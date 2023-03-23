La Germania chiede di ripensare la PAC in vista dell’allargamento

Nel prossimo periodo di bilancio, a partire dal 2028, l’UE dovrà preparare la sua Politica agricola comune (PAC) ad accogliere l’Ucraina e gli altri Paesi candidati all’UE, riferisce Silvia Bender, alta funzionaria del Ministero dell’agricoltura tedesco.

Otto Paesi, la maggior parte dei quali nei Balcani occidentali, sono attualmente candidati all’adesione all’UE. Gli ultimi arrivati sono l’Ucraina e la Moldavia, che hanno ottenuto lo status di candidati nel giugno 2022, quattro mesi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Dopo l’adesione, l’Ucraina, il più grande Paese d’Europa in termini di superficie e importante esportatore di cereali, semi oleosi (e in misura crescente anche di carne di pollame), risulterebbe uno dei principali beneficiari dei pagamenti della PAC, in particolare per quanto riguarda i “pagamenti diretti”, che vengono allocati per ettaro coltivato.

“Naturalmente la questione è se l’adesione dei Paesi candidati avverrà effettivamente entro il prossimo periodo di bilancio”, ha dichiarato Bender durante un evento tenutosi martedì 21 marzo. In ogni caso, nel disegnare la prossima PAC, si dovrà tenere conto del futuro allargamento dell’UE, ha aggiunto, sottolineando che alcuni Paesi hanno bisogno di “prospettive di adesione più rapide per stabilizzarsi a livello nazionale”.

Bender ha affermato che “dobbiamo pensare a come includere i candidati all’adesione e integrarli nella politica agricola europea” sia nell’ambito dello sviluppo rurale sia nella struttura di base dei finanziamenti a partire dal 2028.

La fine dei pagamenti diretti?

Secondo Bender, l’allargamento potrebbe avere in futuro importanti ripercussioni sulla struttura della PAC.

Ad esempio, il finanziamento dei pagamenti diretti per un numero così elevato di aziende agricole aggiuntive porrà probabilmente problemi significativi al programma di sovvenzioni che vale diversi miliardi. “Se l’Ucraina dovesse aderire, il sistema dei pagamenti diretti così come è oggi non funzionerebbe più”, ha dichiarato.

Durante l’evento, Norbert Röder dell’Istituto Thünen, ente che fornisce consulenza al Ministero dell’Agricoltura tedesco, ha affermato che se l’Ucraina dovesse aderire prima dell’inizio o durante il prossimo periodo di bilancio, “allora staremmo parlando di una politica agricola diversa”.

Il bilancio della PAC non è sufficiente per estendere all’Ucraina gli attuali pagamenti in base alla superficie. “Bisognerà operare sulla base di altri criteri, il che sarà una sfida”.

Adeguarsi agli standard UE

Dal punto di vista dell’Ucraina e degli altri Paesi candidati, anche l’adeguamento agli standard produttivi dell’UE rappresenta una sfida.

Per esempio, l’Ucraina ha finora fatto ricorso a metodi di produzione intensivi, mentre Bruxelles, nell’ambito degli impegni assunti con il Green Deal europeo, sta imponendo all’agricoltura requisiti sempre più elevati in materia di tutela dell’ambiente e del clima.

Il Ministero sta adottando misure per sostenere i Paesi a livello locale nell’adattamento ai requisiti dell’UE, ha dichiarato Bender.

Ha inoltre sottolineato i passi già compiuti per aprire il mercato dell’UE alle importazioni agricole ucraine come primo passo verso l’integrazione dei produttori ucraini. Pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione russa, l’UE ha deciso di sospendere i dazi e le quote di importazione sui prodotti agricoli ucraini per rafforzare l’economia del Paese e facilitare le esportazioni di cereali.

Sebastian Lakner, professore di economia agraria all’Università di Rostock, ha sottolineato che in Ucraina e in Moldavia ci sono molte regioni strutturalmente deboli con piccole aziende agricole – un fatto che deve essere tenuto in considerazione nella futura distribuzione dei fondi agricoli.

Secondo l’esperto, una soluzione potrebbe essere quella di fissare meno regole a livello europeo, lasciando agli Stati membri e alle regioni maggiore libertà di adattare le misure alle condizioni locali. “In questo senso, dobbiamo consentire l’eterogeneità”, ha sottolineato.

[a cura di Gerardo Fortuna/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo in tedesco e in inglese.