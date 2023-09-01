ISTAT: l’Italia frena più del previsto, tagliate dello 0,4% le stime sul PIL nel secondo trimestre

L’economia italiana frena più del previsto con un calo del PIL nel secondo trimestre dello 0,4%, in base a quanto emerge dalle ultime stime diffuse dall’ISTAT, precisando che nel periodo di riferimento il prodotto interno lordo dell’Italia si è attestato al di sotto della media UE.

“La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la flessione dell’economia italiana nel secondo trimestre dell’anno, risultata pari allo 0,4%, lievemente più accentuata rispetto alla stima preliminare, che aveva fornito una riduzione dello 0,3%”, si legge nella nota.

Secondo l’ISTAT, la crescita tendenziale del secondo trimestre si attesta allo 0,4%, in flessione rispetto ai trimestri precedenti, con una revisione anche in questo caso al ribasso rispetto alla stima preliminare (del 31 luglio), che aveva registrato una crescita dello 0,6%.

Da notare che, il secondo trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022.

“A determinare la flessione del Pil è stata soprattutto la domanda interna (incluse le scorte), mentre quella estera ha fornito un contributo nullo”, afferma ISTAT nella nota.

Infatti, rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con un calo dello 0,3% dei consumi finali nazionali e dell’1,8% degli investimenti fissi lordi.

Anche le importazioni e le esportazioni sono diminuite, entrambe in misura pari allo 0,4%.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuali alla variazione del PIL: nullo il contributo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP), -0,4 quello degli investimenti fissi lordi e -0,3 quello della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del PIL per 0,3 punti percentuali, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato nullo.

Inoltre, secondo ISTAT, si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell’1,3%, dell’1,4% e dello 0,1%.

PIL italiano sceso nel secondo trimestre sotto la media UE

I dati diffusi dall’ISTAT mostrano quindi che nel secondo trimestre, il PIL italiano si è attestato al sotto la media UE e anche sotto il valore registrato dalle principali economie.

Il PIL è cresciuto in termini congiunturali dello 0,6% negli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia ed è invece rimasto stabile in Germania.

In termini tendenziali, si è registrata una crescita del 2,6% negli Stati Uniti e dello 0,9% in Francia, mentre si registra una diminuzione dello 0,1% in Germania.

Nel complesso, il PIL dei Paesi dell’Eurozona è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nel confronto con il secondo trimestre del 2022.

Pesa anche il calo del settore agricolo

Sul calo pesa anche la flessione congiunturale del PIL del settore agricolo, -1,3% nel secondo trimestre.

Come sottolinea Coldiretti, citando i dati dello European Severe Weather Database (ESWD), “il settore ha subito nel periodo di riferimento quasi 10 eventi estremi al giorno, fra grandinate, nubifragi e alluvioni che hanno tagliato le produzioni agricole della fattoria Italia”.

Per l’associazione di categoria, “l’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici che sconvolgono le campagne dove si registra un taglio del 10% della produzione di grano mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno ma in difficoltà anche i frutteti con le ciliegie in calo del 60% per l’alluvione che ha colpito la Romagna, la fruit valley italiana, ma anche per le piogge intense in Puglia e Campania”.

Il rischio di una recessione tecnica alle porte?

Commentando in un comunicato stampa i dati ISTAT, il presidente dell’Unione nazionale consumatori (UNC), Massimiliano Dona, ha definito il calo “allarmante”, osservando che “il rischio di una recessione tecnica è alle porte.

“Se ci salveremo e non varcheremo quel tunnel sarà solo perché nel terzo trimestre le vacanze degli italiani faranno da volano alla ripresa dei servizi”, osserva Dona.

Per il presidente dell’UNC, “il dato più preoccupante è la variazione nulla della spesa delle famiglie residenti, un indicatore evidente della difficoltà delle famiglie di arrivare a fine mese e un segno premonitore del pericolo di finire in una fase di stagflazione”.

Secondo Dona è necessario “mettere in campo misure urgenti per ridare capacità di spesa agli italiani. Non basta certo confermare il taglio del cuneo fiscale”.