La Commissione europea è preoccupata per la mancata attuazione delle riforme di risanamento da parte della Romania

La Commissione europea ha lanciato un monito a Bucarest per il ritardo nell’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mentre il ministro rumeno Adrian Câciu sottolinea la necessità di accelerare i progressi ma plaude ai passi già compiuti.

La Romania ha compiuto “notevoli progressi” nell’attuazione del PNRR, ha dichiarato Câciu, ministro degli Investimenti e dei Progetti europei. Tuttavia, durante la conferenza annuale sull’attuazione del piano di ripresa, tenutasi mercoledì, ha anche riconosciuto la necessità di accelerare il ritmo dei progetti.

“La Romania ha già raccolto il 33,1% dei fondi stanziati attraverso i piani di recupero, e 1,9 miliardi di euro sono già stati spesi con l’esecuzione a marzo”, ha detto il ministro.

“Pragmaticamente, dobbiamo accelerare l’attuazione e i fondi disponibili per sostenere lo sviluppo dell’economia”, ha aggiunto.

Il Paese ha ricevuto il primo prestito di prefinanziamento dall’UE nel dicembre 2021 e il primo pagamento nell’ottobre 2022.

Il piano dell’UE è stato concepito per aiutare gli Stati membri a riprendersi dalla pandemia COVID-19 e per dotarli di riforme e investimenti in diversi settori economici, governativi e sociali per aumentare la sostenibilità e la preparazione digitale del Paese.

“Nell’ultimo anno la Romania ha compiuto notevoli progressi nell’attuazione del PNRR”, ha dichiarato Câciu in un comunicato stampa.

La progettazione del PNRR è stata “molto valida”, ha dichiarato mercoledì Céline Gauer, direttore generale della DG RECOVER. Tuttavia, ha aggiunto che la terza rata dei fondi PNRR della Romania è “in ritardo” a causa della mancata attuazione delle riforme.

Ha affermato che è essenziale che la Romania utilizzi il 2024 per “accelerare l’attuazione delle riforme”.

Secondo Gauer, il 2024 definirà il successo o il fallimento del Paese nel raggiungimento degli obiettivi.

Osservando che la Romania ha solo 29 mesi per raggiungere 400 traguardi e obiettivi, ha avvertito che la mancata presentazione delle richieste di pagamento entro l’agosto 2026 o il mancato rispetto dei traguardi stabiliti comporterebbe perdite finanziarie e potenziali rimborsi dei fondi per la Romania.

Declan Costello, vicedirettore generale della DG ECFIN, ha fatto eco alle preoccupazioni sulla situazione fiscale, affermando che le misure correttive avrebbero già dovuto essere attuate.

“L’ultima volta che abbiamo controllato i numeri, ci aspettavamo un deficit di oltre il 6%, che sarebbe dovuto scendere quest’anno. Vediamo che le cose stanno andando nella direzione sbagliata”, ha dichiarato Costello.

Ha aggiunto che la Commissione europea prevede che quest’anno il deficit della Romania si avvicinerà al 7% del PIL.

“Il deficit fiscale combinato con il deficit delle partite correnti è preoccupante e rappresenta una minaccia per la Romania in futuro”, ha dichiarato Costello, sottolineando la necessità di un piano fiscale a medio termine “credibile”.

La Romania è in deficit eccessivo dal 2020.

Câciu ha ammesso ritardi nel processo di approvazione della terza richiesta di esborso, del valore di 2,6 miliardi di euro, presentata il 15 dicembre. Il termine per la sua approvazione da parte della Commissione europea è scaduto il 16 marzo.

La Romania potrebbe ricevere 28,5 miliardi di euro nell’ambito del PNRR fino al 2026 e dei 9,4 miliardi di euro erogati finora, solo 2 miliardi sono stati utilizzati.

