Le ONG chiedono all’UE di opporsi al progetto del primo allevamento di polpi al mondo

L’UE dovrebbe opporsi a quello che potrebbe diventare il primo allevamento di polpi al mondo. Lo hanno dichiarato due ONG dopo l’annuncio dei piani per un progetto, che le associazioni hanno bollato come “crudele”, da ubicare nelle Isole Canarie.

I piani per la creazione di un allevamento di polpi da parte dell’azienda ittica spagnola Nueva Pescanova, che ha presentato i suoi progetti alla Direzione generale della pesca del governo delle Isole Canarie, sono stati rivelati giovedì (16 marzo) dalle ONG Eurogroup for Animals e Compassion in World Farming.

Secondo i piani trapelati, il progetto mira ad allevare un milione di cefalopodi nel porto di Las Palmas, a Gran Canaria, per ricavarne 3.000 tonnellate all’anno per il consumo alimentare.

Tuttavia, questi piani sono “estremamente preoccupanti, sia dal punto di vista del benessere degli animali che dell’ambiente”, secondo le due ONG che invitano le autorità pubbliche a respingere la richiesta di costruzione dell’azienda.

Le associazioni criticano in particolare il metodo di abbattimento, che prevede l’uso di acqua ghiacciata, in quanto “è scientificamente provato che provoca dolore, paura e sofferenza considerevoli, oltre a una agonia prolungata” agli animali.

Le associazioni lamentano anche il “sovraffollamento e la sterilizzazione” delle vasche, in cui verrebbero tenuti da 10 a 15 animali per metro cubo d’acqua, affermando che ciò potrebbe incoraggiarne l’aggressività e persino il cannibalismo.

Questo metodo “li porterà a scontrarsi l’uno con l’altro, causando tensione e stress. Come i salmoni, possono attaccarsi e mangiarsi l’un l’altro”, ha confermato a EURACTIV Caroline Roose, un’europarlamentare che di recente ha scritto un’opinione contraria all’allevamento.

L’altro problema riguarda lo sfruttamento delle risorse selvatiche per l’alimentazione dei polpi, in questo caso gli oli di pesce, hanno dichiarato Roose e le associazioni.

“Il cibo proviene da piccoli pesci pelagici catturati in Africa occidentale. Questo priva le popolazioni delle loro risorse, poiché questi pesci selvatici sono spesso la loro principale fonte di proteine”, ha aggiunto Roose.

Leggi dell’UE sul benessere degli animali

“Esortiamo le autorità delle Isole Canarie a respingere i piani della Nueva Pescanova e chiediamo con urgenza all’UE di vietare l’allevamento di polpi nell’ambito della revisione legislativa in corso”, ha dichiarato Elena Lara, ricercatrice di Compassion in World Farming.

Poiché attualmente nell’UE non esistono leggi che tutelino i cefalopodi, le organizzazioni intendono sfruttare la revisione delle leggi comunitarie sul benessere degli animali annunciata quest’anno dalla Commissione europea.

“Faremo pressione per includere le questioni relative agli allevamenti ittici”, ha dichiarato Roose.

“La Commissione sta ignorando completamente la questione del benessere degli animali nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Gli animali acquatici sono quelli dimenticati in Europa”, ha proseguito.

La Nueva Pescanova, tuttavia, nega i livelli estremi di sofferenza che l’allevamento creerebbe per i polpi, secondo quanto riportato dalla BBC.

L’allevamento avrebbe lo scopo di “ridurre la pressione sulle zone di pesca e garantire risorse sostenibili, sicure, sane e controllate”, poiché la crescente domanda di polpi selvatici ha portato a una carenza di approvvigionamento, ha dichiarato l’azienda.

Negli ultimi decenni, la domanda globale di questa prelibatezza è esplosa, soprattutto in Spagna e in Italia, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Ogni anno vengono pescate circa 350.000 tonnellate di polpo, 10 volte di più rispetto al 1950.

Di conseguenza, le risorse selvatiche stanno collassando e la pesca non è più in grado di soddisfare la domanda.

L’azienda spagnola ha inoltre sottolineato i suoi decenni di ricerca per un allevamento efficiente e rispettoso del benessere degli animali.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), nell’ultimo decennio (2010-2019) il mercato del polpo è cresciuto da 1,30 a 2,72 miliardi di dollari.