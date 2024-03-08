La commissione commercio del Parlamento europeo rinnova la sospensione dei dazi per l’Ucraina

La commissione Commercio del Parlamento europeo ha respinto tutti gli emendamenti sostenuti dai gruppi degli agricoltori sulla proposta di sospendere i dazi e le quote di importazione dei prodotti agricoli dall’Ucraina, aprendo la strada a una rapida adozione della decisione a livello europeo.

Il crescente aumento delle importazioni nell’UE di prodotti alimentari provenienti dall’Ucraina è stato per mesi una questione controversa e uno dei principali motivi di protesta degli agricoltori nei Paesi dell’Europa orientale. La proposta di estendere la sospensione dei dazi doganali è stata respinta dai gruppi degli agricoltori, che hanno richiesto garanzie più ampie.

Tuttavia, giovedì (7 marzo) la commissione per il commercio ha votato per respingere tutti gli emendamenti in tal senso, approvando il testo inalterato con 26 voti a favore, 10 contrari e un’astensione.

“L’estensione delle misure commerciali dell’UE garantirà per l’Ucraina la possibilità di continuare a esportare i suoi prodotti agricoli nell’UE”, fornendo al contempo “solide garanzie” agli agricoltori dell’UE per non essere “sopraffatti da un’improvvisa ondata di importazioni”, ha dichiarato l’eurodeputata lettone e relatrice Sandra Kalniete (PPE).

Se la plenaria del Parlamento la prossima settimana darà il via libera al testo senza emendamenti, il Consiglio – che pure non ha proposto modifiche – dovrà solo approvare formalmente il regolamento, per consentirne l’entrata in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Misure controverse

L’afflusso di prodotti agricoli ucraini è stato al centro delle proteste degli agricoltori, che hanno provocato tensioni al confine tra Polonia e Ucraina e tra la Polonia e altri Stati membri dell’UE, come la Lituania.

Il malcontento si è manifestato anche in altri Paesi, come la Francia.

Il 31 gennaio, per sostenere l’Ucraina nel suo sforzo bellico, la Commissione europea aveva proposto di prolungare la sospensione dei dazi e delle tariffe sulle importazioni ucraine fino al giugno 2025.

Il regolamento rafforzava le normali misure di salvaguardia in caso di afflusso eccessivo di prodotti alimentari e proponeva il ripristino automatico dei dazi nel caso in cui i volumi in entrata di pollame, uova e zucchero superassero la media del 2022-23.

A seguito delle richieste degli agricoltori, i deputati hanno presentato emendamenti nelle commissioni agricoltura e commercio, proponendo l’estensione dei settori coperti dalle misure di salvaguardia e una soglia di emergenza che tenesse conto anche dei volumi di importazione precedenti alla guerra.

Reazioni divise

“Non ci sono scuse per ignorare così palesemente le preoccupazioni della comunità agricola”, hanno dichiarato sei organizzazioni di agricoltori e produttori alimentari dopo il voto, chiedendo di presentare emendamenti in plenaria.

“Non sarà accettabile che non ci siano emendamenti finali alla proposta”, hanno dichiarato le organizzazioni di agricoltori Copa e Cogeca, i produttori e i commercianti di pollame dell’UE, i produttori di zucchero, i produttori di mais, i coltivatori di barbabietole e l’unione dei grossisti di uova, pollame e selvaggina.

Tuttavia, il ministro ucraino per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura Taras Kachka ha parlato a Euractiv un tono diverso:

“Sono molto soddisfatto non solo del risultato [del voto], ma anche di come è stato raggiunto”, ha detto, aggiungendo che il timore più grande del Paese era che il dibattito si politicizzasse pericolosamente, ignorando la politica reale e la sfida di combinare tutti gli interessi delle parti interessate.

[A cura di Nathalie Weatherald]

