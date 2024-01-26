In dubbio il sostegno tedesco alla direttiva UE sulla “due diligence” aziendale

Il sostegno della Germania a una legge che impone alle aziende dell’Unione europea di intervenire se rinvengono violazioni dei diritti umani nelle proprie catene di approvvigionamento, è stato messo in dubbio dopo che uno dei partiti al governo si è schierato con i gruppi imprenditoriali che si oppongono alla proposta.

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a capo dei Democratici Liberi, ha espressamente criticato la legge questa settimana, facendo eco alle preoccupazioni delle principali associazioni imprenditoriali, secondo le quali essa comporterebbe una notevole burocrazia e incertezze legali.

“Non è questo il momento per un’ulteriore direttiva sulla catena di approvvigionamento”, ha dichiarato Lindner martedì (23 gennaio), riferendosi alla Direttiva UE sulla Due Diligence di Sostenibilità delle Imprese (CSDDD).

L’opposizione del suo partito alla direttiva minaccia di mettere in crisi quello che sembrava essere ormai concluso, dopo che i legislatori dell’UE e il Consiglio dell’Unione avevano raggiunto un accordo politico il mese scorso. È anche probabile che ciò alimenterà una possibile futura disputa nella coalizione, già conflittuale, del Cancelliere Olaf Scholz, composta dai Socialdemocratici, FDP e Verdi.

In una lettera a Scholz, visionata da Reuters questa settimana, i presidenti di quattro associazioni imprenditoriali – l’organizzazione dei datori di lavoro BDA, le associazioni industriali BDI e DIHK e la lobby del commercio specializzato ZDH – gli hanno chiesto di porre il veto alla legge prevista, affermando che le proposte non sono “né praticabili né proporzionate”.

Giovedì (25 gennaio), la Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) – ossia la lega federale dell’industria tedesca, ha pubblicato un’indagine che mostra come una legge sulla catena di approvvigionamento nazionale meno rigida, entrata in vigore nel 2023, abbia fatto sì che molte aziende riducessero le loro reti di fornitori, e che alcune prendessero addirittura in considerazione l’idea di abbandonare completamente alcuni Paesi.

“Il bilancio di un anno è sconfortante. L’enorme sforzo burocratico generato dalla legge sta portando molte aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, sull’orlo della disperazione”, ha dichiarato il presidente della BDI Siegfried Russwurm, commentando i risultati.

Un portavoce del governo ha dichiarato questa settimana che le discussioni sulla proposta di legge europea all’interno della coalizione erano ancora in corso. “Il modo in cui verrà valutata determinerà il voto della Germania negli organi dell’UE”, ha aggiunto.

Non sarebbe la prima volta che l’opposizione dell’FDP provoca problemi nel blocco.

L’anno scorso ha bloccato un voto dell’UE su una legge che prevedeva la fine delle vendite di nuove auto a emissioni di CO2 nel 2035 con obiezioni dell’ultimo minuto a quella che sembrava essere una mossa concordata da tempo.

[A cura di Frédéric Simon]

Leggi qui l’articolo originale.