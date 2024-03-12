La Commissione Ambiente dell’Eurocamera adotta il progetto di relazione sulla prima legge UE sul suolo

Lunedì sera (11 marzo) la Commissione ambiente del Parlamento europeo (ENVI) ha adottato un progetto di relazione sulla prima legge europea sul suolo, che compie il primo passo verso suoli sani entro il 2050 imponendo ai Paesi di migliorare lo stato ecologico dei loro suoli entro sei-dieci anni.

“Siamo finalmente vicini al raggiungimento di un quadro comune europeo per proteggere i nostri suoli dal degrado”, ha affermato l’eurodeputato liberale Martin Hojsík, relatore del dossier, dopo il voto.

I deputati hanno sostenuto l’ambizione della Commissione di avere suoli europei sani entro il 2050 e hanno convenuto che i paesi dell’UE debbano monitorare la salute di tutti i suoli sul loro territorio e agire per migliorare il loro stato ecologico.

Il comitato è andato oltre l’esecutivo dell’UE, invitando gli Stati membri ad apportare miglioramenti alla salute del suolo entro sei-dieci anni.

La legge sul monitoraggio del suolo è stata proposta dalla Commissione lo scorso luglio come parte della strategia dell’UE per il suolo presentata nel 2021, che mirava a conferire al suolo uno status protetto simile a quello dell’aria o dell’acqua, entrambi coperti da una legislazione specifica.

Dare ulteriore protezione al suolo è una richiesta di lunga data degli eurodeputati e degli attivisti ambientali.

Si stima che circa il 60-70% dei suoli europei si trovi in ​​uno stato insalubre e che i tipi più comuni di degrado del suolo siano la perdita di carbonio organico (53%), la perdita di biodiversità del suolo (37%) e la rischio di degrado delle torbiere (30%).

Una cronologia

La bozza della commissione ENVI impone ai Paesi dell’UE di trasformare i “suoli criticamente degradati” in “suoli degradati” entro dieci anni. Nel frattempo, i “suoli degradati” devono migliorare fino allo stato ecologico “moderato” entro sei anni, e quelli con uno stato “moderato” devono raggiungere uno stato ecologico “buono” entro lo stesso periodo.

I deputati hanno inoltre concordato di dare ai Paesi dell’UE maggiore flessibilità creando tre diversi livelli di progettazione del monitoraggio del suolo, con descrizioni e criteri sanitari diversi.

Ciò consentirebbe agli Stati membri disposti a implementare sistemi di monitoraggio più completi di essere più ambiziosi di altri.

Mentre celebrava il primo passo del comitato verso la prima legge comunitaria sul suolo, l’Ufficio europeo dell’ambiente (EEB) si rammaricava delle “carenze” della proposta.

Caroline Heinzel, responsabile politica associata dell’EEB, ha affermato che il compromesso contiene solo disposizioni “deboli”, come l’applicazione di una tempistica per il miglioramento piuttosto che obiettivi intermedi specifici per garantire la salute del suolo entro il 2050.

Il testo sarà votato nella prossima sessione plenaria dell’11 aprile, ma è improbabile che si possa raggiungere un compromesso con gli Stati membri in tempo per le elezioni europee di giugno.

