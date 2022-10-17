La direttrice del Fondo Monetario Internazionali dice all’Ue di rinunciare al Price Cap

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina Georgieva ha dichiarato di essere contraria ai tetti ai prezzi dell’energia, sottolineando che i ministri e gli operatori delle banche centrali devono lavorare insieme, in un’intervista esclusiva con EFE, media partner di EURACTIV.

Georgieva ha rifiutato categoricamente le misure che l’UE sta attualmente valutando di attuare come strumenti per affrontare l’aumento delle bollette energetiche. “Non fatelo”, ha detto.

Mentre 17 Paesi dell’UE hanno chiesto a Bruxelles di proporre un tetto ai prezzi del gas all’ingrosso, c’è disaccordo sulle modalità di attuazione di tale tetto, con Germania, Danimarca e Paesi Bassi ancora contrari.

La Georgieva ha messo in guardia dai tetti ai prezzi, insistendo sul fatto che tutti i Paesi devono essere vigili nel garantire che le loro misure non portino a spese insostenibili per le loro casse.

“È giusto dare degli aiuti? Sì, ma devono essere ben mirati”, ha sottolineato.

Georgieva ha inoltre auspicato un dialogo costante tra governi e banche centrali, affinché le politiche fiscali non si scontrino con la politica monetaria restrittiva attualmente perseguita per contenere l’inflazione.

“Quello che diciamo ai ministri e ai governatori delle banche centrali è che dovrebbero sedersi insieme e lavorare insieme”, ha detto.

“Perché se la politica monetaria frena, la politica fiscale non deve premere l’acceleratore. Altrimenti si andrebbe in una direzione molto negativa”, ha aggiunto.

Tuttavia, la direttrice del FMI ha sottolineato la necessità di misure per affrontare gli effetti dell’inflazione e dell’attuale crisi del costo della vita e dell’energia, nonché la necessità di avere obiettivi specifici e temporanei.

Questi dovrebbero andare soprattutto a beneficio dei più vulnerabili, ha aggiunto.

“I prezzi elevati del gas stanno danneggiando le famiglie e le imprese e bisogna reagire in qualche modo. Raccomandiamo che le misure siano molto mirate e temporanee”, ha insistito Georgieva.

With high inflation, people facing a cost-of-living crisis & many countries saddled with debt, fiscal policy must "thread the needle": prioritize targeted support to protect the vulnerable and a tight fiscal stance to help fight inflation. #FiscalMonitor https://t.co/BdPQq1pXwN pic.twitter.com/3dxRUTWqs7 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 12, 2022

Georgieva non ha commentato esplicitamente la possibilità che gli Stati affrontino da soli la situazione.

Pur riconoscendo che il pacchetto di aiuti della Germania, pari a 200 miliardi di euro, per aiutare i cittadini e le imprese a pagare le bollette energetiche, è considerevole, ha sottolineato che sarà distribuito in tre anni.

Non ha commentato la serie di misure annunciate giovedì dal Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, che mobiliterà altri 3 miliardi di euro per aiutare il 40% delle famiglie spagnole colpite dalla crisi energetica.