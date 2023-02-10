Il tribunale dell’UE allenta le regolamentazioni su alcuni OGM

La più alta corte di giustizia dell’UE ha concluso che gli organismi ottenuti con la mutagenesi casuale in vitro, una tecnica di modificazione genetica, sono esclusi dalle norme che regolano gli organismi geneticamente modificati (OGM), una mossa accolta con favore dagli operatori del settore ma criticata dai gruppi verdi.

La sentenza della Corte di giustizia europea, pubblicata martedì (7 febbraio), chiude una causa del 2015 intentata dall’associazione francese dei piccoli agricoltori Confédération Paysanne, insieme ad altri otto gruppi ecologisti, che chiedevano chiarimenti sullo status di alcuni metodi di mutagenesi ai sensi della direttiva UE sugli OGM del 2001.

La direttiva prevede un’esenzione per cui alcune tecniche di modificazione genetica non rientrano nel suo ambito di applicazione molto rigoroso.

La portata di questa direttiva è stata oggetto di dibattito fino a un’altra sentenza del tribunale dell’UE nel 2018, che ha messo sullo stesso piano gli OGM tradizionali e l’editing genetico, una modifica mirata ottenuta tramite una tecnica genetica chiamata CRISPR/Cas9.

Tuttavia, pur chiarendo che quest’ultimo dovrebbe, in linea di principio, rientrare nella direttiva del 2001, un’altra tecnica di modifica genetica nota come mutagenesi casuale è rimasta al di fuori di questa pronuncia.

La mutagenesi casuale prevede l’induzione di mutazioni genetiche spontanee negli organismi viventi, ad esempio attraverso l’uso di alcune sostanze chimiche che hanno la capacità di alterare il patrimonio genetico delle cellule vegetali. Questi cambiamenti possono portare una pianta ad avere una maggiore tolleranza alla siccità o resistenza ai parassiti.

La mutagenesi casuale può essere applicata in vitro – quando gli agenti mutageni vengono applicati alle cellule vegetali e l’intera pianta viene poi ricostituita artificialmente – o in vivo – quando gli agenti mutageni vengono applicati all’intera pianta o a parti di essa.

Mentre la mutagenesi casuale in vivo è una pratica comune di riproduzione vegetale nell’UE ed è stata dichiarata esente nella sentenza del 2018, poiché la tecnologia è in uso da prima del 2001, la mutagenesi casuale in vitro è stata spesso contestata.

Tuttavia, dato che la mutagenesi casuale è stata “convenzionalmente utilizzata in una serie di applicazioni in vivo e ha una lunga storia di sicurezza per quanto riguarda tali applicazioni”, la Corte ha ritenuto che anche gli organismi ottenuti con la mutagenesi casuale in vitro dovessero beneficiare di un’esenzione dalla direttiva UE sugli OGM, dando così il via libera al loro utilizzo nell’UE.

La sentenza giunge in un momento critico per l’UE, appena prima di una proposta cruciale della Commissione europea sull’eventuale allentamento delle norme UE sulle nuove tecniche genetiche (NGT), prevista per l’inizio di giugno 2023.

Per il gigante agrochimico Bayer, la decisione sulla mutagenesi casuale in vitro – che, sottolinea, è “meno mirata e più rischiosa del gene-editing” – dovrebbe “aprire la strada in Europa per sbloccare le opportunità della bio-rivoluzione nelle scienze delle piante e del suolo”.

“Non ha senso regolamentare in modo diverso le due pratiche di riproduzione”, ha scritto su Twitter dopo la decisione Matthias Berninger, vicepresidente senior dell’azienda per gli affari pubblici, la scienza e la sostenibilità.

Allo stesso modo, l’associazione degli agricoltori dell’UE ha accolto con favore la sentenza, sottolineando che gli agricoltori devono “accedere ai benefici dell’innovazione per essere più sostenibili e raggiungere l’ambizione stabilita nel Green Deal europeo”.

“I selezionatori di piante dovrebbero poter prendere in considerazione alcune tecniche di mutagenesi nei loro programmi di selezione, riducendo di circa 10 anni i tempi di commercializzazione”, ha dichiarato l’associazione in un comunicato.

Ma i gruppi verdi e le associazioni di piccoli agricoltori hanno avvertito che la sentenza rischia di aprire la porta a una “massiccia ondata di OGM non etichettati e non valutati nei campi degli agricoltori e nei piatti dei cittadini europei”.

Nel criticare la Corte per aver “capitolato a favore delle multinazionali delle sementi”, l’associazione dei piccoli agricoltori European Coordination Via Campesina (ECVC) ha sostenuto che la tecnologia genera “gli stessi rischi per la salute e l’ambiente che giustificano gli attuali obblighi normativi di valutazione del rischio, etichettatura e tracciabilità”.

L’associazione ha avvertito che ora diventerà impossibile per gli agricoltori e i consumatori distinguere queste colture prodotte tramite mutagenesi casuale in vitro da qualsiasi altra pianta non OGM allevata in modo convenzionale.