La proposta di Bruxelles di rafforzare i controlli sugli investimenti diretti esteri

Bruxelles (EuroEFE) – La Commissione europea ha proposto mercoledì (24 gennaio) di inasprire i controlli sugli investimenti diretti esteri provenienti da Paesi che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza, come la Russia.

La Commissione ha inoltre proposto di analizzare i rischi degli investimenti europei all’estero che potrebbero fornire vantaggi tecnologici militari ad agenti che potrebbero utilizzarli per minare la sicurezza internazionale, oltre a proporre controlli più uniformi sull’esportazione di beni civili e militari.

“In un momento di così profondi sconvolgimenti geopolitici e di rapidi cambiamenti tecnologici, dobbiamo essere realistici sui rischi che dobbiamo affrontare”, ha dichiarato il Vicepresidente esecutivo della Commissione per il commercio Valdis Dombrovskis in una conferenza stampa in cui ha presentato un pacchetto di misure di sicurezza economica.

Queste iniziative concretizzano la strategia delineata dalla Commissione lo scorso giugno per ridurre al minimo i rischi associati a determinati flussi economici in un contesto di accresciute tensioni geopolitiche e di accelerazione dei cambiamenti tecnologici, preservando al contempo i massimi livelli di apertura e dinamismo economico.

L’obiettivo è continuare ad accogliere gli investimenti, ma proteggere gli interessi essenziali.

Con la sua proposta sugli investimenti diretti esteri, la Commissione intende rivedere una legislazione già in vigore da tre anni, durante i quali sono state esaminate oltre 1.200 operazioni notificate dagli Stati membri, lanciate principalmente da Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Cina, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.

Tuttavia, ad oggi non è stato ancora adottato da tutti i Paesi (solo 22) e presenta delle lacune.

Per ovviare a tali carenze, la Commissione intende garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un meccanismo di selezione delle operazioni, con norme nazionali meglio armonizzate.

Chiede inoltre di individuare i settori in cui tutti gli Stati membri dovrebbero sottoporre a screening gli investimenti esteri e di estendere lo screening agli investimenti provenienti da Stati UE ma che in ultima analisi sono controllati da persone o società di Paesi terzi.

🌍 The world is changing. Today’s Economic Security proposals are a reality check on the risks we face at this time of profound geopolitical turmoil & fast technological change. We want to keep our open economic model but need to be clear-sighted about risks.

1/2 pic.twitter.com/w7JZGHfSvP — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 24, 2024

Investimenti europei all’estero

L’UE vuole anche aumentare il controllo sugli investimenti europei nei Paesi terzi, soprattutto quelli nei settori tecnologico, militare e dell’intelligence, a causa del rischio che attori stranieri possano usarli contro l’Unione stessa.

In questo caso, però, la Commissione non ha proposto alcun regolamento che obblighi i Paesi europei ad aumentare i controlli, perché vuole prima identificare in modo più dettagliato quali investimenti esteri vengono effettuati per capire i rischi specifici che possono comportare.

A tal fine, l’esecutivo dell’UE ha lanciato mercoledì una consultazione pubblica di 12 settimane per raccogliere dati e opinioni degli attori coinvolti.

Una volta che saranno resi noti i risultati della consultazione, in estate presenterà una serie di raccomandazioni agli Stati membri per monitorare per un anno gli investimenti esteri in settori come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, le biotecnologie e la tecnologia quantistica, ha dichiarato Dombrovskis.

Bruxelles deciderà poi se sono necessarie misure aggiuntive per ridurre il rischio di investimento.

Per quanto riguarda i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso (dual-use), la Commissione auspica l’introduzione di controlli uniformi nell’UE sui prodotti che non sono stati adottati dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, a causa del blocco da parte di alcuni membri.

A tal fine, prevede un forum di coordinamento delle politiche, una raccomandazione per la prossima estate per coordinare meglio le liste di controllo nazionali e l’anticipazione al 2025 della valutazione del regolamento dell’UE sul doppio uso (beni, tecnologie e know-how che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari).

“Non vogliamo che cadano nelle mani sbagliate e finiscano per minare la sicurezza dell’UE o del mondo”, ha dichiarato Dombrovskis.

La Commissione ha anche identificato i rischi potenziali nel mondo accademico, dove la ricerca in progetti transnazionali è frequente.

In particolare, ha messo in guardia i ricercatori europei dai pericoli della condivisione di conoscenze e tecnologie sensibili con altri accademici internazionali che potrebbero utilizzarle per scopi militari e ha avvertito della possibilità che gli scienziati dell’UE possano essere influenzati da Stati terzi.

Infine, la Commissione riesaminerà gli attuali programmi di finanziamento scientifico per valutare se tale sostegno sia appropriato per le tecnologie con potenziale di doppio uso.

[A cura di Sandra Municio]

