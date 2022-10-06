La Commissione sostiene l’indagine sull’editing genetico criticata dalle Ong

Una coalizione di Ong ha unito le forze per criticare il processo di consultazione della Commissione europea sulla sua prossima iniziativa politica sulle tecnologie di editing genetico, ma l’esecutivo dell’Ue insiste sul fatto che un’ampia gamma di voci è già stata ascoltata sulla questione controversa.

La lettera, firmata da una serie di gruppi di attivisti europei e nazionali, sostiene che un sondaggio mirato – progettato per tastare il polso alle principali parti interessate in vista dell’imminente revisione delle norme dell’Ue sulla tecnologia – è “fondamentalmente sbagliato”.

“In quanto tale, è inadeguato per una seria valutazione della regolamentazione delle nuove tecniche genomiche (Ngt)”, sostengono le Ong nella lettera inviata martedì (4 ottobre) alla commissaria Ue per la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides.

Il termine Ngt – o nuove tecniche di riproduzione vegetale (Nbt) – descrive una serie di metodi scientifici utilizzati per alterare i genomi con l’obiettivo di ingegnerizzare geneticamente alcune caratteristiche delle piante, come la tolleranza alla siccità.

Secondo la sentenza del tribunale dell’Ue del 2018, gli organismi ottenuti con le nuove tecniche di riproduzione vegetale sono classificati come organismi geneticamente modificati (Ogm), il che significa che, in linea di principio, rientrano nella Direttiva Ue sugli Ogm.

Tuttavia, in seguito all’esito di uno studio della Commissione del 2021, che ha concluso che l’attuale quadro giuridico che disciplina l’editing genetico è insufficiente, l’esecutivo Ue sta attualmente rivalutando le norme comunitarie in materia di tecnologia.

L’indagine mirata, insieme a una consultazione che si è conclusa nel luglio 2022, è destinata a confluire nella proposta della Commissione di un quadro giuridico per le piante ottenute con determinate tecniche genetiche, note come mutagenesi mirata e cisgenesi.

Secondo le Ong, però, mentre sia la consultazione che il sondaggio sono stati “caratterizzati da forti pregiudizi” in termini di tono, contenuto, domande e opzioni di risposta, il sondaggio mirato è stato “ancora più prevenuto”, a favore di una vasta deregolamentazione degli Ogm in agricoltura e nell’alimentazione.

Le Ong hanno inoltre espresso preoccupazione per l’assenza di opzioni politiche nel materiale della consultazione pubblica e per la conseguente mancanza di trasparenza su questo tema, definendola “allarmante e unilaterale”.

La lettera giunge a seguito di una nuova e forte spinta, da parte dei ministri dell’Agricoltura dell’Ue, ad aprire l’Europa alla tecnologia, sostenendo che ciò è necessario per sostenere il settore di fronte alla crescente siccità, ai cambiamenti climatici e alle perdite di resa.

A questo sentimento hanno fatto eco gli stakeholder dell’industria biotecnologica e l’associazione degli agricoltori dell’Ue Copa-Cogeca.

“Abbiamo bisogno di soluzioni rapide per le nuove tecniche genetiche”, ha dichiarato venerdì (16 settembre) Christiane Lambert, presidente del Copa, in occasione di una riunione dei ministri dell’Agricoltura dell’Ue.

Commissione: un processo “trasparente”

Da parte sua, un portavoce della Commissione ha dichiarato a Euractiv che, sebbene l’esecutivo dell’Ue non commenti le lettere, questa sarà “letta con molta attenzione”.

“Accogliamo con grande favore un’ampia gamma di pareri sulla nostra iniziativa politica sugli Ngt”, hanno dichiarato, riconoscendo che l’iniziativa ha potenzialmente un impatto su un gruppo ampio e diversificato di cittadini e parti interessate.

“Per questo motivo, la Commissione si consulta in piena trasparenza con le parti interessate che hanno diverse competenze scientifiche”, ha spiegato, sottolineando che il loro feedback e le loro opinioni saranno prese in considerazione dalla Commissione nel processo politico.

“La nostra valutazione d’impatto, ancora in corso, considera infatti un’ampia gamma di opzioni politiche. Queste riflettono l’intera gamma di opinioni ricevute come feedback da diversi stakeholder, compresa quella di mantenere l’attuale quadro normativo sugli Ogm”, ha aggiunto.

Per questo motivo, il portavoce ha affermato che la Commissione rimane “fiduciosa che tutte le diverse opinioni all’interno della comunità scientifica siano coperte da questa ampia consultazione”.

Alla domanda se fosse prevista la ripetizione di parti della valutazione d’impatto alla luce delle critiche, il portavoce ha rifiutato di commentare direttamente, sottolineando invece che è ancora in corso e ribadendo che in questo processo “ci basiamo molto sui contributi di un ampio gruppo di parti interessate e di ricercatori”.

[A cura di Gerardo Fortuna/Zoran Radosavljevic]