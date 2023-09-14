La BCE alza i tassi di interesse di altri 25 punti base, per Lagarde eventuali nuovi aumenti dipenderanno dai dati    

La Banca centrale europea (BCE) ha alzato giovedì (14 settembre) il tasso di interesse di riferimento al livello record del 4%, il livello più alto dal lancio dell’euro nel 1999, in quello che è il decimo ciclo di rialzi condotto dall’istituto di credito centrale. Con il nuovo rialzo, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 4,5 e al 4,75 per cento.

La BCE ha inoltre alzato le previsioni sull’inflazione, che dovrebbe scendere più lentamente verso l’obiettivo del 2% nei prossimi due anni, tagliando al contempo quelle sulla crescita economica. Secondo le proiezioni della BCE, nel 2023 l’inflazione si attesterà al 5,6%, nel 2024 al 3,2% e solamente nel 2025 si attesterà vicino all’obiettivo del 2% con un tasso che previsto del 2,1%.

“Sulla base della sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell’inflazione al target”, ha affermato la BCE in una nota.

Lagarde, “non possiamo affermare di aver raggiunto il picco”

Nella sua valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse abbiano raggiunto “livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo”. Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano fissati su livelli “sufficientemente restrittivi finché necessario”.

Tuttavia, nella conferenza stampa successiva alle comunicazioni della BCE, la presidente Christine Lagarde ha affermato rispondendo in conferenza stampa a una domanda dei giornalisti sull’eventuale raggiungimento del picco e sullo stop delle politiche di tagli: “Non possiamo dire che ora siamo al picco dei tassi”.

Lagarde ha precisato che all’interno del Consiglio non si è “discusso quanto sia il concetto di abbastanza a lungo perché dipenderà dai dati”. “Quello che vogliamo fare”, ha aggiunto la presidente della BCE “è continuare essere legati ai dati e mettere alla prova le nostre valutazioni, rispetto alle future previsioni, con la determinazione di raggiungere il 2% di inflazione in maniera tempestiva”.

“Non stiamo dicendo che siamo al picco”, ha ribadito Lagarde, sottolineando che la BCE si concentrerà probabilmente più sulla durata dell’attuale ciclo restrittivo, “ma non possiamo ancora dire che siamo al picco”.

Nella conferenza stampa, Lagarde ha ammesso che alcuni membri del consiglio della BCE si sono opposti all’ultimo rialzo dei tassi, ma ha aggiunto: “C’era una solida maggioranza di governatori che erano d’accordo con la decisione che abbiamo preso”.

Alla richiesta di commentare se il taglio delle previsioni di crescita da parte della BCE – con una crescita dell’Eurozona quest’anno stimata solo allo 0,7% – significasse che una recessione regionale fosse ora il suo scenario di base, Lagarde ha insistito che il rallentamento è temporaneo.

“La ripresa che avevamo pianificato per la seconda metà del 2023 è stata posticipata nel tempo”, ha affermato. “Siamo fiduciosi che la crescita riprenderà nel 2024”, ha dichiarato.