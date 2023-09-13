La BCE sceglie la tedesca Buch per l’incarico di presidente del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato oggi la vicegovernatrice della Banca centrale tedesca Claudia Buch per l’incarico quinquennale non rinnovabile di presidente del Consiglio di vigilanza (Single Supervisory Mechanism, SSM), previa consultazione dello stesso Consiglio.

Secondo quanto riferisce una nota della BCE, le audizioni informali per la nomina di presidente del Consiglio di vigilanza sono iniziate nel luglio 2023 e hanno esaminato due candidati preselezionati (la Buch e la controparte spagnola Margarita Delgado) dinanzi alla commissione per gli affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo.

A seguito delle audizioni, le opinioni dei coordinatori ECON sono state condivise con il Consiglio direttivo a cui è seguita la votazione nel Consiglio direttivo a scrutinio segreto con la maggioranza che si è espressa a favore di Claudia Buch.

Nella nota si legge che la BCE ha informato della sua nomina Irene Tinagli, presidente del comitato ECON, e Nadia Calviño, presidente del Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN).

La BCE sottolinea che la commissione ECON inviterà Claudia Buch ad un’audizione pubblica.

Se la nomina sarà approvata dal Parlamento Europeo e confermata dal Consiglio dell’Unione Europea, Claudia Buch succederà ad Andrea Enria come presidente del Consiglio di sorveglianza dal primo gennaio 2024.