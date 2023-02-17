La disinformazione sugli insetti commestibili si diffonde nell’UE

Gli euroscettici hanno un nuovo spauracchio: sostengono che Bruxelles abbia un piano nascosto per costringere la gente a mangiare insetti, in una narrazione di disinformazione che si diffonde sia online che offline.

Le recenti approvazioni dell’Unione Europea per ingredienti alimentari derivati da grilli domestici e larve di coleottero, che secondo l’UE fanno parte di un’iniziativa per trovare fonti di nutrimento più sostenibili, hanno scatenato un’ondata di affermazioni fuorvianti sui social media.

Alcuni post suggeriscono falsamente che non ci saranno requisiti di etichettatura per gli alimenti che contengono questi ingredienti, o fanno collegamenti infondati tra i prodotti a base di insetti e una serie di malattie.

Altri post suggeriscono che l’approvazione dell’UE è un’ulteriore prova di una teoria cospirativa secondo cui un’élite globale sta complottando per abbattere l’umanità – questa volta alimentando a forza le persone con insetti pericolosi.

L’ondata di allarmismo è andata oltre le casse di risonanza online. I politici di diversi Paesi europei hanno variamente inquadrato l’approvazione del prodotto come una mossa di Bruxelles per indurre la gente a mangiare insetti raccapriccianti, un attacco alle cucine nazionali tradizionali e, all’estremo opposto, un sinistro piano che mette a rischio le vite umane.

“Non voglio locuste per colazione!”, ha esclamato l’arci-euroscettico britannico Nigel Farage.

“Sull’etichetta del cibo ci sarà scritto ‘Acheta Domesticus’. Quindi tutti capiremo perfettamente cosa sia, ovviamente”, ha dichiarato sarcastico il 27 gennaio al canale GB News, riferendosi al nome scientifico del grillo domestico.

Farage ha definito le approvazioni come un motivo per cui la Gran Bretagna dovrebbe svincolarsi dagli standard alimentari dell’UE in quella che ha descritto come una “vera Brexit”.

Il senatore francese Laurent Duplomb, del partito conservatore Les Republicains, ha dichiarato al Senato il 25 gennaio che i francesi “mangerebbero insetti a loro insaputa” e che i nuovi ingredienti sarebbero inclusi negli alimenti “senza informare chiaramente i consumatori”.

“Come siamo arrivati a dover consumare grilli, che appartengono alla stessa famiglia delle cavallette o delle locuste, mentre la Francia è il Paese della gastronomia?”, ha dichiarato Duplomb, un agricoltore che ha criticato l’UE per aver minato, a suo dire, il settore agricolo francese.

Cosa dicono in realtà i regolamenti dell’UE

In realtà, gli ingredienti recentemente approvati devono essere indicati sia con il loro nome scientifico che con quello comune, secondo i requisiti di etichettatura contenuti nei documenti di autorizzazione della Commissione europea, disponibili al pubblico a partire da gennaio 2023.

I documenti stabiliscono che le etichette degli alimenti contenenti prodotti a base di insetti devono riportare l’avvertenza che possono causare una reazione allergica.

I documenti spiegano anche che gli ingredienti sono stati ritenuti sicuri per il consumo umano attraverso un’analisi scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Dal 2021, l’UE ha autorizzato la vendita di prodotti derivati dal grillo domestico, dalla locusta migratoria, dalle larve di verme giallo e dalle larve di verme minore, tutti con gli stessi requisiti di etichettatura e controlli sanitari.

I filorussi

Tuttavia, in Bulgaria, dove la retorica anti-UE di alcuni partiti politici si sta intensificando in vista dell’improbabile possibilità che il Paese entri nell’euro entro 2024, la mossa è stata presentata come una minaccia per la vita.

L’ex ministro degli Interni e leader del partito filorusso ABV, Rumen Petkov, ha descritto le autorizzazioni come un “crimine contro l’Europa” in un’intervista rilasciata all’organo di stampa filocremlino Pogled.

Ha accusato la Commissione europea di essere “pronta a uccidere i nostri bambini”, che secondo lui mangerebbero inconsapevolmente insetti nei loro snack preferiti.

Sebbene le approvazioni dell’UE non rendano obbligatori gli ingredienti a base di insetti in nessun prodotto alimentare, alcuni politici hanno inquadrato le autorizzazioni come un’imposizione da cui i loro Paesi devono essere protetti dai governi nazionali.

In Ungheria, dove le tensioni con Bruxelles sono state forti a causa del congelamento dei fondi europei, il ministro dell’Agricoltura Istvan Nagy ha avvertito che “le abitudini alimentari tradizionali potrebbero essere in pericolo” e ha promesso che il governo avrebbe introdotto nuove norme per garantire un’etichettatura chiara.

L’ennesimo “euromito”?

Da decenni circolano storie strampalate sui regolamenti dell’UE che riguardano qualsiasi cosa, dalla curvatura delle banane alle dimensioni dei preservativi.

Ma l’idea che Bruxelles sia ossessionata dall’idea di dare in pasto gli insetti ai cittadini europei sembra essere più diffusa di altri cosiddetti “euromiti”, sostiene Simon Usherwood, professore di Politica e Studi Internazionali alla Open University.

“L’aspetto interessante di questa storia è che sta spuntando in molti Paesi diversi, invece storicamente gli euromiti sono molto specifici per ogni Paese”, ha dichiarato all’AFP.

“Potrebbe essere solo la natura dell’argomento, che parla di disgusto generale. Nessuna di queste storie è di per sé la fine della civiltà”.

Usherwood ha aggiunto che gli euromiti possono avere un impatto significativo sull’opinione pubblica nel corso del tempo, colmando un vuoto di conoscenza sull’UE accusando i ‘burocrati di Bruxelles’.

Ma è l’aspetto cumulativo del “drip, drip, drip” che rafforza i pregiudizi, le concezioni e le idee sbagliate su ciò che è l’UE.