologie chiave come batterie e generatori di energia rinnovabile devono condurre valutazioni dei rischi delle loro catene di approvvigionamento, nonché sviluppare strategie di mitigazione per far fronte a possibili interruzioni della fornitura.
La settimana scorsa, la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen ha annunciato che l’esecutivo dell’UE aprirà un ufficio a Nuuk, la capitale della Groenlandia, insieme a un programma da 22,5 milioni di euro per investire in energia e materie prime critiche nel territorio danese.
Un altro partenariato strategico è stato firmato con il Canada nel 2021.
Il CRMA fa parte del Piano industriale Green Deal, presentato dal Commissario Thierry Breton nel febbraio 2023. Un accordo politico sul CRMA è stato raggiunto al Parlamento europeo nel novembre 2023.
L’atto sarà ora trasmesso al presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio per la firma e verrà quindi pubblicato sulla Gazzetta dell’UE, entrando in vigore 20 giorni dopo.
[A cura di Zoran Radosavljevic]
Leggi qui l’articolo originale.