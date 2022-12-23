L’abolizione della PAC non è mai stata in discussione, afferma l’ex commissario Hogan

Il ritiro della proposta originaria per il programma di sovvenzioni agricole dell’UE dopo il 2020 non è mai stata un’opzione per la Commissione europea, ha dichiarato in un’intervista a EURACTIV l’ideatore della riforma Phil Hogan.

La riforma della Politica agricola comune (PAC), che inizierà a essere attuata dal 1° gennaio 2023, è stata avviata sotto il precedente mandato della Commissione e approvata dall’attuale amministrazione von der Leyen in linea con il principio della continuità istituzionale.

Tuttavia, poiché era nel diritto dell’attuale Commissione ritirare le proposte legislative avanzate dai suoi predecessori, nel 2020 le ONG e i legislatori verdi hanno dato vita a una campagna per cercare di fermare la revisione, considerata un allontanamento dagli obiettivi principali del Green Deal europeo.

“Solo uno o due commissari hanno espresso l’opinione che dovremmo ritirare la proposta della Commissione, non c’è mai stata una seria intenzione da parte della Commissione di ritirarla”, ha detto l’ex commissario all’agricoltura Phil Hogan.

All’epoca, la questione rischiava di scatenare una crisi istituzionale, poiché il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans aveva accennato a questa possibilità, mentre i membri del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE avevano reagito con sorpresa e irritazione.

Alla fine la Commissione è riuscita a smorzare la controversia in fase di trilogo, cioè quando erano già in corso i colloqui tra gli Stati membri e gli europarlamentari per modificare l’iniziativa legislativa.

“Il mio collega e buon amico, il Commissario Wojciechowski, ha portato a termine il lavoro negli ultimi due anni e credo che lui e il suo team abbiano fatto un buon lavoro in termini di soddisfazione delle aspettative della proposta originale”, ha dichiarato Hogan.

La PAC non perderà la sua “C”

Una delle principali preoccupazioni all’epoca della proposta era il rischio di rinazionalizzazione della PAC, in quanto gli Stati membri sono ora incaricati dell’attuazione del programma attraverso i cosiddetti piani strategici nazionali.

Per i critici di questo sviluppo politico, ciò potrebbe finire per cancellare la “C” dall’acronimo della PAC, cioè perdere la sua dimensione “comune”.

“Non sono assolutamente d’accordo con questa affermazione. Nel corso degli anni, abbiamo sempre lasciato agli Stati membri la possibilità di scegliere le opzioni per l’attuazione della politica. Non tutte le regioni possono essere uguali”, ha detto Hogan.

Per questo motivo, la proposta si limita a stabilire principi a livello europeo associati a una maggiore sostenibilità, a un’alimentazione più sana e a una maggiore digitalizzazione dell’agricoltura, al fine di ridurre gli input e, quindi, i costi per gli agricoltori.

“Naturalmente, quando si implementa qualcosa di nuovo, c’è sempre la difficoltà di dover fare i conti con una maggiore burocrazia”, ha aggiunto.

In particolare, Hogan spera che gli Stati membri e la Commissione possano lavorare a stretto contatto per garantire che la politica sia semplificata al massimo per gli agricoltori europei, soprattutto in relazione alla principale novità della riforma, gli eco-schemi.

Gli eco-schemi sostituiscono i pagamenti diretti verdi introdotti nel passato programma e consistono in azioni ambientali aggiuntive volte a premiare gli agricoltori per alcune pratiche agricole considerate importanti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Oltre la sicurezza alimentare europea

Secondo l’iniziatore della riforma della PAC, lo scopo della riforma era quello di garantire che la sicurezza alimentare non fosse una questione importante solo per l’Unione Europea, ma anche in termini di orientamento politico verso il resto del mondo.

“I responsabili politici dell’UE devono esaminare con attenzione le politiche per garantire che ci sia cibo sufficiente per i poveri d’Europa, ma anche che gli agricoltori europei siano in grado di produrre il cibo necessario per i nostri vicini, in particolare in Africa”, ha affermato.

Hogan ha dichiarato di essere preoccupato anche per gli sviluppi della produzione agricola nel contesto della guerra in Ucraina.

“Dalla storia dell’agricoltura europea, sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale c’erano parti del nostro continente in cui la gente moriva di fame. Molti dei nostri giovani oggi probabilmente non se ne rendono conto”, ha avvertito.

Ha ricordato che la PAC è nata dall’esperienza storica della necessità di fornire cibo ai cittadini europei.

“Secondo stime recenti, oggi un quinto dei cittadini dell’UE è potenzialmente insicuro dal punto di vista alimentare. È uno sviluppo molto preoccupante”, ha affermato.