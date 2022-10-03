La legge sulla due diligence aiuterà nella competizione globale dei mercati, dice il ministro del Lavoro tedesco

La legge sulla due diligence attualmente in discussione nell’Ue, che mira a rafforzare i diritti umani a livello globale, ha anche forti basi strategiche e può essere utilizzata per diffondere gli standard europei negli Stati autocratici in un contesto di concorrenza sistemica tra l’Ue e altri Paesi, ha dichiarato il ministro del Lavoro tedesco Hubertus Heil in un’intervista a EURACTIV.

Le questioni relative alla responsabilità delle imprese erano già in cima all’agenda quando la Germania ha assunto la presidenza del Consiglio dell’Unione europea per la seconda parte del 2020.

Ora, con gli imminenti negoziati sull’attuale bozza della legge sulla due diligence, la Germania sosterrà una legislazione il più ampia possibile, anche in aree che vanno oltre la legge tedesca sulla due diligence che entrerà in vigore nel 2023.

Allo stesso tempo, il governo tedesco ha accolto con favore l’adozione della direttiva europea sul salario minimo, nonostante il Paese abbia ancora molto da recuperare in alcuni settori.

Hubertus Heil è il ministro del Lavoro e degli Affari sociali della Germania dal marzo 2018.

La legge tedesca ed europea sulla due diligence è sempre stata una questione particolarmente importante per voi. Con i negoziati ancora in corso a livello europeo, quali sono a vostro avviso i punti chiave delle trattative e cosa volete dalla legge?

Sosteniamo la proposta della Commissione perché crediamo che l’Europa come modello economico e sociale possa dimostrare che i valori e la creazione di valore non sono in contraddizione. Inoltre, è una questione di credibilità non costruire la nostra prosperità e le nostre relazioni commerciali nelle catene di fornitura internazionali sul lavoro minorile o forzato.

Abbiamo svolto un lavoro pionieristico con la nostra legge tedesca sulla due diligence. Vogliamo che anche in Europa ci siano regole chiare e condizioni di parità per le aziende.

E pensiamo che sia necessario, dopo anni in cui ci si è affidati al volontarismo, stabilire ora un quadro giuridico con cui fissare regole vincolanti per tutti, che possano anche essere attuate nella pratica.

La legge tedesca sulle catena di approvvigionamento, insieme a quella francese, vengono spesso descritte come un modello per l’Europa. Ci sono alcune aree in cui secondo lei si dovrebbe agire diversamente a livello europeo rispetto alla legge tedesca?

Credo che abbiamo l’opportunità non solo di sviluppare regole comuni, ma anche di rafforzare l’accesso al risarcimento civile per le persone colpite. Secondo il diritto internazionale, le persone che hanno subito una violazione dei diritti umani da parte di un’impresa dell’Ue hanno anche il diritto di adire i tribunali dell’Unione.

In pratica, però, si tratta di un’impresa molto complessa, perché secondo le regole del diritto internazionale privato si applica la legge del Paese in cui si è verificato il danno.

Se, ad esempio, i diritti di una lavoratrice pakistana del settore tessile vengono violati da un’azienda tedesca, attualmente la donna può adire i tribunali tedeschi solo in base alla legge pakistana. La proposta della Commissione vuole cambiare questa situazione.

In futuro, l’operaia tessile potrà adire i tribunali tedeschi in base alla legge tedesca per ottenere un risarcimento danni. Questo migliora notevolmente l’accesso ai mezzi di giustizia e rappresenta un importante passo avanti.

In secondo luogo, oltre alla due diligence sui diritti umani, vogliamo concentrarci maggiormente sulle conseguenze ecologiche dell’attività economica, ampliando in modo significativo la due diligence ambientale. L’intero governo tedesco e io vogliamo che questa direttiva sia un successo per l’Europa.

In molte aree, la proposta di legge europea sulla due diligence va oltre quella tedesca, soprattutto per quanto riguarda i valori limite per l’applicabilità della legge. Questo approccio è condivisibile o, dal punto di vista tedesco, si sta lavorando per raggiungere le soglie che sono fissate anche nella legge tedesca sulla catena di approvvigionamento?

Vogliamo che il nuovo Supply Chain Act sia favorevole alle PMI e non imponga alle aziende di fare cose che non possono fare. La nostra preoccupazione è quella di sviluppare un quadro giuridico efficace.

Questa nuova legge sulla due diligence rientra nelle ambizioni della Commissione europea di rafforzare la sovranità europea e rendere le catene di approvvigionamento più solide? Oppure questa legge fa più appello al fondamento europeo dei valori e alla responsabilità dell’Europa nel mondo?

Entrambe le cose. Vediamo che le catene di approvvigionamento sono attualmente molto fragili a causa della guerra di aggressione di Putin. Per questo in Europa dobbiamo garantire la nostra sovranità attraverso una politica economica e industriale strategica.

Ma ci rendiamo anche conto che le aree economiche che condividono valori politici devono cooperare più strettamente, ad esempio nella politica energetica. L’Europa deve assumersi la responsabilità di altre aree economiche nel mondo. La legge tedesca e la legge europea sulla catena di approvvigionamento si basano su questo approccio.

C’è una contraddizione tra il tentativo di diversificare le catene di approvvigionamento e, allo stesso tempo, di renderle più sostenibili e basate sul valore?

No, se lo si fa in modo sensato, le due cose non sono in contraddizione, ma dipendono l’una dall’altra. Non vogliamo essere protezionisti o far regredire il commercio mondiale, ma si tratta di creare basi ragionevoli perché avvenga.

L’obiettivo è garantire un mercato libero ed equo. Ciò comprende catene del valore trasparenti, accordi commerciali ragionevoli che consentano relazioni economiche positive e durature, il rispetto dei diritti umani fondamentali e delle convenzioni internazionali e la garanzia di standard economici.

Lei ha già menzionato i fondamenti strategici del Supply Chain Act. Ha anche un ruolo nella competizione internazionale dei mercati o si tratta principalmente di valori?

Si tratta di entrambe le cose. L’Europa è più di un mercato unico; è anche una comunità politica di valori che cerca di combinare democrazia, economia di mercato e stato sociale.

Sappiamo che politicamente ed economicamente siamo in competizione sistemica con altri Stati. Siamo chiamati a confrontarci con altre aree economiche, in Sud America, Africa o Asia. Abbiamo il compito di costruire partenariati equi con vantaggi reciproci e di non chiudere gli occhi di fronte al lavoro forzato e al lavoro minorile. .

La prevista legge europea sulla catena di approvvigionamento ci aiuterà in questo, perché anche le aziende extraeuropee rientreranno nel suo campo di applicazione. In questo modo, anche le aziende di Stati autocratici saranno obbligate a rispettare i nostri standard se vogliono fare affari nell’Ue.

La direttiva sul salario minimo dell’Ue è stata varata, manca solo l’approvazione del Consiglio. Quali cambiamenti deve apportare la Germania per adeguarsi alla direttiva?

Innanzitutto, sono molto felice che stia per essere attuata. Durante la presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue, la direttiva sul salario minimo è stata una preoccupazione centrale, insieme alla questione delle catene di approvvigionamento, che abbiamo portato avanti in modo decisivo.

Cosa significa ora per la Germania? Abbiamo fatto i compiti a casa. Perché tra pochi giorni, il 1° ottobre, aumenteremo il salario minimo in Germania a 12 euro, in linea con la direttiva europea, che fissa un parametro di riferimento pari al 60% del reddito mediano.

Tuttavia, dobbiamo ancora recuperare sulla questione della copertura della contrattazione collettiva, poiché la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare misure nazionali se la copertura della contrattazione collettiva è inferiore all’80%. In Germania siamo al 51%.

Cosa si dovrebbe fare in questo caso?

Per rafforzare la copertura della contrattazione collettiva, noi come governo federale vogliamo garantire, ad esempio, che gli appalti pubblici federali siano assegnati solo ad aziende che pagano secondo i contratti collettivi.

Sono convinto che la direttiva ci darà una spinta per aumentare i contratti collettivi e migliorare la copertura della contrattazione collettiva in Europa e in Germania. Dopo tutto, i salari minimi rappresentano sempre e solo un minimo assoluto.

Ci sarà una sorta di piano d’azione per l’attuazione?

Il fatto che i sindacati e i datori di lavoro negozino autonomamente i salari e le condizioni di lavoro è un grande vantaggio in Germania.

Per questo motivo parleremo con loro di ciò che devono fare per rafforzare la contrattazione collettiva in Germania. Noi, come Stato, creeremo le condizioni quadro adeguate per farlo.