Il PNRR non basta, anche i Mercati agroalimentari all’ingrosso chiedono i fondi della PAC

Punto d’incontro tra gli agricoltori e migliaia di distributori, i Mercati agroalimentari all’ingrosso sono stati fondamentali per calmierare gli effetti dell’inflazione sui consumatori finali. Solo nel 2023, secondo una survey di The European House – Ambrosetti sugli aderenti alla rete Italmercati, hanno avuto il ruolo di ammortizzatori per l‘aumento dei prezzi nel 53,3% delle vendite nel 2023, soprattutto per i prodotti più costosi. Il documento è stato presentato oggi a Roma all’evento dal titolo “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei Mercati alimentari all’ingrosso”.

Gli aumenti delle bollette dell’elettricità, dovuti alla guerra in Ucraina e alle conseguenze della crisi climatica, e le altre spese stanno però mettendo in difficoltà il settore (l’83% degli operatori). Rischiano di rallentare la sua corsa verso la transizione verde e digitale. I 150 milioni di euro che verranno erogati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono essere una risorsa per l’ecosistema dei Mercati, ma, per l’analisi, non sono sufficienti per esprimere l’intero potenziale della rete.

Per questo, gli aderenti a Italmercati, come esponenti chiave della filiera agricola, sperano che il governo guidato da Giorgia Meloni e gli organi dell’Unione europea estendano anche ai Mercati all’ingrosso la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti per le aziende produttrici, tra questi quelli del Piano Strategico Nazionale italiano della nuova PAC (Politica agricola comune).

Un giro d’affari da 10 miliardi di euro

Il comparto dei Mercati alimentari all’ingrosso (dei quali 21 in 14 regioni aderiscono a Italmercati) in Italia ha un giro d’affari diretto di 10 miliardi di euro, che coinvolge 26 mila lavoratori. La quota delle 3.000 imprese della rete tocca però i 24 miliardi, se si include anche l’indotto indiretto, con un contributo al PIL del Paese di ben 12,9 miliardi di euro.

Si tratta di numeri importanti per la nostra economia, che superano di 1,3 volte il giro d’affari del trasporto marittimo e di 2,5 volte quello del trasporto aereo. Il settore inoltre è in crescita: con un fatturato di 84 milioni di euro nel 2021, ha fatto registrare una crescita annua del 2,5% tra il 2013 e il 2021, in controtendenza rispetto alla lieve flessione (-0,1%) del commercio alimentare all’ingrosso.

Anche gli investimenti nella rete nel 2022 hanno raggiunto i 52 milioni di euro (+6,8% come tasso annuo dal 2015). Queste cifre però non devono trarre in inganno. Anche i Mercati all’ingrosso stanno accusando l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, dovuto alla crisi climatica e alla guerra in Ucraina.

Un ruolo chiave contro l’inflazione

Per calcolare il “tasso di assorbimento del peso inflazionistico” degli aderenti a Italmercati, The European House – Ambrosetti, ha sviluppato un indicatore specifico.

Questo si basa su oltre 16 mila osservazioni, relative a 150 prodotti (appartenenti alle macro-categorie della frutta, della verdura, dei cereali e della carne2), nell’arco temporale da febbraio 2022 a febbraio 2023, derivanti dai censimenti di Ismea, Unioncamere – BMTI (Borsa merci telematica italiana) e dei Mercati.

Il numero di volte in cui la variazione dei prezzi all’Ingrosso è stata più contenuta rispetto a quelle dei prezzi agricoli, è superiore alla metà delle vendite effettuate dagli operatori. In particolare, il contributo dei Mercati è stato significativo nei mesi nei quali l’inflazione alimentare è stata più alta. Nel periodo febbraio 2022 – febbraio 2023, a fronte di un aumento del +1%, gli operatori all’ingrosso hanno risposto con un +14% del proprio tasso di assorbimento del peso inflazionistico.

Il contributo del PNRR

Per continuare a essere un punto di riferimento affidabile per i negozianti e proseguire nel loro percorso verso la transizione verde e digitale, il PNRR, con 800 milioni di fondi dedicati tra il 2021 e il 2026 per attività inerenti i mercati agroalimentari all’ingrosso, è fondamentale.

I Mercati all’ingrosso hanno presentato progetti, con investimenti medi nell’ambito logistico compresi tra i 5 e i 10 milioni di Euro. Per gli aderenti a Italmercati, oltre il 50% di questi e di quelli riguardanti l’efficientamento, in ottica ecosostenibile della catena del freddo, verrà finanziato grazie ai fondi messi a disposizione dal PNNR e quasi 1 Mercato su 5 li userà per coprire gli investimenti fino all 2026.

Il giro d’affari complessivo, grazie al Piano, dovrebbe aumentare di 2,8 miliardi di euro, solo per i 21 aderenti (+ 28% sull’attuale giro d’affari). Ciò si traduce in 1,5 miliardi di Euro di PIL (inteso come valore aggiunto) aggiuntivo e circa 7.000 nuovi posti di lavoro abilitati.

I fondi europei però non soddisfano a pieno le richieste dei Mercati. Per coprire tutti gli investimenti della rete sarebbero stati necessari 200 milioni di euro, ma i fondi approvati sono stati pari al 75% del totale.

Questo potrebbe significare ricadute socio-economiche significative nel Paese, avvisa The European House – Ambrosetti: la perdita di 930 milioni di euro di ulteriore giro d’affari potenziale, di 500 milioni di euro di valore aggiunto e 2.400 posti di lavoro abilitati.