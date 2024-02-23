La prossima Commissione europea dovrà puntare a un “piano Juncker” per stimolare gli investimenti green

La prossima Commissione europea che sarà nominata dopo le elezioni europee di giugno si concentrerà sull’attuazione delle leggi “green” adottate nell’attuale mandato e sulla promozione degli investimenti nelle tecnologie pulite per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030, ha affermato Kurt Vandenberghe, direttore generale del dipartimento per l’Azione climatica della Commissione.

Vandenberghe ha espresso le sue osservazioni mercoledì (21 febbraio) in occasione dell’evento di lancio di un rapporto dell’Istituto per l’economia climatica (I4CE) che ha esplorato il “deficit europeo di investimenti climatici”.

Secondo il rapporto, resta un gap di 406 miliardi di euro da colmare ogni anno per raggiungere l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Vandenberghe non ha contestato la cifra, affermando che spetterà al prossimo esecutivo dell’UE nominato dopo le elezioni europee di giugno garantire il raggiungimento degli obiettivi.

“Dovremo ridurre le emissioni a un ritmo triplo rispetto a quello fatto negli ultimi 10-15 anni. E ciò richiede investimenti massicci”, ha ammesso Vandenberghe.

“La prossima Commissione, a mio avviso, dovrà essere una Commissione per gli investimenti”, ha aggiunto.

“Il modo in cui vorrei dirlo è che abbiamo bisogno di una sorta di piano Juncker sugli steroidi per la prossima Commissione”.

“Possiamo farlo”

L’Investment Plan for Europe, noto anche come “Piano Juncker” venne lanciato nel 2015 con l’obiettivo di colmare il gap di investimenti lasciato dalla crisi finanziaria globale della fine degli anni 2000 e dalla crisi del debito dell’Eurozona che ne seguì. Rispetto al Next Generation EU, gestito dagli Stati, il Piano Juncker era gestito centralmente tramite la BEI, che aveva contribuito con finanziamenti propri e garanzie sui prestiti, funzionando come partnership pubblico-privata. L’Italia fu il secondo maggior beneficiario insieme alla Francia.

L’obiettivo era mobilitare almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi entro il 2018, utilizzando i fondi pubblici come leva per mobilitare capitale privato. L’obiettivo fu superato per raggiungere i 335 miliardi di euro tre anni dopo il lancio, secondo la Banca europea per gli investimenti (BEI). In totale dal luglio 2015 al luglio 2020, il valore degli investimenti mobilitati dal Piano è stato pari a 514 miliardi di euro.

Secondo Vandenberghe la Commissione “questa volta potrà fare molto meglio” grazie all’esperienza maturata.

Nel 2015 erano pochi i progetti che richiedevano finanziamenti, ha spiegato il funzionario dell’UE. “Oggi è diverso, il ventaglio di progetti è stracolmo. Vediamo un numero enorme di decisioni finali sugli investimenti che sono pronte ma non ancora prese”, ha affermato.

Prendendo come esempio il Fondo per l’innovazione dell’UE, Vandenberghe ha affermato che attualmente le sottoscrizioni sono “sei volte superiori” – un segno che l’interesse per i progetti di energia pulita è più forte che mai.

“Quindi l’impegno c’è, si tratta solo di rilanciare questo programma di investimenti”.

Secondo le stime della Commissione, negli ultimi dieci anni sono stati investiti 900 miliardi di euro all’anno in tecnologie a basse emissioni di carbonio. “In questo decennio deve essere pari a 1.200 miliardi di euro, e nel prossimo decennio a 1.500 miliardi di euro”, ha affermato Vandenberghe.

“Gli investimenti di cui abbiamo bisogno sono grandi, non possiamo sottovalutarli. Ma sono fattibili, soprattutto se lo facciamo in modo efficiente in termini di costi”, ha detto il funzionario.

Una delle chiavi, ha spiegato, è capire che molti di questi investimenti dovranno comunque essere fatti, ad esempio per ampliare la rete elettrica.

Un’altra chiave è vedere questi investimenti come sostituti di quelli attualmente effettuati nei combustibili fossili. Le importazioni di fossili sono state pari a 640 miliardi di euro nel 2022 e 385 miliardi di euro nel 2023, mentre i sussidi ai combustibili fossili – sia diretti che indiretti – sono attualmente “vicini a 1 trilione di euro all’anno”, ha indicato il funzionario.

“Quindi tutto significa che è fattibile, non è così straordinario. Possiamo farlo”.

Ritorno delle politiche di austerità

Il “Rapporto sul deficit degli investimenti climatici europei” di I4CE arriva in un momento in cui le finanze pubbliche sono sotto pressione.

L’UE ha sospeso le sue regole fiscali, solitamente rigide, durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, ma queste dovrebbero essere riattivate quest’anno a seguito di un accordo politico per riformare il Patto di stabilità e crescita dell’UE, raggiunto all’inizio di questo mese .

Per Vandenberghe, il patto fiscale rivisto renderà essenziale spendere ogni euro disponibile nel modo più intelligente possibile.

“Si tratta soprattutto di ridurre il rischio, di condividere il rischio con gli investitori. Per questo abbiamo bisogno di nuovi strumenti finanziari, come ha fatto la BEI per l’energia eolica, con controgaranzie. Quindi, la ricerca è aperta per questo tipo di nuovi modi di fare le cose”.

Nuove possibilità grazie alla revisione delle norme fiscali dell’UE

Pascal Canfin, un parlamentare francese che presiede la commissione ambiente del Parlamento europeo, è d’accordo e ha sottolineato i nuovi aspetti del Patto di stabilità e crescita rivisto che incoraggeranno gli investimenti verdi.

“Per la prima volta, ci sarà una coerenza obbligatoria tra i piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC) e le traiettorie di riduzione del debito” degli Stati membri dell’UE, ha affermato Canfin.

“Finora era completamente sconnesso: c’era la governance economica da un lato e la governance climatica dall’altro”.

Vandenberghe ha affermato che le nuove regole fiscali dell’UE ora consentono ai governi di cofinanziare progetti verdi sostenuti dall’Unione Europea.

I massimali della spesa pubblica “sono infatti molto rigidi, ma non si applicano nella stessa misura quando c’è un cofinanziamento con i programmi dell’UE”, ha sottolineato Vandenberghe, affermando che ciò offre “un grande potenziale per un maggiore coordinamento dell’UE dei finanziamenti nazionali”.

Prendendo come esempio la Germania, Vandenberghe ha affermato che il ministro dell’Economia Robert Habeck ha accettato di mettere sul tavolo 350 milioni di euro per cofinanziare progetti tedeschi selezionati nell’ambito di un’asta a livello europeo per la produzione di idrogeno rinnovabile.

“Il signor Habeck verrà, ritirerà le offerte dalla Germania e pagherà quelle selezionate tramite l’asta europea. E ottiene l’esenzione dall’autorizzazione per gli aiuti di Stato – questo è concordato con la DG Concorrenza”, ha detto il funzionario dell’UE.

Secondo Vandenberghe, simili possibilità di cofinanziamento – con esenzioni dalle norme UE sugli aiuti di Stato – sono ora possibili anche con altri programmi di finanziamento dell’UE, come il fondo di coesione, il fondo per una transizione giusta e il fondo per la ripresa.

[Con un’aggiunta di Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.