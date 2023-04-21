La Corte di Giustizia UE fa pressione all’Italia per la liberalizzazione delle concessioni balneari

Giovedì (20 aprile) l’Unione Europea ha aumentato la pressione sull’Italia per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato delle concessioni per gli stabilimenti balneari, che secondo la Corte di giustizia di Lussemburgo deve essere finalmente sottoposto a gare d’appalto imparziali e trasparenti.

In Italia le attività balneari sono tradizionalmente a gestione familiare e le concessioni vengono tramandate da una generazione all’altra limitando l’accesso a nuovi soggetti, come più volte sostenuto dal mondo imprenditoriale che accusa l’esecutivo di essere così escluso ingiustamente da un’attività economicamente rilevante.

I governi italiani che si sono succeduti hanno tirato per le lunghe la liberalizzazione del settore, nonostante le sentenze favorevoli alla concorrenza del massimo tribunale amministrativo italiano e gli avvertimenti di Bruxelles, secondo cui Roma rischia multe per il mancato rispetto delle norme UE.

Sottolineando la delicatezza dell’argomento, la Commissione europea ha inizialmente accolto con favore la sentenza della Corte di giustizia europea e ha dichiarato che il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni si era impegnata ad adempiere le richieste di Bruxelles, ma in seguito ha cambiato le sue osservazioni.

Meloni ha incontrato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton la scorsa settimana a Roma e un portavoce della Commissione ha dichiarato giovedì, in un briefing per i media di Bruxelles, che il commissario ha colto l’occasione per sollevare la questione delle licenze balneari.

Il portavoce ha detto che Meloni ha risposto “garantendo che le autorità italiane provvederanno molto rapidamente all’attuazione della legislazione europea… ciò significa che le autorità nazionali procederanno ad allineare la legislazione nazionale alle norme europee”.

La portavoce, Sonya Gospodinova, ha poi affermato in un’e-mail che l’incontro Meloni-Breton “non riguardava” la questione delle spiagge e che “nessuna delle due parti ha preso impegni riguardo ai prossimi passi”. La Commissione ha rifiutato di fornire ulteriori chiarimenti.

Dopo ripetuti ritardi, le concessioni delle spiagge avrebbero dovuto essere messe a gara entro il 2024, ma il governo attuale ha rimandato di un anno. Una fonte governativa ha dichiarato a Reuters che il governo sta valutando di tornare alla scadenza del 2024.

La coalizione nazionalista della Meloni ha spinto affinché gli attuali titolari delle licenze, per lo più italiani, mantenessero le loro concessioni, sostenendo che l’apertura del settore alla concorrenza straniera potrebbe far aumentare i prezzi e portare a calpestare le tradizioni locali.

Tuttavia, la Corte UE ha stabilito che le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente. “I tribunali nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti del diritto dell’UE”, ha dichiarato.

Le licenze sono ufficialmente di proprietà dello Stato, ma raramente vengono sottoposte a gare d’appalto pubbliche.

Nel 2019, il governo ha ricavato solo 115 milioni di euro dalla cessione delle licenze per le spiagge, mentre si stima che complessivamente il business valga circa 15 miliardi di euro all’anno, secondo uno studio della società di consulenza Nomisma.

Leggi l’articolo originale qui.