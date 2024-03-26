Il Sardinia Radio Telescope: un gioiello delle politiche di coesione

In Sardegna possiamo trovare uno degli esempi migliori dell’applicazione delle politiche di coesione, un radio-telescopio che grazie ai finanziamenti è diventato uno dei più performanti di Europa.

Il panorama della ricerca astrofisica italiana è arricchito da una gemma di innovazione e scoperta: il Sardinia Radio Telescope (SRT) situato a San Basilio, nella provincia del Sud Sardegna, è un radiotelescopio di prim’ordine, tra i più avanzati in Europa.

Gestito dall’Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF-OAC), questo strumento all’avanguardia ha un diametro di 64 metri e si sviluppa in altezza per circa 70 metri, una struttura imponente dedicata all’indagine delle onde radio cosmiche.

Silvia Casu, ricercatrice presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, condivide la sua prospettiva su questo progetto di eccellenza, sottolineando l’importanza delle politiche di coesione che hanno contribuito a massimizzare le capacità osservative del SRT.

“Questo è probabilmente uno dei progetti di eccellenza di astrofisica italiana in questo momento”, afferma Casu. “Eccellenza perché stiamo parlando di una struttura osservativa, un radio-telescopio, il più grande d’Italia e uno dei più performanti d’Europa”, aggiunge.

Il SRT è uno strumento di osservazione cosmica specializzato nella rilevazione delle onde radio, un tipo di luce non visibile ai nostri occhi ma fondamentale per comprendere i segreti dell’universo. Grazie alla sua imponente parabola e alla vasta area di raccolta del segnale elettromagnetico, il SRT è in grado di catturare segnali deboli provenienti da oggetti cosmici distanti, consentendo agli astronomi di studiare una vasta gamma di fenomeni celesti, dalle pulsar alle nebulose planetarie.

“Le grandi caratteristiche del SRT risiedono nella sua vasta area di raccolta e nel suo ampio intervallo spettrale osservabile”, spiega Casu. “Grazie a quest’ultimo bando siamo riusciti ad avere lo strumento con il più ampio intervallo di frequenze osservabili di Europa e tra i più grandi al mondo, che va dai 300 megahertz ai 110 gigahertz”.

Oltre alla sua potenza osservativa, il SRT si distingue per la sua flessibilità e accessibilità alla comunità scientifica internazionale. “Ogni sei mesi circa, viene aperto un bando pubblico a chiunque abbia competenze nell’osservazione radioastronomica”, afferma Casu. ” Gli astronomi mandano un progetto diviso in una parte scientifica e in una parte tecnica, una commissione internazionale si occupa di valutare le proposte e sulla base di punteggi vengono assegnati dei tempi osservativi in maniera totalmente gratuita”.

Anche se non accessibile all’interno della parabola, il SRT offre opportunità di visita al pubblico due venerdì al mese su prenotazione, consentendo agli appassionati di avvicinarsi a questa straordinaria struttura e di ammirarne l’imponenza e l’importanza per la ricerca astronomica.

In conclusione, il Radiotelescopio di San Basilio rappresenta non solo un’eccellenza tecnologica e scientifica per l’Italia, ma anche un punto di riferimento nella cooperazione internazionale e nella promozione della conoscenza dell’universo che ci circonda, reso possibile grazie alle politiche di coesione.

Potete ascoltare qui l’intervista completa a Buongiorno InBlu2000.