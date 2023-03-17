Il ruolo delle donne nell’agricoltura italiana. I dati di Confagricoltura

In occasione del mese di marzo, in cui si celebra la Festa della donna, il progetto DG Agri di Euractiv ha voluto approfondire il ruolo femminile nel comparto agricolo italiano. A tale scopo, Confagricoltura ha fornito alcuni studi e dichiarazioni.

Secondo i dati dell’associazione che tutela e rappresenta i coltivatori italiani, in Italia sono più di 200.000 le imprese agricole condotte da donne, numerose le under 35, che rappresentano circa un terzo del totale. In generale, nel settore primario, a Sud si concentrano quasi 22 imprese ogni 100, nel Centro-Nord invece solo 11,7.

“La Festa della Donna è l’occasione per fare il punto sulla condizione femminile a 360°, un universo a cui, nonostante gli enormi progressi, occorre prestare ancora attenzione”, spiega Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna.

“Mentre c’è abbondanza di norme per promuovere l’occupazione e l’imprenditoria femminile, registriamo ancora che, concretamente, la loro efficacia è ridotta. L’ultimo report pubblicato da Global Perspectives&Solutions di Citi sottolinea come la parità di genere nelle imprese non solo aumenterebbe fino al 3% il Pil mondiale, ma porterebbe anche parecchie centinaia di milioni di posti di lavoro”, ha aggiunto.

“L’agricoltura è nata nella preistoria grazie all’impegno delle donne – sottolinea Oddi Baglioni – e, secondo la FAO, se aumentasse la conduzione femminile delle aziende del settore nei Paesi

in via di sviluppo crescerebbe del 30% anche la produzione, contribuendo alla sicurezza alimentare mondiale”.

Stando a questi dati, sostenere le imprese condotte da donne è un’azione intelligente per le conseguenze positive sul fronte sociale ed economico. “L’imprenditoria femminile agricola resta invece ancora troppo spesso invisibile. Per le imprese femminili l’agricoltura non è indietro, anzi. Le attività economiche a conduzione femminile, in Italia, sono circa il 21%, mentre nel nostro settore superano il 28%”.

“Tra le nostre associate sono numerose le valenti imprenditrici in tutti i comparti. Occorre valorizzare adeguatamente l’apporto delle imprese condotte da donne nell’accelerare la ripresa del Paese, aprendo la strada ad un futuro più inclusivo e sostenibile dal punto di vista produttivo, sociale e umano”, aggiunge la presidente di Confagricoltura Donna.

Le imprese attive condotte al femminile, complessivamente, in agricoltura sono 203.503, che rappresentano il 28,2% del totale (erano 239.218 nel 2012). Secondo i dati di Confagricoltura, mostrano particolare dinamismo, come rivela l’analisi del suo Centro studi, le donne impegnate nelle società di capitali e di persone che, in particolare nella fascia di età che va da 18 a 29 anni, raggiungono il 33,76% a dimostrazione dell’acquisita consapevolezza dell’importanza di costruire reti al femminile. Dieci anni fa erano meno della metà e rappresentavano il 14% del totale.