La direttiva sul salario minimo dell’UE è ufficialmente approvata

Martedì (4 ottobre) i ministri dell’UE hanno approvato la direttiva sui salari minimi adeguati, dando inizio al processo di attuazione di due anni per gli Stati membri. Nel frattempo, i sindacati chiedono un’attuazione più rapida a causa dell’aumento del costo della vita.

La direttiva UE richiede agli Stati membri che hanno un salario minimo legale di introdurre processi che garantiscano che esso sia “adeguato”.

L’adeguatezza deve essere verificata regolarmente, in modo che il salario minimo possa essere riconsiderato se le circostanze cambiano, ad esempio a causa dell’inflazione. Per valutare l’adeguatezza dei salari minimi, la direttiva propone che gli Stati membri utilizzino i valori di riferimento del 60% del salario lordo mediano o del 50% del salario lordo medio.

Queste soglie sono più alte del salario minimo nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, il che significa che è probabile che i salari minimi vengano aumentati nei prossimi anni.

L’inflazione fa diminuire i salari minimi reali

Nell’attuale contesto di aumento dei prezzi, tuttavia, i salari minimi reali stanno diminuendo rapidamente. Per questo motivo, i sindacati chiedono un’attuazione più rapida della direttiva da parte dei governi degli Stati membri.

“Non ci sono assolutamente scuse per gli Stati membri che aspettano due anni per garantire salari dignitosi, la crisi del costo della vita richiede che i governi aiutino immediatamente i lavoratori con i salari più bassi”, ha dichiarato Esther Lynch della Confederazione europea dei sindacati (CES).

Nel frattempo, Dennis Radtke, uno dei relatori della direttiva al Parlamento europeo, non lo ritiene necessario. Ha affermato che è normale che il diritto dell’UE richieda del tempo per essere recepito nel diritto nazionale.

“Per alleviare l’onere sui cittadini, non abbiamo necessariamente bisogno della direttiva sul salario minimo”, ha dichiarato il politico di centro-destra a EURACTIV.

“L’Europa e gli Stati membri possono raggiungere questo obiettivo anche in altri modi”, ha aggiunto.

Rafforzare la contrattazione collettiva

Nonostante il nome, la direttiva non riguarda solo i salari minimi, ma anche la contrattazione collettiva: richiede agli Stati membri di elaborare piani d’azione nazionali per aumentare la copertura della contrattazione collettiva nella forza lavoro se questa è inferiore all’80%.

La contrattazione collettiva è notevolmente inferiore all’80% nella maggior parte degli Stati dell’UE, il che significa che la maggior parte degli Stati membri dovrà trovare il modo di aumentare la copertura della contrattazione collettiva, il che significa anche rafforzare i sindacati.

“Sarà interessante vedere quando gli Stati membri si attiveranno per rafforzare la contrattazione collettiva”, ha detto Radtke, a proposito dell’attuazione di questa disposizione.

Infine, la direttiva obbliga gli Stati membri a introdurre meccanismi di controllo per garantire che i lavoratori possano effettivamente accedere ai salari minimi legali e per assicurare che i lavoratori abbiano il diritto di contrattazione collettiva.

La Commissione aveva proposto la direttiva per la prima volta nell’ottobre 2020 come parte del suo impegno per un’Europa più “sociale”. Dopo i negoziati in seno al Parlamento europeo e tra i governi degli Stati membri, nel giugno di quest’anno è stato concordato un testo definitivo.

La direttiva è stata criticata da Danimarca e Svezia, due Paesi che utilizzano una regolamentazione del mercato del lavoro molto leggera, basata sulla contrattazione collettiva anziché su salari minimi legali.

Dopo che il Parlamento europeo ha dato il suo consenso formale a metà settembre, la decisione del Consiglio dell’UE ha completato la direttiva.

Tuttavia, i governi danese e svedese rimangono fortemente critici.

Preoccupazioni realistiche?

Venerdì 30 settembre, in occasione di una riunione del gruppo dei lavoratori del Comitato economico e sociale europeo (CESE), il ministro del Lavoro danese Peter Hummelgaard ha affermato che l’adesione della Danimarca all’UE è stata costruita sulla premessa fondamentale che l’UE non si sarebbe intromessa nel mercato del lavoro danese.

“Questa [direttiva] erode tutto ciò per cui abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo anche convinto i nostri membri a sostenere”, ha affermato, aggiungendo che l’opinione pubblica danese teme questa direttiva e la sua interpretazione potenzialmente restrittiva da parte della Corte di giustizia europea.

Nel corso della stessa riunione, il ministro del Lavoro sloveno Luka Mesec ha mostrato scarsa comprensione per questa posizione, definendo “vuoti” i timori danesi.

“Nessuno in Europa pensa che ci sia qualcosa di sbagliato nel modello danese”, ha detto, aggiungendo che “nessuno sta prendendo di mira la Danimarca”.

“Non vedo nulla in questa direttiva che sia diretto contro di voi”, ha detto Mesec, alludendo al fatto che i Paesi che non hanno salari minimi legali non saranno costretti a introdurne uno, e al fatto che la soglia di contrattazione collettiva dell’80% è inferiore alla copertura danese.

Sebbene la battaglia sulla direttiva europea sul salario minimo sia terminata a livello europeo, si può prevedere che i diversi modelli di mercato del lavoro continueranno a essere una fonte di tensione nell’ulteriore sviluppo della politica del mercato del lavoro dell’UE.