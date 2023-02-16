Lagarde: “A marzo nuovo rialzo dello 0,5% dei tassi d’interesse”

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha ribadito mercoledì (15 febbraio) che l’istituto prevede di aumentare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, anche se le prospettive economiche dell’eurozona stanno migliorando.

I dati pubblicati lunedì (13 febbraio) hanno mostrato che il blocco delle 20 nazioni che utilizzano l’euro ha evitato la recessione a fine 2022, registrando una crescita debole ma positiva dello 0,1%, mentre l’inflazione si è attenuata, anche se rimane all’8,5%.

“Alla luce delle pressioni inflazionistiche sottostanti, intendiamo aumentare i tassi di interesse di altri 50 punti percentuali (0,5%) nella nostra prossima riunione di marzo”, ha dichiarato la Lagarde ai legislatori del Parlamento europeo.

Ha poi aggiunto che valuterà il successivo percorso della politica monetaria, ribadendo il messaggio che la Banca ha lanciato dopo aver aumentato i tassi di mezzo punto percentuale il 2 febbraio.

Nella riunione di marzo la BCE pubblicherà previsioni economiche aggiornate, che la aiuteranno a formulare il percorso della politica monetaria.

Se la banca centrale dovesse confermare anche questo nuovo rialzo, sarebbe il sesto da luglio, per un totale di 3,5 punti percentuali.

I tassi si stanno avvicinando al punto in cui gli analisti li considerano restrittivi, ovvero abbastanza alti da rallentare i consumi e gli investimenti, riducendo così la pressione sui prezzi.

“Mantenere i tassi di interesse a livelli restrittivi ridurrà nel tempo l’inflazione, frenando la domanda, e proteggerà anche dal rischio di un persistente spostamento verso l’alto delle aspettative di inflazione”, ha dichiarato Lagarde.

Le decisioni sui tassi di interesse dipenderanno dai dati e seguiranno un approccio basato sulle singole riunioni dopo marzo.

Il discorso della Lagarde è stato ritardato di oltre tre ore a causa della manifestazione degli attivisti curdi all’interno del Parlamento nel 24° anniversario dell’arresto del loro leader Abdullah Öcalan.

Leggi l’articolo originale qui