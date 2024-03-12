La società ferroviaria nazionale francese SNCF chiede investimenti nelle infrastrutture

Rendere il trasporto ferroviario più competitivo, investire nelle infrastrutture e rendere i trasporti più ecologici sono le principali priorità della SNCF, la società ferroviaria statale francese, secondo il suo manifesto che delinea le raccomandazioni per la prossima Commissione europea e il Parlamento europeo.

Il manifesto, pubblicato giovedì scorso (7 marzo), sostiene che il trasporto ferroviario è la “spina dorsale della mobilità a basse emissioni di carbonio” e invoca soluzioni a livello europeo per contribuire a rendere i viaggi di passeggeri e merci su rotaia ancora più efficienti ed ecologici.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, la ferrovia è la modalità di trasporto passeggeri più efficiente dal punto di vista energetico. Anche con una produzione di carbonio relativamente bassa, SNCF sostiene che l’industria e il settore dei trasporti nel suo complesso devono continuare a decarbonizzarsi. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra dell’UE.

Il direttore degli affari europei della società, Jérémie Pélerin, avverte che “il trasporto ferroviario non si svilupperà e non sarà in grado di svolgere il ruolo che potrebbe avere nella decarbonizzazione dei trasporti” se le istituzioni dell’UE non seguiranno il consiglio della SNCF.

Rafforzare la competitività

L’intero settore ferroviario ha sentito la pressione della commissione trasporti del Parlamento europeo che ha approvato la sua posizione sulla direttiva Pesi e dimensioni, votando per consentire ai camion più lunghi e pesanti di circolare sulle strade dell’UE e di attraversare i confini degli Stati membri. La direttiva sarà votata dall’intero Parlamento in sessione plenaria martedì (12 marzo).

“È vero che la comunità ferroviaria [e] gli operatori del trasporto merci su rotaia [sono] preoccupati per la direttiva su pesi e dimensioni”, ha dichiarato Pélerin.

“C’è un alto rischio di trasferimento modale dalla ferrovia alla strada perché la direttiva darebbe un vantaggio competitivo al trasporto su strada”, ha aggiunto.

Sebbene Pélerin affermi che il manifesto non è una risposta alla posizione della commissione parlamentare, alcune delle raccomandazioni del manifesto sembrano voler rafforzare la competitività della ferrovia per non renderla obsoleta rispetto al trasporto su strada.

Ad esempio, SNCF propone che il settore dei trasporti internalizzi i suoi costi esterni, come quelli derivanti dalle emissioni di gas serra, e rifletta i “veri” costi di quel modo di trasporto nei prezzi dei biglietti e in altre tariffe per i consumatori. Poiché l’azienda ritiene che il trasporto ferroviario sia già più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al trasporto su strada, questo potrebbe spingere i consumatori e le compagnie di navigazione a preferire la ferrovia alla strada.

La SNCF raccomanda anche di proibire l’aumento dei “mega-camion”, in modo che le dimensioni dei container rimangano compatibili con le dimensioni dei treni e che il trasporto ferroviario rimanga un’opzione di trasporto valida. Secondo Pélerin, il divieto dei camion più pesanti consentirebbe anche di mantenere le strade in condizioni migliori.

L’azienda chiede inoltre di porre fine agli sgravi fiscali sul carburante per i mezzi pesanti e all’esenzione fiscale per l’aviazione, e di rendere pubbliche le differenze di emissioni tra i vari modi di trasporto. Ciò potrebbe incentivare i consumatori a scegliere la ferrovia, se la considerano un’alternativa più ecologica e meno costosa.

Dal 2035 …

Investire nelle infrastrutture

Un altro modo per rendere il trasporto ferroviario più competitivo e rispettoso dell’ambiente è investire nell’aumento della capacità e nell’elettrificazione del settore. SNCF chiede più posti a bordo dei treni, collegamenti più frequenti e servizi per le aree rurali.

Tuttavia, SNCF e le altre compagnie ferroviarie europee avranno bisogno di ingenti somme di denaro per raggiungere questi obiettivi, utilizzare treni a batteria quando le linee non sono elettrificate e modernizzare le stazioni.

Secondo le stime, da qui al 2040 saranno necessari 100 miliardi di euro per aumentare la capacità e rendere più efficiente il settore in Francia. Mentre il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti cita una cifra della Commissione europea di 1.500 miliardi di euro necessari per modernizzare la rete ferroviaria transeuropea.

Ma Pélerin sostiene che questa cifra probabilmente sottostima l’importo effettivo necessario per finanziare lo sviluppo e l’elettrificazione dell’intera industria ferroviaria europea. La parte del bilancio dell’UE dedicata alle infrastrutture, e più specificamente alle ferrovie, non è sufficiente a finanziare questo sforzo, ed è improbabile che gli Stati membri siano disposti a pagare il conto.

“Il problema a livello degli Stati membri è che la politica di bilancio è più restrittiva perché gli anni del COVID sono finiti”, ha detto Pélerin.

“I finanziamenti possono provenire dagli Stati membri, ma credo che la soluzione sia multilivello. Dobbiamo trovare soluzioni a ogni livello di governance”.

Il manifesto della SNCF chiede di utilizzare i proventi del mercato del carbonio dell’UE, le tasse sul trasporto stradale, le tasse sull’aviazione e il capitale privato per finanziare i progetti di infrastrutture ferroviarie.

“Dobbiamo trovare nuove risorse al di fuori dei bilanci degli Stati membri e dei bilanci tradizionali dell’UE”, ha aggiunto.

Anche se il settore ferroviario dovesse ricevere un grande afflusso di denaro, potrebbe comunque avere difficoltà ad aumentare la capacità a causa delle carenze di personale in tutto il settore e dell’insoddisfazione dei dipendenti dei sindacati.

“I negoziati con i sindacati sono sempre difficili”, ha detto Pélerin.Ha aggiunto che SNCF ha cercato di placare i dipendenti dei sindacati con aumenti salariali allineati all’inflazione.Ha sottolineato che SNCF ha assunto più di 25.000 dipendenti nel 2023.

Pur ammettendo che le istituzioni europee hanno fatto passi da gigante nella legislazione a favore delle ferrovie, c’è ancora molto da fare per aiutare l’industria ferroviaria a diventare più competitiva e a ridurre le emissioni di carbonio.

“Sono solo proposte”, ha detto Pélerin a proposito dei contenuti del manifesto. “Servono solo a creare un dibattito e a produrre un cambiamento. La ferrovia non è l’unica soluzione, ma è parte della soluzione”, ha aggiunto.

