L’acquaponica, una tecnologia alternativa per ridurre il consumo idrico in agricoltura

Questo articolo fa parte dello Special Report Come la siccità sta mettendo in difficoltà l’agricoltura italiana.

Dal Piemonte, alla Puglia, fino alla Francia. La Cooperativa Acquaponica Service srl parte dagli agricoltori, per provare a proporre una nuova tecnologia per salvare i loro prodotti dalla siccità e potenziare i sistemi di riuso e gestione dell’acqua attuali.

“L’acquaponica è una metodologia di coltura fuori suolo. Quindi impiega l’acqua, al posto del terreno, come substrato per far passare il nutrimento alle piante”, spiega Andrea Sperti, finanziatore della Cooperativa.

Un settore in crescita

Nell’ultimo periodo, le metodologie di coltura verticale in serra stanno diventando molto popolari, come quella idroponica, robotica e acquaponica. Permettono infatti di ridurre l’utilizzo del suolo, il suo impoverimento e la perdita di minerali, così come il consumo di acqua.

Secondo i dati di PitchBook, società di analisi del mercato degli investimenti in innovazione, il settore del vertical farming e dell’indoor farming ha raggiunto un giro d’affari di 4 miliardi di dollari, soprattutto all’estero e sta crescendo del 25% all’anno, soprattutto all’estero.

Anche nel 2020, in piena pandemia, i finanziamenti per nuove apparecchiature o esperimenti sui concimi hanno toccato gli 1,86 miliardi di dollari. Nel periodo agosto 2020-agosto 2021 hanno toccato addirittura i 2,71 miliardi.

Ora, con la siccità, si sta imponendo ancora di più come alternativa all’agricoltura tradizionale.

Cosa distingue l’acquaponica?

A differenza delle colture idroponiche e robotiche, basate su acqua fertilizzata chimicamente, l’acquaponica utilizza, per le sue piante, ecosistemi acquatici nei quali sono presenti anche dei pesci. “Diciamo che unisce l’agricoltura e l’acquacoltura, per evitare l’aggiunta di additivi chimici. A conferire le sostanze nutritive all’acqua sono proprio i pesci”.

Le vasche vengono ripulite dalle deiezioni degli animali da un biofiltro. “La seconda pulizia la fanno le piante, che assorbono questo fertilizzante naturale dall’acqua. Tale sistema, chiamato Over-flow System, permette di riciclare e riusare costantemente l’acqua, anche per altre coltivazioni. Inoltre i prodotti, non trovandosi nella terra, non devono essere lavati un numero eccessivo di volte”.

Rispetto all’agricoltura tradizionale, secondo Sperti, il risparmio di risorse idriche è notevole, “di almeno il 90%”. Il 10% dell’acqua viene reimmesso annualmente nelle vasche. Inoltre le coltivazioni verticali si svincolano “dalla dipendenza dal terreno, che non necessità del tempo di riposo per ridiventare fertile. Mentre il fatto che siano in serra le slega dalla stagionalità – dice il finanziatore – La diffusione di questo metodo permetterebbe alle città di avere molti più prodotti ortofrutticoli, a chilometro zero, e di risparmiare le emissioni di gas serra dovute al loro trasporto”.

Per supportare il costo energetico delle pompe che portano l’acqua ai biofiltri, o nei casi nei quali sia richiesta la luce artificiale, vengono utilizzati fonti rinnovabili come i pannelli solari.

Secondo le stime dei soci, “il costo della lattuga, per esempio, è di soli 50 centesimi al chilogrammo”. I pesci infatti vivono il loro completo ciclo di vita nelle vasche e si nutrono di alghe, radici e altri scarti essiccati.

Non si tratta però di un’attività intensiva, precisa Sperti: “L’equilibrio in questo senso è fondamentale, nello sfruttamento delle nostre risorse”.

Il futuro

Al momento la Cooperativa Acquaponica Service sta lavorando alla costruzione di un grande capannone, in materiale riciclato, che riunisca gli esperimenti fatti nelle singole serre e i progetti degli oltre 100 soci attuali. Sarebbe il primo in Italia.

Gli impianti più grandi di 5.000 metri quadri, che permettono di ottenere un ampio fatturato, sono pochi e sono soprattutto in America. “Forse c’è qualche esperimento a Bruxelles, ma questi metodi di agricoltura innovativa si stanno diffondendo – spiega Sperti – Se parliamo di colture idroponiche, ce ne sono moltissime in Svezia. Dobbiamo renderci conto che si tratta del futuro dell’agricoltura, sia dal punto di vista economico che di quello ambientale”.