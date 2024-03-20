Lagarde, a giugno la BCE potrà rendere la “politica monetaria meno restrittiva” se le previsioni saranno confermate

La Banca centrale europea (BCE) corre il rischio di modificare la politica dei tassi interesse “troppo tardi”, se aspetta di avere tutti gli indicatori per decidere, ha avvertito mercoledì (20 marzo), la presidente della BCE Christine Lagarde.

“Anche se l’inflazione è rallentata, rimane incertezza sulla sua persistenza”, ha affermato Lagarde. La presidente della BCE ha precisato che a giugno, se i dati confermeranno l’inflazione sottostante prevista, l’istituto di credito centrale europeo “sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva”, da lì in poi “ci sarà un periodo nel quale dovremo continuamente confermare che i dati supportano le prospettive d’inflazione”.

Con l’inflazione in graduale assestamento, la BCE è sotto pressione per avviare un ciclo di tagli dei tassi perché il loro livello record sta iniziando a pesare sull’attività economica.

I funzionari della BCE vogliono vedere come si evolveranno i tre indicatori chiave – aumenti salariali, margini aziendali e crescita della produttività – per garantire che l’inflazione si muova verso l’obiettivo del 2% nel medio termine, ha spiegato Lagarde durante una conferenza a Francoforte.

Ma visti i ritardi con cui questi dati sono disponibili, “non vediamo l’ora di avere tutte le informazioni necessarie”, ha riconosciuto la presidente della BCE.

“In questo modo rischieremmo di adeguare la nostra politica troppo tardi”, ha aggiunto.

Infatti, gli alti tassi di interesse gravano sulla domanda e sugli investimenti, il che aiuta a ridurre le pressioni inflazionistiche ma rischia di soffocare l’attività economica.

Durante l’ultima riunione del Consiglio direttivo, la BCE ha lasciato intendere che un primo taglio dei tassi sarebbe imminente a giugno, aprendo un nuovo capitolo della politica monetaria dopo la serie senza precedenti di aumenti lanciati da luglio 2022 per contrastare l’impennata dei prezzi.

Il tasso sui depositi, che funge da riferimento, è al livello più alto da ottobre, al 4%.

“Dopo la nostra ultima riunione del Consiglio direttivo ho affermato che, per quanto riguarda i dati rilevanti per le nostre decisioni politiche, ne sapremo qualcosa di più entro aprile e molto di più entro giugno”, ha dichiarato Lagarde. “Spero che le mie osservazioni di oggi vi aiutino a comprendere meglio la nostra analisi e la nostra logica”, ha aggiunto.

“Nei prossimi mesi riceveremo più dati, che ci aiuteranno a valutare se siamo sufficientemente fiduciosi nel percorso da percorrere per passare alla fase successiva del nostro ciclo politico”, ha affermato la presidente della BCE.

Nello specifico, la BCE disporrà in particolare alla fine di maggio dei dati sulla crescita negoziata dei salari nel primo trimestre del 2024, ed entro giugno delle proiezioni economiche che probabilmente confermeranno le sue previsioni sull’evoluzione dell’inflazione.

A marzo, la BCE aveva dichiarato di aspettarsi che gli aumenti dei prezzi raggiungessero l’obiettivo del 2% nel 2025, dopo il 2,3% nel 2024, a causa dell’impatto più debole dei prezzi del petrolio e dell’energia.

