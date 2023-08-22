L’equivoco sul termine “hamburger vegetariano” sarà presto risolto dalla Corte di Giustizia dell’UE

Secondo i sostenitori delle alternative alla carne, un’imminente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE dovrebbe chiarire l’uso, per i prodotti alimentari a base vegetale, dei nomi legati agli alimenti di origine animale.

Sebbene i prodotti alimentari contenenti proteine vegetali stiano guadagnando popolarità in tutta l’Unione Europea, c’è ancora incertezza sulle normative e sulle modalità di commercializzazione.

L’attuale mancanza di chiarezza dovrebbe essere affrontata con l’ingresso della Corte di giustizia europea (CGUE), con sede a Lussemburgo, nell’arena dello scontro tra fautori e detrattori degli “hamburger vegetariani”.

“Questa sentenza determinerà una volta per tutte se l’UE adotterà un approccio armonizzato alle etichette degli alimenti a base vegetale o se costringerà le aziende e i consumatori a confrontarsi con 27 regole diverse”, ha commentato Elena Walden, senior policy manager del Good Food Institute Europe.

Secondo la Walden, l’interpretazione dei giudici dell’UE avrà implicazioni di vasta portata per il settore, poiché altri Paesi dell’UE, come l’Italia e il Belgio, stanno valutando di presentare leggi nazionali per vietare l’uso di termini legati alla carne per i prodotti a base vegetale.

L’etichettatura degli alimenti è regolamentata dalla legislazione dell’UE fin dai primi anni ’90 e le norme commerciali per la maggior parte dei prodotti commercializzati in Europa sono di competenza dell’UE nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato (OCM).

Il quadro normativo è incluso nella Politica Agricola Comune (PAC) e regola la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nell’UE, compresi gli alimenti di origine animale e vegetale.

Il nocciolo della questione è la terminologia utilizzata, in particolare l’utilizzo di termini legati alla carne come bistecca, salsiccia, scaloppina o hamburger, nell’etichettatura dei prodotti alternativi alla carne, attualmente non regolamentata.

La questione è stata sollevata nel contesto dell’ultima riforma della PAC, ma il tentativo di vietare termini quali “hamburger vegetali” è stato respinto dal Parlamento europeo nel 2020, quando i deputati hanno votato una serie di emendamenti volti a riservare termini e definizioni legati alla carne esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

Una legge francese del 2021, volta a fornire ai consumatori una maggiore trasparenza sull’etichettatura degli alimenti, ha vietato l’uso di nomi comunemente associati a prodotti alimentari di origine animale per la commercializzazione di prodotti contenenti proteine di origine vegetale come hamburger vegetariani o salsicce vegane.

Il decreto è stato contestato dagli attivisti vegetariani e vegani come l’Unione Vegetariana Europea (EVU) e l’Associazione Vegétarienne de France (AVF), che ne hanno messo in dubbio la compatibilità con il diritto comunitario.

Nell’ultimo sviluppo, il Consiglio di Stato francese – un organo governativo che consiglia l’esecutivo e la Corte Suprema francese sugli aspetti legali – ha deciso all’inizio di agosto di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea, in quanto principale interprete del diritto dell’UE.

Una volta che la Corte di Giustizia europea avrà chiarito se e entro quali limiti gli Stati membri possano legiferare in modo autonomo e indipendente sulla materia, il Consiglio di Stato riprenderà l’analisi della questione.

Nel 2017, alla Corte di giustizia dell’UE è stata posta una domanda simile, ma incentrata sull’so dei termini di tipo lattiero-caseario per prodotti a base vegetale come soia, avena o tofu. In quell’occasione, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che solo i prodotti che contengono latte “vero” possono essere commercializzati utilizzando termini come latte, burro e yogurt.

Tuttavia, gli attivisti si aspettano un risultato diverso questa volta, affermando che le argomentazioni addotte a sostegno di un regolamento più severo sulla denominazione dei prodotti alimentari a base vegetale sono inconsistenti.

“È fondamentale garantire che i consumatori abbiano informazioni accurate e trasparenti sui prodotti che acquistano, soprattutto perché la domanda di alternative a base vegetale continua a crescere”, ha dichiarato Ronja Berthold, Policy Manager dell’Unione Vegetariana Europea, che ha sottolineato l’importanza di questo caso.

La chiarezza sull’etichettatura di questi prodotti è sempre stata accolta con favore dall’organizzazione europea degli agricoltori COPA-COGECA, che aveva già espresso preoccupazione per il fatto di lasciare agli Stati membri l’iniziativa legislativa sull’etichettatura dopo aver respinto il divieto degli hamburger vegetariani in Parlamento.

Secondo l’associazione degli agricoltori europei, regolamentare la questione a livello comunitario non può che contribuire a risolvere le distorsioni nel mercato unico europeo, prevedendo standard comuni e condivisi in materia di informazione e protezione dei consumatori.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che il quadro armonizzato dell’UE per l’etichettatura dei prodotti alimentari “non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure che prevedano ulteriori indicazioni obbligatorie”, in quanto la giurisprudenza si riferiva all’origine o alla provenienza degli alimenti.

La CGUE ha aggiunto che, tuttavia, tali misure nazionali in materia di etichettatura devono essere giustificate da uno o più motivi e non possono prevaricare il quadro normativo dell’UE.

Potete trovare qui l’articolo originale.

[A cura di Alice Taylor]