Le grandi aziende e gli analisti attribuiscono la colpa del declino industriale dell’Europa alla carenza di competenze

I rappresentanti delle grandi aziende e i responsabili delle politiche finanziarie sostengono che la mancanza di lavoratori qualificati è uno dei fattori chiave che impediscono la reindustrializzazione dell’economia europea.

I commenti giungono in un contesto di calo della produzione industriale e di livelli record di disoccupazione in tutta l’UE. La produzione industriale è in calo del 5,8% rispetto allo scorso anno, mentre la disoccupazione è al minimo storico del 5,9%.

Le dichiarazioni seguono anche uno studio pubblicato lo scorso anno dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha rilevato che l’85% delle aziende europee considera la mancanza di personale sufficientemente qualificato un ostacolo agli investimenti, rendendola l’ostacolo più comunemente citato prima degli alti prezzi dell’energia (82%).

Intervenendo ad un evento organizzato dalle società di investimento regionali e federali del Belgio lunedì (5 febbraio), alti funzionari aziendali e finanziari hanno ripetutamente sottolineato l’importanza di affrontare la carenza di competenze del blocco.

“Quando parliamo di reindustrializzazione, dovremmo renderci conto che nei nostri paesi c’è molto know-how”, ha affermato Michel Casselman, direttore generale della PMV, il braccio investimenti del governo fiammingo. “Ma questo sta scomparendo quando l’industria va avanti”.

Casselman ha inoltre sottolineato che ora esiste una “vera urgenza” di proteggere e coltivare “la storia e la conoscenza che sono ancora qui” prima che sia troppo tardi.

“Dobbiamo assicurarci di lavorare sulla reindustrializzazione prima che la nostra storia scompaia, ed è proprio per questo che dobbiamo agire ora”, ha aggiunto.

“Una delle maggiori difficoltà”

Marjut Falkstedt, segretario generale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fornisce capitale di rischio alle piccole e medie imprese (PMI) ed è di proprietà della BEI, ha osservato analogamente che “una delle maggiori difficoltà [affrontate dalle] imprese è l’accesso a manodopera qualificata”.

“[Abbiamo] ora bisogno che le autorità pubbliche si concentrino sull’ampliamento e sul miglioramento delle possibilità di formazione e guardino anche con un occhio nuovo al sistema universitario e alle scuole superiori”, ha affermato. “Dobbiamo ripensare le competenze [e] l’insieme delle competenze della nostra forza lavoro”, ha aggiunto.

Tom Paemeleire, amministratore delegato di Kebony, un produttore di legno con sede in Norvegia che gestisce anche una fabbrica ad Anversa, ha aggiunto che la mancanza di manodopera qualificata è semplicemente un sintomo di una sfida economica più ampia con cui si confronta l’industria europea, vale a dire un mercato del lavoro ristretto.

“Credo davvero che, se vogliamo affrontare l’andamento demografico e mantenere l’attività industriale, dobbiamo essere molto inclusivi nel nostro approccio al mercato del lavoro e assicurarci di avere le politiche giuste per realizzare tutto il potenziale lì”, ha affermato.

“Dobbiamo convincere tutti a lavorare. Perché a volte nel nostro caso è più facile trovare una persona specializzata in ricerca e sviluppo piuttosto che un operatore di macchina, e questo è davvero un collo di bottiglia”.

Belgio: il microcosmo d’Europa?

Il Belgio, che a gennaio ha assunto la presidenza di turno semestrale del Consiglio dell’UE, soffre probabilmente più gravemente rispetto alla maggior parte degli Stati membri della duplice sfida della deindustrializzazione strisciante e di un mercato del lavoro storicamente ristretto.

La produzione industriale del Belgio è diminuita al doppio del tasso medio dell’UE nell’ultimo anno (11,6% contro 5,8%), mentre il tasso di disoccupazione è al minimo record del 5,7% – inferiore alla media UE del 5,9%.

Nell’ultimo quarto di secolo, anche il ruolo del settore manifatturiero nell’economia si è ridotto più rapidamente in Belgio che nel resto d’Europa. Il valore aggiunto del settore manifatturiero in percentuale totale del PIL in Belgio è sceso dal 18,2% nel 1998 al 12,6% nel 2022, mentre in tutta l’UE è sceso dal 17,8% al 15%.

È incoraggiante che negli ultimi mesi i politici europei abbiano sottolineato sempre più la necessità di proteggere la base industriale europea, compresi gli stessi leader belgi.

Il mese scorso, il primo ministro Alexander De Croo ha chiesto esplicitamente un accordo industriale dell’UE “accanto al Green Deal” al fine di “mantenere la produzione industriale qui con noi in Europa”.

Le osservazioni di De Croo hanno trovato eco nel ministro delle finanze belga Vincent Van Peteghem, che ha esortato l’UE a “ridurre la burocrazia” per incentivare gli investimenti europei.

Sale sulle ferite dell’industria?

L’evento sopra menzionato si è verificato nello stesso giorno in cui sono stati pubblicati due studi che hanno dimostrato chiaramente la gravità della situazione economica dell’Europa.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha abbassato il tasso di crescita previsto per l’Eurozona quest’anno dallo 0,9% a solo lo 0,6%, citando i “continui effetti avversi dello shock dei prezzi energetici” come motivo principale della prevista lenta crescita dell’Europa.

In particolare, il rapporto ha anche esortato i Paesi a introdurre “riforme politiche per migliorare i risultati scolastici [e] potenziare lo sviluppo delle competenze” per stimolare la crescita.

Nel frattempo, l’Ifo Institute, un think tank con sede a Monaco, ha pubblicato un sondaggio da cui è emerso che il 36,9% dei produttori tedeschi ha segnalato una mancanza di ordini il mese scorso, rispetto al 20,9% di gennaio 2023. La Germania è la più grande economia dell’UE.

Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell’istituto, ha osservato che “quasi un settore è stato risparmiato” dalla mancanza di domanda nell’ultimo anno, anche se i settori ad alta intensità energetica sono stati i più colpiti.

Leggi qui l’articolo originale.