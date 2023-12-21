Le complesse regole di bilancio concordate dai ministri delle Finanze dell’UE

Dopo mesi di negoziati, mercoledì (20 dicembre) i ministri delle Finanze dei Paesi dell’UE hanno concordato una nuova serie di regole per governare le finanze degli Stati membri, concentrandosi sulla riduzione dei deficit di bilancio e del debito pubblico in un momento in cui l’Europa ha bisogno di investimenti per la transizione verde e digitale e capacità di difesa.

I ministri delle finanze dell’UE si sono incontrati in videoconferenza mercoledì dopo l’incontro organizzato il giorno precedente tra il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire e l’omologo tedesco Christian Lindner.

La posizione concordata tra i ministri dovrà ora essere discussa con il Parlamento, che probabilmente concorderà una posizione a gennaio.

Nel frattempo, sulla base dei documenti visionati da Euractiv e dei briefing dei diplomatici dell’UE, i ministri delle finanze dell’UE hanno concordato quanto segue.

Piani di bilancio individuali

Ogni Paese dovrà definire un piano di bilancio quadriennale insieme alla Commissione europea. La Commissione può estendere questo piano di bilancio a sette anni se un Paese si impegna a promuovere riforme e investimenti nelle priorità comuni dell’UE.

Il piano si tradurrà in un percorso di spesa netta che prescrive quanto la spesa netta di un governo deve essere ridotta ogni anno (se deve essere ridotta).

In linea di principio, e secondo lo spirito della proposta originaria della Commissione, il piano di bilancio e il conseguente percorso di spesa netta dovrebbero essere determinati da un’analisi di sostenibilità del debito (DSA).

Il vantaggio del metodo DSA è che non vede solo le riduzioni della spesa, spesso controproducenti, come soluzioni per far fronte a oneri debitori insostenibilmente elevati. Prende invece in considerazione fattori come la demografia, le riforme e gli investimenti che favoriscono la crescita e che possono rafforzare l’economia e quindi alleggerire il peso del debito rispetto alla forza economica di un Paese.

I limiti del metodo DSA

Tuttavia, esistono due fattori limitanti all’utilizzo del metodo DSA.

In primo luogo, le regole di bilancio stabiliscono che dopo i 4 o 7 anni il piano fiscale dovrebbe essere al massimo pari all’1,5% del PIL. Ciò significa che i Paesi con un deficit compreso tra l’1,5% e il 3% del PIL dovranno ridurre i propri deficit, indipendentemente da ciò che dice il metodo DSA. Secondo la posizione dei ministri delle finanze, la riduzione annuale del disavanzo dovrebbe essere almeno pari allo 0,4% del PIL per i Paesi con un piano fiscale quadriennale e almeno allo 0,25% del PIL per i Paesi con un piano fiscale settennale.

In secondo luogo, le regole di bilancio richiedono anche una riduzione minima del debito per i Paesi con livelli di debito superiori al 60% del PIL. I Paesi con un rapporto debito/PIL compreso tra il 60% e il 90% devono ridurre il loro rapporto debito/PIL di 0,5 punti percentuali ogni anno nel corso del piano fiscale. I Paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 90% devono ridurre il loro rapporto debito/PIL di un punto percentuale ogni anno.

Ciò non significa che il rapporto debito/PIL debba diminuire uniformemente di un punto percentuale ogni anno, ma che un Paese con un rapporto debito/PIL del 97% e un piano fiscale settennale dovrebbe seguire un percorso di spesa netta che lo porti ad un rapporto debito/PIL del 90% alla fine del piano fiscale settennale.

Controllo della spesa netta

Qualunque dei tre criteri (DSA, limite di deficit, limite di debito) si tradurrà nel percorso di spesa netta più rigoroso per un Paese specifico, sarà il criterio determinante per il piano fiscale di quel paese. L’adesione al percorso di spesa netta deriverà dall’applicazione del più rigoroso dei tre criteri al piano fiscale di un Paese che la Commissione europea poi controllerà.

Per fare ciò, verrà creato un “conto di controllo”, che registrerà le deviazioni della spesa netta di un paese rispetto al percorso di spesa netta concordato. Se un Paese si discosta dal percorso di spesa netta di oltre lo 0,3% del PIL in un anno o di oltre lo 0,6% del PIL cumulativamente, la Commissione UE dovrà scrivere una relazione per determinare se aprire una procedura per disavanzo eccessivo basata sul debito (EDP).

Nel determinare ciò, tuttavia, i recenti aumenti della spesa per la difesa saranno presi in considerazione favorevolmente, il che pone la difesa in una priorità di spesa leggermente avvantaggiata rispetto ad altre priorità dell’UE come la transizione verde e digitale o gli obiettivi sociali.

Procedura per disavanzo eccessivo

Come nelle vecchie regole, anche i ministri delle finanze vogliono una PDE se un Paese ha un deficit annuo superiore al 3% del PIL, come è attualmente il caso di molti Paesi dell’UE.

Se un Paese viene inserito nella PDE, il percorso di spesa netta del piano fiscale non si applica più. Invece, il Paese dovrà ridurre il suo deficit strutturale dello 0,5% del PIL ogni anno fino a quando non sarà nuovamente inferiore al 3%.

Tuttavia, a vantaggio dei Paesi che attualmente presentano deficit elevati, una disposizione temporanea stabilirà che i recenti aumenti degli oneri finanziari non verranno conteggiati nel deficit strutturale fino al 2027. Ciò darà a Paesi come Francia e Italia, che probabilmente cadranno in una PDE quest’anno, un po’ più di margine finanziario a breve termine.

I Paesi che non rispettano la PDE possono essere multati fino allo 0,05% del PIL. Si tratta di un importo considerevolmente inferiore alle sanzioni che, in teoria, avrebbero potuto essere applicate nell’attuale quadro di norme fiscali. Tuttavia, le possibilità di multa esistenti non sono mai state utilizzate perché considerate troppo draconiane.

Reazioni

I ministri delle Finanze si sono mostrati sollevati dopo aver trovato l’accordo. Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire l’ha definita “un’ottima notizia”, mentre il suo omologo tedesco Christian Lindner ha affermato che rafforzerà il Patto di crescita e stabilità.

La ministra delle Finanze spagnola Nadia Calviño, che ha presieduto i negoziati, ha affermato che ciò garantirà la riduzione dei livelli di debito in Europa garantendo allo stesso tempo maggiore flessibilità agli investimenti e il ministro delle Finanze olandese Sigrid Kaag si è detta soddisfatta, definendo il risultato un buon accordo.

Un diplomatico dell’UE ha detto ai giornalisti: “È un sistema economicamente molto più solido e solido di prima”.

Tuttavia, le regole inefficaci e controproducenti del passato rappresentano un passaggio difficile da superare. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione Ue, la sola transizione verde richiederà ulteriori investimenti annuali per oltre 700 miliardi di euro.

Non è del tutto chiaro come l’UE dovrebbe investire questi 700 miliardi di euro in più ogni anno cercando al contempo di ridurre il debito e di ridurre i deficit.

