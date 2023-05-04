Lagarde esclude l’eventuale stop alla stretta monetaria: non siamo ancora arrivati

La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha escluso un eventuale interruzione del percorso di stretta monetaria dopo l’annuncio da parte del Consiglio direttivo della BCE di un aumento di 25 punti base dei tassi di interesse di riferimento nell’Eurozona.

Nella conferenza stampa organizzata dopo la presentazione delle decisioni di politica monetaria, Lagarde ha affermato a una domanda dei giornalisti in merito all’eventuale allineamento della politica della BCE con quella della Federal Reserve (FED) statunitense: “Non dipendiamo dalla Fed. Possiamo continuare ad alzare i tassi mentre la Fed è in pausa? Siamo un organismo indipendente. Le nostre decisioni vengono prese seguendo l’obiettivo di riportare l’inflazione al 2% nel medio termine”.

“Ovviamente monitoriamo i rapporti valutari e i diversi fattori. Ma le nostre decisioni riguardo al nostro obiettivo per l’inflazione vengono prese in maniera indipendente”, ha chiarito Lagarde.

La decisione della BCE segue infatti quella della FED che martedì (3 maggio) ha alzato i tassi di riferimento dello 0,25%, il decimo incremento consecutivo da parte della Banca centrale americana, portando i tassi tra il 5% e il 5,25%, un livello mai raggiunto dall’estate del 2007. Tuttavia, la FED, a differenza della BCE, ha segnalato una possibile pausa nel rialzo dei tassi, scrivendo in un comunicato che “terrà conto” degli effetti degli aumenti prima di alzarli nuovamente.

Con il nuovo rialzo, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca centrale saranno aumentati rispettivamente al 3,75%, al 4% e al 3,25%, con effetto dal 10 maggio 2023.

“Siamo ancora in viaggio, non siamo ancora arrivati”, ha affermato la presidente della BCE, lasciando intendere che la stretta monetaria nell’Eurozona è destinata a proseguire. “È stata percorsa molta strada ma non è ancora finita”, ha aggiunto.

“Abbiamo coperto molto terreno negli ultimi nove mesi, passando da meno 50 punti base a più 300 punti base. Stiamo continuando questo processo. Come ho detto, questo è un viaggio a cui non siamo ancora arrivati”, ha osservato Lagarde.

In merito alle opinioni in Consiglio direttivo sull’aumento dei tassi, Lagarde ha rivelato la varietà di opinioni “alcuni erano favorevoli a un aumento da 50 punti, altri a uno da 25. Nessuno invece ha proposto zero”.

Nella conferenza stampa, Lagarde ha inoltre sottolineato la necessità, a fronte di un calo dei prezzi dell’energia e dell’l’attenuarsi dei rischi legati alle forniture di avviare il rientro delle misure per contrastare il caro bollette in maniera tempestiva e concordata.