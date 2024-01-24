La Commissione UE assicura la capacità di valutare rigorosamente i rischi sulla carne coltivata in laboratorio

Mentre una coalizione di Stati membri dell’Unione europea chiede un dibattito pubblico sulla carne coltivata in laboratorio, la Commissaria europea per la sicurezza alimentare e sanitaria, Stella Kyriakides, ha risposto che le attuali norme dell’UE sono solide quando si tratta di valutare il rischio e l’etichettatura dei prodotti alimentari derivati ​​dalle cellule.

In una nota presentata martedì 23 gennaio alla riunione dei ministri dell’Agricoltura, Austria, Francia e Italia, insieme ad altri nove Paesi (Repubblica ceca, Cipro, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania e Slovacchia), hanno sollevato questioni sul potenziale impatto delle “pratiche di produzione alimentare basate su cellule” in termini etici, economici, di sostenibilità, trasparenza, sociali e legali.

Rispondendo alle preoccupazioni della maggioranza degli Stati membri sui potenziali impatti della tecnologia, la commissaria Stella Kyriakides ha affermato che l’UE si trova su “un terreno molto solido” per quanto riguarda la valutazione del rischio e l’etichettatura.

Ciò grazie alla “rigorosa valutazione pre-commercializzazione sulla sicurezza e sulla nutrizione da parte di scienziati indipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare”, ha aggiunto.

Preoccupazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri hanno chiesto se l’attuale regolamento sui nuovi alimenti, che comprende gli alimenti a base cellulare, sia idoneo a “fornire un quadro adeguato e completo per valutare i potenziali rischi associati a questi prodotti, tenendo pienamente conto del principio di precauzione”.

Hanno chiarito che considerano i prodotti della nuova tecnologia “una minaccia” per l’agricoltura tradizionale, una posizione sostenuta da Bulgaria, Croazia, Slovenia, Polonia e Portogallo.

I Paesi Bassi e la Danimarca, d’altro canto, sono stati i più espliciti nel sottolineare “le opportunità e non solo le minacce” di “soluzioni molto innovative” per rispondere alle sfide della “sicurezza alimentare” in un mondo “popolazione in rapida crescita”.

“La produzione di carne coltivata in laboratorio è attualmente su scala molto ridotta e i rischi e le opportunità sono difficili da valutare”, ha sottolineato la Germania.

Sebbene attualmente non vi sia ancora alcuna richiesta di commercializzare carne coltivata in laboratorio nell’UE, il blocco ha chiesto di “prendere in considerazione” i “risultati delle discussioni che si terranno con gli Stati membri e la società civile europea prima di prendere qualsiasi decisione di mercato”. decisioni di autorizzazione”.

La parla ai consumatori

“I dati sulla carne coltivata in laboratorio sono scarsi e non consentono valutazioni significative in settori chiave come le emissioni, l’ambiente o i prezzi”, ha risposto Kyiriakides.

Il documento, ha affermato Kyriakides, “individua questioni che vanno oltre la sicurezza alimentare, questioni che dobbiamo essere pronti ad affrontare insieme e, così facendo, saremo in grado di approfondire la nostra comprensione del potenziale impatto che la carne coltivata in laboratorio ha sulla salute, l’ambiente e la società”.

“Si tratta di questioni legittime che potrebbero far parte del processo decisionale per le autorizzazioni di nuovi alimenti”, ha aggiunto.

“Su richiesta della Commissione” – ha sottolineato – “l’Autorità sta ora rivedendo le proprie linee guida sui nuovi alimenti, introducendo disposizioni all’avanguardia per la valutazione nutrizionale e di sicurezza degli alimenti coltivati ​​in laboratorio e ottenuti da cellule”.

Oltre a ciò, “il Regolamento garantisce che i nuovi alimenti siano chiaramente designati ed etichettati in modo che i consumatori possano fare scelte informate e identificare chiaramente ciò che stanno acquistando e consumando”.

“La nostra cultura culinaria” è “una parte fondamentale del nostro stile di vita europeo” e “non può cambiare”, ha concluso Kyriakides, ma “spetta ai consumatori decidere cosa mangiare”.

La posizione italiana

L’Italia è uno dei Paesi UE che più si oppone alla carne sintetica e lo scorso novembre 2023, il parlamento ha approvato la controversa legge che vieta la produzione e la distribuzione di carne coltivata. Parlando alla trasmissione radiofonica Radio Anch’io il giorno dopo la riunione dei ministri a Bruxelles, il ministro dell’Agricoltura italiano, Francesco Lollobrigida, ha ribadito la posizione dell’Italia: “Chiediamo, con il documento sottoscritto da altre 12 nazioni di far luce su quella che noi consideriamo una minaccia. La Slovacchia, ad esempio, si è esposta affermando di essere in procinto di approvare una legge simile a quella italiana”.

Secondo il ministro, “questa è la miglior risposta a chi continua a millantare che la legge che vieta la carne coltivata avrebbe isolato, in Europa, la nostra Nazione”. Lollobrigida ha aggiunto che il governo sta “difendendo le nostre produzioni partendo dal diritto di precauzione, con un provvedimento firmato da me e da uno scienziato, l’autorevole professor Schillaci, ministro della Salute”.

Anche la Coldiretti si è espressa sul tema, sottolineando “la presenza di una maggioranza qualificata di Paesi in Europa pronta a chiedere la moratoria sul consumo e la produzione della carne coltivata per motivi di tutela della salute, etici, economici e ambientali, in caso di voto”.

A garantire supporto alle preoccupazioni nella nota presentata, riferisce Coldiretti, sono Austria (firmatario), Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia (firmatario), Grecia, Ungheria, Italia (firmatario), Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Paesi che, secondo Coldiretti, rappresenterebbero già una maggioranza qualificata (17 e 67,45% della popolazione) sul totale dei 27 dell’Unione.

“L’alleanza nata in Europa fa proprie le perplessità sollevate per prima dalla Coldiretti e conferma il ruolo di apripista dell’Italia leader mondiale nella qualità e sicurezza alimentare, nelle politiche di tutela della salute dei cittadini”, ha affermato nella nota il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

“Dopo l’Italia, dove è stata approvata una legge sotto la spinta della raccolta di oltre 2 milioni di firme da parte della Coldiretti la presa di posizione di un numero crescente di Paesi è una risposta all’esigenza di avere analisi di impatto univoche da parte della ricerca pubblica ed evitare di trasformare i cittadini in cavie umane”, ha aggiunto.

[Con un’aggiunta di Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.