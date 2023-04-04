Le aziende croate importano più lavoratori per far fronte alla carenza di manodopera

Le aziende croate che operano nei settori del turismo, dell’ospitalità e dell’edilizia stanno effettuando numerose assunzioni dall’estero, in particolare da Paesi come le Filippine, il Nepal e l’India. Lo riportano i media locali.

La carenza di manodopera è diventata un problema cronico per l’economia croata negli ultimi anni, soprattutto a causa di una combinazione di emigrazione di massa verso i Paesi europei più ricchi nell’ultimo decennio. La contrazione della forza lavoro e le scarse prospettive demografiche del Paese, che è una delle popolazioni più anziane d’Europa, rappresentano un ulteriore problema.

Secondo i dati più recenti pubblicati la scorsa settimana da TPortal, alla fine del 2022 il Paese, che conta 3,9 milioni di abitanti, avrà 1,6 milioni di occupati e 1,2 milioni di pensionati. Sebbene sia la prima volta che il numero di posti di lavoro ha superato i livelli precedenti al crollo finanziario del 2008 – un massimo di 14 anni – il rapporto tra pensioni e posti di lavoro è ancora insostenibilmente basso, pari a 1:1,3, e ci sono ancora decine di migliaia di posti vacanti.

Sebbene le aziende nazionali siano tenute per legge a cercare di assumere personale locale prima di assumere stranieri, la carenza di personale sta costringendo il governo a rinunciare a questa disposizione per i lavori che presentano carenze critiche.

Attualmente ci sono più di 40 professioni per le quali le aziende possono importare direttamente i lavoratori, e i lavori più richiesti includono camerieri, cuochi di linea, operai edili, infermieri, insegnanti, esperti di informatica e camionisti.

Si stima che solo per il turismo – che secondo alcune stime rappresenta il 20% del PIL della nazione adriatica – manchino circa 60.000 lavoratori in vista della stagione estiva di quest’anno, pari a circa la metà della forza lavoro richiesta.

Ma l’aumento del numero di stranieri che lavorano in Croazia è solo uno degli effetti della carenza di manodopera. Poiché negli ultimi dieci anni molti croati in età lavorativa hanno lasciato il Paese, anche alcuni servizi finanziati con fondi pubblici ne risentono.

Il fondo di assicurazione sanitaria pubblica del Paese ha annunciato lunedì nuove regole di rendicontazione, nel tentativo di ripulire il sistema dalla sospetta ampia schiera di disoccupati croati che si sono trasferiti all’estero senza aggiornare il proprio status con le autorità, il che significa che sono ancora formalmente autorizzati a usufruire dei servizi sanitari pubblici in patria – nonostante non paghino né vivano nel Paese in modo permanente.

Secondo le stime citate da Novi List, questo potrebbe portare alla cancellazione di circa 300.000 croati, ovvero quasi l’8% della popolazione. E poiché il governo paga i contributi sanitari per ogni croato coperto, Novi List ha calcolato che la mossa potrebbe far risparmiare al governo circa 360 milioni di euro in tasse obbligatorie che esso stesso paga per finanziare il sistema sanitario pubblico.