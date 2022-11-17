Le fonti di reddito alternative per gli agricoltori italiani

Gli agricoltori italiani e le aziende agricole cercano sempre di reinventarsi e trovare metodi alternativi per incrementare i loro redditi e i loro guadagni.

Il settore agricolo opera nel contesto della Pac (Politica agricola comune) varata nel 1962 con tanti obiettivi, tra i quali sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola. La Pac è comune a tutti i Paesi Ue ed è molto importante in un contesto in cui il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli.

L'Ue aumenterà temporaneamente il tetto degli aiuti di Stato all'agricoltura Secondo una indiscrezione ottenuta da Euractiv, la Commissione europea sta progettando di aumentare il tetto degli aiuti di Stato all’agricoltura che possono essere erogati per salvare gli agricoltori in difficoltà a seguito della guerra in Ucraina. Annunciata dalla Presidente della Commissione, …

Con gli anni, per reagire alle difficili condizioni economiche, l’agricoltura è riuscita ad acquisire una nuova veste, più economica e sociale, per essere concepita non solo come la produzione di beni ma anche come un settore destinato a fornire servizi di altro genere, che non fanno parte di tutte quelle attività convenzionalmente riconosciute come tipiche del settore agricolo.

Si può parlare di una sorta di ‘multifunzionalità’ dell’agricoltura, necessaria per reagire alla bassa redditività. Una reazione che gli agricoltori italiani mostrano dedicandosi a svariate attività che, in certi casi, si affiancando al lavoro primario, ma in altri possono anche rappresentare la principale fonte di guadagno.

Parliamo di attività che vanno dall’utilizzo delle macchine aziendali per fare lavori di manutenzione per le pubbliche amministrazioni (come manutenzione della vegetazione lungo le strade, lungo le rotonde, canali e fossi, etc.) alla lavorazione dei prodotti aziendali con la realizzazione di semilavorati, di prodotti finiti o di prodotti a servizio aggiunto.

Le attività agrituristiche come fonte di reddito alternativo

Tra le fonti di reddito alternativo però rientrano anche la vendita aziendale attraverso spacci, mercati e negozi e le attività agrituristiche, sempre più in espansione. L’Istat ogni anno realizza un’indagine sulle aziende agrituristiche in Italia, dove tali attività sono regolate dalla legge del 20 febbraio 2006 n.96 che definisce l’agriturismo come ‘attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli’.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, in Italia il numero delle aziende agricole nel 2020 ha raggiunto quota 25.060 (+ 44% rispetto al 2007) e la più alta densità si registra soprattutto in Trentino-Alto Adige, Toscana e Umbria.

Questo rispecchia un trend di crescita che è stato successivamente frenato un po’ dalla pandemia ma che poi ha saputo riprendersi alla grande negli ultimi due anni. Le attività agrituristiche rientrano tra quelle che la Coldiretti definisce “attività didattiche-sociali” spiegando a Euractiv Italia che, per integrare il loro reddito, gli agricoltori si dedicano anche a servizi di impollinazione, compostaggio, riutilizzo dei materiali di scarto delle lavorazioni per produzioni alternative (bucce, cortecce, semi, paglia, etc) quali vernici, oggettistica, materiali da costruzione, etc.

Aspetti positivi e negativi

Gli aspetti positivi dei nuovi sostegni che ricercano gli agricoltori, secondo la più importante associazione di rappresentanza dell’agricoltura italiana, sono relativi alla possibilità di incrementare il fatturato aziendale, riuscire ad utilizzare al meglio macchinari che altrimenti sarebbero utilizzati per un numero di ore annue limitato e alimentare una economia circolare e sostenibile.

Quelli negativi, invece, fanno riferimento alla necessità di apposite autorizzazioni per poter lavorare, l’aumento del carico burocratico e dei tempi di attesa per i vari adempimenti, l’esigenza di investimenti specifici, il difficile reperimento di collaboratori adeguatamente formati.