EURACTIV logo

La BCE sceglie la tedesca Buch per l’incarico di presidente del Consiglio di vigilanza

13 Settembre 2023|18:03

Nella foto la vice presidente della Bundesbank Claudia Buch (a sinistra) insieme al governatore della Banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau (a destra) durante una conferenza stampa in occasione del 50° Consiglio economico franco-tedesco organizzato al ministero delle Finanze francese a Parigi. Francia, Parigi, 19 settembre 2019. [EPA-EFE/IAN LANGSDON]

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato oggi la vicegovernatrice della Banca centrale tedesca Claudia Buch per l’incarico quinquennale non rinnovabile di presidente del Consiglio di vigilanza (Single Supervisory Mechanism, SSM), previa consultazione dello stesso Consiglio.

Secondo quanto riferisce una nota della BCE, le audizioni informali per la nomina di presidente del Consiglio di vigilanza sono iniziate nel luglio 2023 e hanno esaminato due candidati preselezionati (la Buch e la controparte spagnola Margarita Delgado) dinanzi alla commissione per gli affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo.

A seguito delle audizioni, le opinioni dei coordinatori ECON sono state condivise con il Consiglio direttivo a cui è seguita la votazione nel Consiglio direttivo a scrutinio segreto con la maggioranza che si è espressa a favore di Claudia Buch.

Nella nota si legge che la BCE ha informato della sua nomina Irene Tinagli, presidente del comitato ECON, e Nadia Calviño, presidente del Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN).

La BCE sottolinea che la commissione ECON inviterà Claudia Buch ad un’audizione pubblica.

Se la nomina sarà approvata dal Parlamento Europeo e confermata dal Consiglio dell’Unione Europea, Claudia Buch succederà ad Andrea Enria come presidente del Consiglio di sorveglianza dal primo gennaio 2024.

L’UE apre la corsa per guidare la strategica Banca europea per gli investimenti

Cinque candidati si sono fatti avanti per la carica di presidente della sempre più strategica Banca europea per gli investimenti (BEI), ha affermato venerdì (8 settembre) il ministro delle Finanze belga Vincent van Peteghem, il primo di numerosi incarichi di …

Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle opinioni dei nostri Sponsor. Euractiv è gratuito e rimarrà tale. Ma il giornalismo indipendente costa. Se vuoi sostienici.

Argomenti  