La quota dell’industria nell’economia dell’UE è destinata a ridursi, afferma l’amministratore delegato di BASF

La produzione industriale dell’UE in percentuale del PIL totale diminuirà a causa dei prezzi energetici persistentemente elevati, ha affermato l’amministratore delegato del colosso chimico tedesco BASF, una delle aziende chimiche più importanti al mondo, aggiungendo che un tale “sviluppo strutturale” non è necessariamente negativo e potrebbe anche essere “sano” per l’economia europea.

Parlando ai giornalisti a Bruxelles lunedì (18 marzo), Martin Brudermüller, amministratore delegato del colosso tedesco BASF, ha osservato che le industrie europee ad alta intensità energetica sono “particolarmente” probabilmente colpite, ma ha sottolineato che deindustrializzazione è una parola troppo “dura” per essere considerata descrivere l’attuale situazione economica dell’Europa.

“Direi che la parola ‘deindustrializzazione’ è molto dura perché sembra che tutto stia scomparendo”, ha detto Brudermüller in seguito a una domanda di Euractiv. “Penso che non sia così. Ma ciò che vedremo sicuramente è che la quota dell’industria che contribuisce al PIL molto probabilmente diminuirà”.

“Ciò è particolarmente [vero] per le industrie ad alta intensità energetica, e l’industria chimica è una di queste, ma c’è il cemento, c’è l’acciaio, [e] ce ne sono molti altri”, ha affermato.

Facendo eco al suggerimento della presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde il mese scorso secondo cui il modello economico tedesco ad alta intensità manifatturiera necessitava di “essere rinnovato”, Brudermüller ha ammesso che il paese in particolare “sarà meno attraente per le industrie ad alta intensità energetica”.

“Ecco perché la quota scenderà. E questo non significa che tutto andrà via. Ma sì, molto probabilmente questo settore… non andrà più in Germania. Dobbiamo affrontarlo”.

Nel complesso, i commenti di Brudermüller probabilmente esacerbano i timori che l’attuale crisi industriale dell’UE possa rivelarsi irreversibile, dopo che l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022 ha fatto impennare i prezzi dell’energia in tutto il blocco.

Eurostat, l’ufficio statistico ufficiale dell’UE, ha riferito la scorsa settimana che la produzione industriale su base annua nell’UE è scesa del 5,7% a gennaio. La Germania, la più grande economia del blocco e una potenza industriale che dipendeva fortemente dall’energia russa a basso costo prima della guerra in Ucraina, ha registrato un calo del 5,4%.

In questo contesto, tuttavia, Brudermüller ha difeso l’importanza della concorrenza del libero mercato, sostenendo: “Direi che uno sviluppo strutturale è salutare perché a volte le aziende, se non sono buone, in realtà scompaiono dal panorama”.

Le sue osservazioni, pronunciate a margine di un evento ospitato dalla Tavola rotonda europea per l’industria, hanno fatto seguito a una tavola rotonda in cui ha esortato i politici dell’UE a semplificare il sistema normativo del blocco e ha suggerito che la competitività industriale dell’Europa potrebbe essere ripristinata lasciando che la mano invisibile dell’industria il mercato “fa la sua magia”.

“Sono molto preoccupato che l’istinto politico a Bruxelles e nella maggior parte delle capitali sia ancora quello di ottenere il cambiamento attraverso una regolamentazione prescrittiva”, ha affermato. “E questo non funzionerà…La vera magia della mano invisibile è più che sufficiente”, ha aggiunto.

“Dobbiamo abbassare i costi”

Le osservazioni di Brudermüller confermano anche gli avvertimenti degli analisti secondo cui le industrie ad alta intensità energetica come il settore chimico sono particolarmente propense a delocalizzare la produzione in Cina o negli Stati Uniti per trarre vantaggio dai prezzi dell’energia più bassi nei prossimi mesi e anni.

“La deindustrializzazione è un pericolo chiaro e attuale, soprattutto per i settori ad alta intensità energetica vitali per gli ecosistemi a valle”, ha detto a Euractiv Tobias Gehrke, senior policy fellow presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, all’inizio di quest’anno.

I timori di una potenziale deindustrializzazione dell’Europa furono aggravati dall’annuncio dello stesso Brudermüller, appena otto mesi dopo l’invasione russa, secondo cui BASF avrebbe ridimensionato “permanentemente” la propria sede industriale a Ludwigshafen, situata appena a sud di Francoforte.

Oltre a tagliare la produzione in Germania, BASF sta attualmente costruendo un impianto petrolchimico da 10 miliardi di euro a Zhanjiang, nella provincia del Guangdong, nel sud-est della Cina. Si tratta del più grande investimento mai effettuato dall’azienda fondata 158 anni fa.

Tali mosse sono state criticate con veemenza da alcuni leader europei per aver sfidato la politica ufficiale dell’UE di “riduzione del rischio”, o di taglio dei rapporti in settori economici strategicamente chiave, con la Cina.

BASF, in particolare, produce una serie di prodotti, tra cui colle, solventi e fertilizzanti che svolgono un ruolo cruciale nelle catene di fornitura di numerose aziende.

Brudermüller, che lascerà BASF il mese prossimo dopo sei anni alla guida, ha difeso con veemenza la decisione dell’azienda di ridimensionare le sue attività in Germania.

“[BASF è] fortemente dipendente dal mondo, ma sta perdendo denaro in Germania”, ha affermato. “Dobbiamo ristrutturarlo parzialmente. Dobbiamo abbattere i costi. Dobbiamo chiudere l’uno o l’altro impianto che è ad alta intensità energetica e non più competitivo”.

I problemi industriali dell’Europa si inseriscono in un contesto di preoccupazioni più ampie circa la salute economica generale dell’economia della zona euro – e in particolare di quella tedesca.

Il mese scorso, la Commissione europea ha tagliato le previsioni di crescita per l’Eurozona nel 2024 dall’1,2% allo 0,8%.

La revisione al ribasso è arrivata proprio il giorno dopo che la Germania ha tagliato le proprie previsioni sul PIL per il 2024 dall’1,3% allo 0,2%, con il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck che ha descritto l’economia del Paese come “drammaticamente negativa”.

All’inizio di questo mese la BCE ha emesso una previsione ancora più pessimistica per l’Eurozona, tagliando la sua proiezione di crescita per il 2024 dallo 0,8% allo 0,6%.

Le difficoltà industriali dell’Europa si inseriscono anche nel contesto di un più ampio spostamento, durato decenni, dell’economia europea dal manifatturiero ai servizi.

Secondo la Banca Mondiale, la quota dell’industria sul PIL totale dell’UE è scesa dal 28,8% nel 1991 ad appena il 23,5% nel 2022, l’anno più recente per il quale sono disponibili dati. Nello stesso periodo la percentuale dei servizi sul PIL totale è aumentata dal 59% al 64,8%.

[A cura di Anna Brunetti/Zoran Radosavljevic]

