Lagarde attacca gli economisti a Davos: una cerchia settaria e autoreferenziale

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha lanciato mercoledì (17 gennaio) un duro attacco agli economisti, accusandoli di nutrire una “fede cieca” nei propri modelli, che spesso hanno una scarsa attinenza con la realtà.

Intervenendo a un evento intitolato “How to Trust Economics” (Come fidarsi dell’economia) al World Economic Forum di Davos (WEF), in corso nella località sciistica svizzera di Davos, la presidente della BCE ha anche osservato che gli economisti costituiscono una “cerchia settaria” (‘tribal clique’) i cui modelli ignorano in larga misura la possibilità di “shock esogeni” come le pandemie, gli eventi meteorologici indotti dai cambiamenti climatici e le improvvise carenze di approvvigionamento, tutti fattori che hanno avuto un grave impatto sull’economia europea negli ultimi anni.

Lagarde, avvocata di formazione, che in precedenza è stata a capo del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha anche fatto notare che, quando nel 2019 ha assunto la guida della BCE, ha esplicitamente avvertito il Consiglio direttivo e gli analisti di “guardarsi dai modelli”.

L'Eurogruppo si riunisce per valutare l'economia della zona euro sull'orlo della recessione Bruxelles (EuroEFE) – I ministri delle finanze dell’Eurozona (l’Eurogruppo) esamineranno nella riunione di lunedì (15 gennaio) lo stato dell’economia dell’area dell’euro, che potrebbe aver già chiuso il 2023 in recessione tecnica – avviene quando, per due volte di seguito, il …

“Molti economisti sono in realtà una cerchia settaria”, ha detto. “Sono tra gli scienziati più settari che si possano immaginare. Si citano a vicenda. Non vanno oltre quel mondo. Si sentono a loro agio in quel mondo. E forse i modelli hanno qualcosa a che fare con questo”.

“Se ci consultassimo di più con gli epidemiologi, se avessimo degli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici per aiutarci a capire cosa sta per succedere, se ci consultassimo un po’ meglio con i geologi, per esempio, per valutare correttamente quali sono le terre rare e le risorse che ci sono là fuori, penso che saremmo in una posizione migliore per capire effettivamente questi sviluppi, per fare progetti migliori e per essere economisti migliori.”

L’accusa ai mercati di non aiutare la lotta contro l’inflazione

I commenti infuocati della Lagarde fanno eco alle osservazioni rilasciate in un’intervista a Bloomberg TV mercoledì scorso, in cui ha criticato i mercati monetari per “non aver aiutato la lotta contro l’inflazione” essendo troppo ottimisti sul fatto che i tagli dei tassi vengano introdotti prima del previsto quest’anno.

Lagarde ammette che la BCE abbasserà probabilmente i tassi di interesse in estate Davos (Svizzera) (EuroEFE) – La presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ha assicurato che è probabile che l’istituzione monetaria da lei diretta raggiunga un consenso per abbassare i tassi di interesse in estate. “Direi che è anche probabile…” ha …

Attualmente i mercati monetari prevedono sei tagli dei tassi di 25 punti base (0,25 punti percentuali) ciascuno nel corso del 2024, con il primo taglio previsto già a marzo.

Tuttavia, Lagarde ha avvertito che, sebbene i tagli dei tassi saranno “probabilmente” introdotti entro l’estate, i dati relativi alla contrattazione salariale utilizzati dalla BCE per determinare la politica monetaria saranno disponibili solo in “tarda primavera”.

“Ne sapremo di più probabilmente ad aprile o maggio, perché gli accordi di contrattazione vengono negoziati nel primo trimestre di ogni anno e i risultati arrivano dopo la chiusura degli accordi”, ha spiegato.

Eric Dor, direttore degli studi economici della IESEG School of Management, ha dichiarato a Euractiv che i mercati sono stati effettivamente “un po’ troppo ottimisti a dicembre [prevedendo] implicitamente un taglio dei tassi d’interesse all’inizio dell’anno”.

Tuttavia, ha osservato che i dati più recenti della BCE sulle curve dei rendimenti obbligazionari mostrano che “da allora i mercati sono diventati più realistici”.

Maria Demertzis, Senior Fellow del think tank Bruegel, ha sottolineato che il fatto che la leader della BCE abbia detto ai mercati che le loro previsioni erano sbagliate è “coraggioso”, ma ha rifiutato di essere tirata in ballo sulla questione delle previsioni.

“Chi sa chi ha ragione?” ha detto Demertzis a Euractiv. “Se l’intero mercato la pensa così, hanno tutti torto? Non lo so… Date le incertezze che vediamo, non punterei su nessuno”.

La BCE ha aumentato i tassi di interesse in dieci occasioni consecutive per frenare l’impennata dei prezzi tra luglio 2022 e settembre 2023, portando il suo strumento di deposito di riferimento da -0,5% al massimo storico del 4,0%. La BCE ha sospeso i rialzi dei tassi nelle due precedenti riunioni di ottobre e dicembre.

Il bilancio delle previsioni è terribile

I commenti della Lagarde sono giunti nello stesso giorno in cui l’Eurostat, ha confermato una precedente stima rapida secondo cui l’inflazione dell’Eurozona su base annua è aumentata dal 2,4% di novembre al 2,9% di dicembre – in calo rispetto al picco del 10,6% dell’ottobre 2022, ma ancora ben al di sopra del tasso obiettivo del 2% della BCE.

Secondo le previsioni della BCE, l’inflazione scenderà al 2,7% quest’anno per poi scendere sotto il 2% nel 2026.

Dor dell’IESEG ha sottolineato che “importante fonte di incertezza” oggi, che circonda le attuali previsioni sull’inflazione, è rappresentata dagli attacchi alle navi da parte delle forze Houthi al largo delle coste dello Yemen, che hanno provocato un’impennata dei costi di spedizione che alla fine potrebbe essere scaricata sui consumatori.

Iniziale sostegno dei Paesi UE alla missione navale nel Mar Rosso Gli stati membri dell’Unione europea avrebbero dato il sostegno iniziale per creare una missione navale con l’obiettivo di proteggere le rotte di navigazione dai continui attacchi condotti dalle coste dello Yemen dai ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran nel Mar Rosso, …

“Se questa situazione si protrae a lungo, l’aumento delle tariffe di trasporto potrebbe comportare una ripresa dell’inflazione nell’area dell’euro”, ha affermato.

Interrogato sulle previsioni di inflazione della BCE, Demertzis è stato critico.

“Se si guarda al bilancio delle previsioni, è terribile”, ha detto. “Il fatto che l’inflazione torni [sotto il 2%] tra due anni è frutto di una costruzione a tavolino. I modelli che utilizzano costringono l’inflazione a tornare all’equilibrio e al 2% tra due anni”.

“Credo che le previsioni in questo momento siano più un’arte che una scienza”, ha aggiunto. “Le previsioni a questo punto non sono affidabili”.

[a cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale