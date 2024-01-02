L’UE applica le nuove norme sulle frodi nei pagamenti transfrontalieri

Lunedì (primo gennaio) sono entrate in vigore le nuove norme sulla trasparenza che aiuteranno gli Stati membri dell’UE a reprimere le frodi legate all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Come sottolineato dalla Commissione europea in una nota, le norme forniranno alle autorità amministrative fiscali degli Stati membri dell’UE informazioni sui pagamenti provenienti da banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e servizi di giro postale, per individuare meglio le frodi IVA.

Secondo la Commissione le nuove regole sono rivolte soprattutto al commercio elettronico considerata un’area di interesse particolare per i Paesi UE. Bruxelles afferma che i commercianti online senza una presenza fisica all’interno degli Stati membri sono in grado di condurre transazioni e affari evadendo l’IVA oppure dichiarando un valore inferiore al valore effettivo delle loro vendite online.

“Gli Stati membri necessitano pertanto di strumenti rafforzati per individuare e porre fine a questo comportamento illegale”, afferma la Commissione nella nota.

Come sottolineato dal commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni “questo nuovo anno segna una nuova alba per la tassazione delle grandi multinazionali”. Secondo Gentiloni, l’entrata in vigore in Europa e nelle giurisdizioni di tutto il mondo di “questa storica riforma segna un passo importante verso un sistema di tassazione delle imprese più equo”.

Infatti, per il membro dell’esecutivo europeo, “riducendo l’incentivo per le imprese a spostare i profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione, le nuove regole contribuiranno a frenare la cosiddetta ‘corsa al ribasso’ sulle aliquote fiscali sulle società nell’UE e nel mondo”.

Gentiloni ha infine aggiunto: “Incoraggio tutti i firmatari dell’accordo fiscale globale a portare avanti le parole e ad attuare rapidamente questa riforma chiave, che ha il potenziale di generare 220 miliardi di dollari extra ogni anno per aiutare i Paesi di tutto il mondo a finanziare investimenti cruciali e servizi pubblici di alta qualità”.

Come funziona il nuovo sistema

L’esecutivo UE precisa che “sfruttando le informazioni raccolte dai fornitori di servizi di pagamento come le banche e le società di carte di credito, gli specialisti antifrode negli Stati membri saranno in grado di individuare e reprimere in modo più semplice e accurato i comportamenti fraudolenti nel settore del commercio elettronico”.

Secondo l’UE, il commercio elettronico è “particolarmente incline” al mancato rispetto dell’IVA e alle frodi, temendo che tale attività criminale abbia successivamente creato buchi nelle entrate fiscali degli Stati membri.

Nello specifico, il nuovo sistema sfrutta il ruolo chiave svolto dai fornitori di servizi di pagamento (PSP) come banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e servizi di giro postale, che gestiscono collettivamente oltre il 90% degli acquisti online nell’UE.

Dal primo gennaio i PSP sono quindi obbligati a monitorare i beneficiari dei pagamenti transfrontalieri e, dal primo aprile, a trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri dell’UE le informazioni su coloro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre. Queste informazioni verranno poi centralizzate in un nuovo database europeo sviluppato dalla Commissione europea, il Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), dove verranno archiviate, aggregate e confrontate con altri dati.

Tutte le informazioni contenute nel CESOP saranno poi messe a disposizione degli Stati membri tramite Eurofisc, la rete dell’UE di specialisti antifrode IVA lanciata nel 2010. “Ciò renderà molto più semplice per gli Stati membri analizzare i dati e identificare i venditori online che non rispettano l’IVA. obblighi, comprese le imprese che non hanno sede nell’UE”, sottolinea la Commissione UE.

In base al nuovo regolamento, i funzionari di collegamento di Eurofisc hanno inoltre il potere di intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come procedere con richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri IVA. Disposizioni simili sono già in vigore in alcuni Stati membri e in altri Paesi e hanno avuto un effetto tangibile nella lotta alle frodi nel settore del commercio elettronico.

La lotta alle attività fraudolente è diventata negli ultimi tempi una priorità per diversi organismi internazionali e nazionali, con il Payments Systems Regulator (PSR) del Regno Unito e l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (IOSCO) che si stanno muovendo nella prevenzione delle frodi.