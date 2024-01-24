La Commissione UE adotta un piano sulla sicurezza economica per far fronte ai cambiamenti geopolitici e tecnologici

La Commissione europea ha adottato cinque iniziative per rafforzare la sicurezza economica dell’UE in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici, attraverso un esame più attento degli investimenti esteri e controlli più coordinati sulle esportazioni e sui deflussi di tecnologie verso Paesi rivali come la Cina.

Come sottolineato dalla Commissione europea, il pacchetto è una risposta ai molteplici rischi esposti dalla pandemia di Covid, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, dagli attacchi informatici e infrastrutturali e dalle crescenti tensioni geopolitiche.

Nello specifico l’esecutivo dell’UE ha proposto una revisione della sua legge sul controllo degli investimenti esteri diretti che imporrà a tutti i Paesi dell’UE di controllare ed eventualmente bloccare gli investimenti nel blocco se rappresentano un rischio per la sicurezza.

Lo screening si estenderà anche agli investimenti all’interno dell’UE se l’investitore è controllato da una società straniera. Le modifiche potrebbero richiedere tre anni per entrare in vigore.

I piani non menzionano alcun Paese, ma l’UE contrappone i “partner affidabili” ai “Paesi preoccupanti” e sottolinea il “de-risking”, la politica del blocco volta a ridurre la dipendenza economica dalla Cina, che l’UE sta guardando sempre con più sospetto a causa dei suoi stretti rapporti con la Russia.

“La sicurezza economica dell’UE si basa sul mantenimento del nostro vantaggio tecnologico e sull’evitare fughe indesiderate di tecnologie. Abbiamo bisogno di un approccio congiunto alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie con potenziale a duplice uso per rafforzare la nostra competitività e resilienza”, ha affermato la vicepresidente e commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager.

“Vogliamo inoltre consentire alla comunità della ricerca di affrontare la complessità odierna con un approccio equilibrato per rafforzare la sicurezza della ricerca in tutta la nostra Unione. Dobbiamo ridurre i rischi della cooperazione internazionale in modo efficace e proporzionato, unendo le forze per garantire la possibilità di cooperare in modo responsabile, aperto e sicuro. Aspettiamo con ansia le idee del pubblico su come farlo al meglio”, ha aggiunto.

Come sottolinea Reuters, la Camera di commercio cinese presso l’UE si è detta preoccupata per il pacchetto, aggiungendo che circa la metà dei membri intervistati era preoccupata per il suo impatto negativo.

Maggiore coordinamento UE

Secondo il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, “dobbiamo migliorare la nostra comprensione e il nostro coordinamento nell’affrontare queste sfide condivise in modo da poterci proteggere meglio, rendere gli investimenti più sicuri e controllare l’esportazione di prodotti sensibili per evitare che finiscano nelle mani sbagliate”. Il vicepresidente dell’esecutivo UE ha aggiunto che “migliorare la nostra sicurezza economica ci consentirà di mantenere il nostro modello economico aperto e di agire in modo più efficace contro i rischi”.

Nel pacchetto la Commissione UE ha spinto per un maggiore coordinamento europeo dei controlli nazionali separati sulle esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati da servizi militari o di intelligence stranieri.

Gli istituti di ricerca dovrebbero essere più consapevoli della necessità di sicurezza nel loro lavoro sulle tecnologie chiave, soprattutto se sono coinvolti paesi terzi.

La Commissione ha inoltre proposto un periodo di monitoraggio di 12 mesi per valutare se gli investimenti in uscita rischiano la fuoriuscita dannosa di tecnologie sensibili come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, l’informatica quantistica e la biotecnologia.

Il vicepresidente della Commissione UE e responsabile per il commercio, Valdis Dombrovskis , ha affermato che l’esecutivo è consapevole di dover procedere con molta attenzione.

“Ma il contesto è chiaro. Stiamo entrando in sempre più situazioni geopolitiche (legate al conflitto) con crescenti rischi per la sicurezza… e certamente saremo più forti se agiamo insieme o almeno in modo coordinato”, ha sottolineato.

L’UE presenta la strategia di sicurezza economica per limitare i rischi e le ingerenze di Paesi terzi Garantire che il capitale, le conoscenze, le competenze e la ricerca delle imprese europee “non vengano utilizzate in modo improprio da alcuni Paesi per applicazioni militari”. È questo uno dei principali punti della Comunicazione congiunta sulla Strategia europea di sicurezza …

I settori sotto la lente dell’UE

I settori sui quali Bruxelles concentra i rischi potenziali sono IA, semiconduttori avanzati, biotecnologie e tecnologie quantistiche. Un intervento, anche legislativo, della Commissione è atteso nell’autunno del 2025. Più avanzato è invece il lavoro sull’export di beni dual-use, particolarmente sensibili in chiave militare. A riguardo la Commissione ha presentato, tra le sue 5 iniziative, un Libro bianco per arrivare ad un maggior coordinamento tra i 27 e ad un maggiore scambio di informazione.

Le aree considerate più a rischio sono: catene di fornitura; sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; sicurezza tecnologica e dispersione tecnologica; l’arma delle dipendenze o della coercizione economica. Ed è sulle tecnologie critiche che la Commissione, infine, intende rafforzare il settore della ricerca e dello sviluppo.

Sugli eventuali rischi di sconfinare in competenze nazionali, il golden power è competenza innanzitutto dei singoli Stati, la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato: “Non cerchiamo polemiche sulle competenza, vogliamo lavorare con i Paesi membri”.