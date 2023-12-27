Jacques Delors e il progetto europeo

Con Jacques Delors scompare un grande protagonista del progetto europeo, cui ha contribuito in molti modi, alcuni più noti, altri meno evidenti, ma comunque importanti. Di certo la sua identificazione con il progetto dell’integrazione europea è stata massima.

Delors era un cattolico di sinistra, che ha avuto un ruolo nel sindacato cattolico, e che più tardi aderì al nuovo Partito socialista fondato da Mitterrand. La politica dell’unità a sinistra permetterà a Mitterrand nel 1981 di diventare Presidente della Repubblica con un programma di nazionalizzazioni e di socialismo alla francese. Dentro al suo governo erano presenti personalità di sinistra contrarie all’integrazione europea. Ma c’era anche Jacques Delors alle finanze, che tenne la barra dritta sui conti pubblici e di fronte alla crisi del franco, convinse Mitterrand a svalutare, nel 1983, piuttosto che uscire dal Sistema Monetario Europeo dando un colpo mortale alla prospettiva dell’integrazione europea in campo monetario. Questa scelta porta a un nuovo ravvicinamento franco-tedesco anche grazie all’intesa tra Mitterrand e Kohl, divenuto cancelliere nel 1982.

Quella scelta contribuirà a portare Delors alla guida della Commissione europea dal 1985 al 1995. In tale veste contribuirà a una serie di scelte fondamentali, rilanciando la Commissione come motore dell’integrazione. Lancia il Libro Bianco sulla realizzazione del Mercato Unico, proponendo anche una Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati per superare la regola dell’unanimità, almeno in quel campo. Delors è abile a farlo passare anche come la possibile risposta all’iniziativa di Altiero Spinelli nel Parlamento Europeo, che aveva portato il Parlamento ad approvare un progetto di Trattato di Unione Europea. I governi nazionali convocarono una Conferenza Intergovernativa in risposta a tali iniziative, che sostanzialmente farà proprio il progetto di Delors di creare il mercato unico europeo entro il 1992, accogliendo molto parzialmente le proposte istituzionali del Parlamento, in primo luogo il voto a maggioranza qualificata, limitandolo alle norme necessarie a realizzare il mercato unico. La Commissione presenterà centinaia di direttive e regolamenti a tal fine, dando vita alle 4 libertà di circolazione di persone, beni, servizi e capitali. Soprattutto la liberalizzazione dei movimenti dei capitali nel 1992 avrebbe avuto un impatto molto significativo.

Delors fu tra i sostenitori della necessità di accompagnare la creazione del mercato unico con nuovi strumenti di solidarietà e coesione, che permettesse di rafforzare la competitività e le prospettive di sviluppo delle aree più deboli, che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare adeguatamente del nuovo grande mercato interno. Nacquero così i Fondi strutturali e il rafforzamento della politica di coesione, che è ancora oggi uno strumento fondamentale della solidarietà europea.

La caduta del Muro di Berlino e la prospettiva della riunificazione tedesca spinse verso l’accelerazione dell’integrazione monetaria. Per avere una Germania europea, e non un’Europa tedesca, era necessario europeizzare il Marco, togliendo alla Germania lo strumento principe della sua egemonia economica. Delors fu chiamato a guidare un Comitato di esperti che studiasse le modalità con cui realizzare la moneta unica, i cui risultati furono in larga misura inseriti nel Trattato di Maastricht che portò poi alla nascita dell’unione monetaria.

Delors era consapevole che l’accordo di Maastricht era incompleto, prevedendo un’unione monetaria, ma non anche una vera unione economico. Lanciò dunque un secondo Libro Bianco, un nuovo Piano Delors, un progetto di politica economica a livello europeo finalizzato al rilancio dell’economia, puntando sulle nuove tecnologie dell’informazione e sulla transizione ecologica, inclusa la riduzione delle tasse sul lavoro e lo spostamento del carico fiscale verso l’inquinamento e le rendite. Questo lungimirante piano non venne però mai realizzato, rifiutando gli Stati membri di aumentare il bilancio comunitario – allora, come oggi, circa l’1% del PIL europeo appena! – per finanziarlo, o di attribuire all’Unione poteri fiscali a tal fine.

Nel 1993, per spiegare cosa avrebbe dovuto diventare l’Unione propone una “Federazione di Stati nazione”. Delors intende indicare che la creazione di una federazione europea non distruggerebbe gli Stati nazione pre-esistenti, ma al contempo sottolineare la necessità di completare l’unificazione in senso federale dell’Europa. Gli Stati membri dell’UE sono degli Stati nazione, ma non sono più degli Stati nazione a sovranità assoluta, perché hanno accettato di condividerla nel quadro dell’Unione, costruendo una sovranità europea più efficace rispetto alle competenze attribuite all’Unione. La proposta suscitò un grande dibattito, ancora molto attuale.

Solo la pandemia, trent’anni dopo, porterà a recuperare la visione del Piano Delors attraverso il Next Generation EU, imperniato su transizione ecologica e digitale, e sulla creazione di quella carbon tax, che faceva parte del Piano Delors del 1992. A testimonianza della lungimiranza di Delors, e del fatto che è quello europeo il livello di governo in cui si riesce meglio e prima a identificare le grandi priorità strategiche.

Lasciata la Presidenza della Commissione Europea nel gennaio del 1995, Delors rifiutò di candidarsi alla Presidenza della Repubblica francese, nonostante i sondaggi favorevoli e la pressione del Partito socialista. Nel 1996 fondò Notre Europe, think tank dedicato a promuovere l’integrazione europea, specialmente in Francia, che poi prenderà il nome di Jacques Delors Institute, ora presieduto da Enrico Letta, e che rimane un punto di riferimento nel dibattito europeo.