Imprenditori aderiscono all’iniziativa “Scegli la Francia” di Macron, promessi 13 miliardi di euro investimenti

Più di 200 amministratori delegati e rappresentanti delle principali società di livello internazionale hanno partecipato lunedì (15 maggio) alla conferenza sugli investimenti voluta dal presidente Emmanuel Macron “Scegli la Francia” organizzata al Palazzo di Versailles.

All’evento le aziende hanno promesso circa 13 miliardi di euro di investimenti futuri in Francia, nell’ambito di 28 progetti aziendali specifici nei settori della salute, dei trasporti e dell’energia, per un totale di 8.000 nuovi posti di lavoro.

“La Francia è LA destinazione degli investitori stranieri in Europa. La nostra politica economica e fiscale sta dando i suoi frutti”, ha twittato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

È il quarto anno consecutivo che la Francia si classifica come la destinazione numero uno in Europa per gli investimenti diretti esteri (IDE), secondo uno studio annuale della società di consulenza Ernst & Young.

Le tensioni geopolitiche e le pressioni inflazionistiche hanno limitato la crescita degli investimenti esteri su tutta la linea, ma la Francia rimane lo Stato membro più attraente in cui investire, con 1.259 progetti finanziati nel 2022, contro i 929 del Regno Unito e gli 832 della Germania, secondo lo studio.

Tuttavia, i progetti di IDE creano meno posti di lavoro in Francia che in altri Paesi europei. Mentre ogni progetto IDE contato dallo studio Ernst & Young in Francia ha creato in media 33 posti di lavoro, i progetti IDE in Germania hanno creato in media 58 posti di lavoro.

In un discorso pronunciato giovedì (11 maggio), Emmanuel Macron ha parlato molto bene della volontà del suo governo di “abbassare il costo del lavoro e del capitale” per attrarre meglio denaro dall’estero. Tra il 2017 e il 2022 sono stati tagliati 52 miliardi di euro di imposte, sia aziendali che individuali.

L’energia nucleare economica e decarbonizzata ha ulteriormente aiutato la Francia a superare la crisi energetica che ha colpito l’UE a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Stiamo investendo sulla nostra competitività, e sta dando i suoi frutti”, aveva affermato allora il presidente francese.

Secondo le stime del governo, oltre la metà di tutti i progetti promessi sarà dedicata alla decarbonizzazione dell’industria francese e agli investimenti in tecnologie energetiche pulite.

Martedì (16 maggio) dovrebbe essere presentato un disegno di legge sull'”industria verde” e sulla reindustrializzazione, che dovrebbe arrivare in Parlamento entro l’estate.

Il vertice “Scegli la Francia”, un’iniziativa messa insieme da zero da Macron durante il suo primo anno in carica nel 2018, mira a portare le aziende francesi e internazionali in un ambiente informale per favorire la creazione di partenariati.

Una serie di ministri francesi e lo stesso Macron hanno tenuto una serie di conversazioni faccia a faccia con i leader delle aziende internazionali, tra cui il CEO di Twitter Elon Musk, che ha fatto un’apparizione a sorpresa all’Eliseo poche ore prima dell’inizio del vertice.

“Con Elon Musk abbiamo parlato dell’attrattività della Francia e dei significativi progressi nei settori dei veicoli elettrici e dell’energia. Abbiamo anche parlato di regolamentazione digitale. Abbiamo così tanto da fare insieme”, ha twittato Macron .

Musk non ha confermato se avesse intenzione di investire in Francia.

[A cura di Nathalie Weatherald e Théo Bourgery-Gonse e János Allenbach-Ammann]

Leggi qui l’articolo in inglese.