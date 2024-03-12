L’industria della pesca europea vuole unirsi alle proteste degli agricoltori

Il rappresentante del settore della pesca europeo afferma di condividere le richieste degli agricoltori europei e di sostenere le manifestazioni congiunte organizzate in Francia e Spagna contro quello che chiamano il “diktat di Bruxelles”.
“Europêche condivide pienamente la frustrazione espressa dagli agricoltori per le politiche europee squilibrate e impraticabili che stanno soffocando le nostre imprese in tutta l’UE”, ha detto a Euractiv Daniel Voces de Onaíndi, direttore generale di Europêche, la principale lobby per la pesca industriale in Europa.
Sabato 9 marzo, agricoltori e pescatori hanno tenuto una manifestazione congiunta nel nord della Francia, a Boulogne sur mer, il principale porto peschereccio francese.
Organizzata da la Coordination rurale, il sindacato agricolo più ostile al governo francese, e dal Syndicat des chefs d’entreprises de la pêche, l’operazione senza precedenti ha riunito 150 trattori e diverse decine di pescatori. Il loro slogan: fermare il “diktat di Bruxelles”.
Agricoltura e pesca sono “due mondi paralleli che Bruxelles sacrifica con la sua dittatura che non protegge più i suoi cittadini ma li crocifigge”, ha annunciato Coordination rurale in un comunicato stampa.
I manifestanti chiedono la fine degli standard ambientali e della burocrazia europea e un aumento dei redditi.
Per ragioni simili, i due settori avevano già tenuto una manifestazione congiunta davanti all’ufficio di rappresentanza della Commissione europea a Madrid, in Spagna, il 26 febbraio 2024.
Troppe norme europee
Europêche ritiene che i pescatori e gli agricoltori europei abbiano “preoccupazioni condivise” riguardo alle eccessive normative europee imposte sia dalla Politica Agricola Comune (PAC) che dalla Politica Comune della Pesca (PCP).
L’esempio emblematico è il piano d’azione marino, annunciato il 21 febbraio dalla Commissione europea per “proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente”.
Il piano suggerisce agli Stati membri di vietare la pesca di fondo – draghe, sciabiche, reti da traino, ecc. – nelle aree marine protette (MPA) entro il 2030, per proteggere i fondali marini e gli ecosistemi, sollevando critiche nel settore.
Allo stesso modo in cui i rappresentanti dei sindacati agricoli come Copa e Cogeca accusano la strategia Farm to Fork di aver causato un calo dei rendimenti agricoli (circa il 15%), l’industria della pesca mette in guardia da un calo della produzione ittica del 25% se il piano della Commissione sarà implementato.
Le importazioni di prodotti agricoli nell’UE sono in aumento, avverte l’industria della pesca, sottolineando che il 70% dei prodotti ittici consumati in Europa viene importato da paesi terzi. Europêche ritiene che entrambi i settori debbano ritrovare la loro competitività di fronte alla concorrenza internazionale.
Da parte loro, i pescatori spagnoli puntano il dito contro le importazioni di pesce dal Marocco, mentre il rinnovo dell’accordo di libero scambio tra Ue e Regno, temporaneamente bloccato per motivi legali, potrebbe riprendere nel 2024. È una questione al centro delle richieste degli agricoltori.
“Stiamo combattendo le stesse battaglie dei pescatori perché i problemi sono gli stessi”, ha affermato Jean-Louis Fenart, presidente della Coordination rurale du Pas-de-Calais, su Europa 1 durante la manifestazione a Boulogne-sur-Mer.
“Quattro anni fa a Boulogne-sur-Mer avevamo ancora 80 pescherecci sotto i 25 metri, ora ce ne sono solo 15”, ha aggiunto”. “Penso che sarà lo stesso per l’agricoltura. Lo stesso accadrà con l’agricoltura familiare, che scomparirà a causa del libero mercato”, ha concluso.
Allentamento sul Green Deal e sulla PCP
Oltre agli standard e al libero mercato, i pescatori si uniscono agli agricoltori nel desiderio di vedere aumentare i loro salari e diminuire le tasse sul carburante. Inoltre, ci sono problemi specifici del settore della pesca, come le conseguenze della Brexit, che hanno privato i professionisti di grandi zone di pesca in Europa. Un quarto delle catture francesi sono avvenute nelle acque britanniche.
Nelle ultime settimane la Commissione ha concesso agli agricoltori misure di semplificazione e deroghe alla PAC. L’industria della pesca europea chiede inoltre alle autorità dell’UE “di riequilibrare i diversi obiettivi del Green Deal dell’UE e della politica comune della pesca dell’UE rafforzando le dimensioni socioeconomiche e di sicurezza alimentare”, ha affermato Europêche.
Questo è essenzialmente ciò che i deputati hanno proposto in una relazione di iniziativa del 18 gennaio, chiedendo una nuova direzione da parte della Commissione e della PCP, concentrandosi sulla competitività della flotta e sull’abbandono di alcuni divieti ambientali.
La relazione invita inoltre la prossima Commissione a nominare un commissario dedicato esclusivamente alla pesca, poiché l’attuale commissario detiene anche il portafoglio dell’ambiente.
Leggi qui l’articolo originale.