Il Parlamento UE prende posizione sulla revisione della direttiva sulla patente di guida

Martedì (27 febbraio) il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla revisione della direttiva sulla patente di guida, sostenendo l’idea di consentire ai conducenti di effettuare autovalutazioni per il rinnovo della patente e consentire ai diciassettenni di guidare sotto supervisione.

La revisione della direttiva è stata proposta dalla Commissione Europea nel marzo 2023 come parte del suo pacchetto sulla sicurezza stradale, progettato per eliminare le morti sulle strade europee entro il 2050 e migliorare la sicurezza stradale complessiva.

Secondo la direttiva rivista, approvata con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astensioni, i conducenti dovranno rinnovare la patente ogni 15 anni, indipendentemente dall’età.

La capo negoziatrice del Parlamento Karima Delli (Verdi/ALE) aveva proposto di imporre ai conducenti di età superiore ai 70 anni il rinnovo della patente ogni cinque anni, e ha espresso il suo disappunto.

Delli si è detta scontenta anche della decisione del Parlamento di non sostenere i controlli medici obbligatori in caso di rinnovo delle licenze.

“C’è una disperata mancanza di coraggio politico quando si tratta di sicurezza stradale. Si stanno giocando giochi politici”, ha detto Delli in una conferenza stampa dopo il voto. “Si tratta di salvare vite umane. Spero che alla fine le vite umane avranno la meglio”.

Delli ha affermato che gli Stati membri potranno ancora imporre controlli medici ai propri autisti.

Il gruppo di centrodestra PPE, il gruppo più numeroso in Parlamento, ha votato contro la direttiva, con la deputata principale Elżbieta Łukacijewska che ha affermato in seguito che ciò era “a causa di preoccupazioni su disposizioni che potrebbero ostacolare la mobilità e gravare sui cittadini”.

“Siamo delusi dal fatto che il lato sinistro del Parlamento si sia allineato alla retorica populista dei Verdi, che sfruttano ogni possibilità per imporre ulteriori sfide alla guida di un’auto”, ha aggiunto.

Ora che i due colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio dei paesi dell’UE, hanno raggiunto le loro posizioni, il progetto di legge dovrà essere negoziato nell’ambito di negoziati interistituzionali, i cosiddetti triloghi.

Il compito di negoziare la direttiva spetterà tuttavia al prossimo Parlamento europeo, dopo le elezioni europee di giugno.

Fine del dibattito

I controlli medici obbligatori e il programma di guida accompagnata rappresentano da tempo i principali punti critici nei dibattiti su questo dossier.

Alcuni legislatori hanno sostenuto che rendere obbligatori i controlli da parte di un medico prima di acquisire o rinnovare la patente è essenziale per aumentare la sicurezza stradale. Questo è stato il caso della maggior parte dei legislatori di sinistra e di alcuni del gruppo liberale Renew.

Secondo l’europarlamentare del Partito democratico (Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici/S&D) Achille Variati con questo voto “il Parlamento ha perso un’occasione per rafforzare la sicurezza stradale ed evitare morti sulle strade”.

In una nota, Variati ha puntato il dito contro la maggioranza di destra composta da PPE ed ECR la quale “ha rigettato il modello italiano, basato su visite mediche obbligatorie al momento della concessione e rinnovo della patente”, ma anche il sistema della patente a punti e della tolleranza zero per l’assunzione di alcool per i neopatentati alla guida.

Secondo Variati “desta preoccupazione la posizione emersa a maggioranza di consentire la guida dei camion fin dai 17 anni se accompagnati”. Inoltre, ha proseguito l’eurodeputato, “non è peraltro questa la soluzione alla carenza di camion che dovrebbe, invece, basarsi su una revisione dei contratti e delle condizioni di lavoro”.

In conclusione, secondo Variati, “ne esce dunque, una posizione del Parlamento molto debole” e tanto 2resterà da fare nel recuperare norme che garantiscano maggiormente la sicurezza nelle nostre strade”.

Secondo i deputati di destra e centrodestra gli accertamenti medici sarebbero invece discriminatori poiché impedirebbero il diritto dei conducenti anziani di muoversi liberamente e imporrebbe un onere aggiuntivo a un sistema sanitario già messo a dura prova.

“Gli Stati membri… dovrebbero scegliere gli strumenti che ritengono appropriati per testare i loro conducenti”, ha affermato l’eurodeputato ECR Kosma Złotowski. “Un’armonizzazione eccessiva sarà costosa e inefficace per molte persone… I conducenti in questo momento sopportano un costo enorme della politica climatica dell’UE, quindi non dovremmo imporre oneri aggiuntivi”.

Il vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica ha affermato che la posizione della Commissione è che è giusto che gli Stati membri consentano ai conducenti di effettuare un’autovalutazione prima di rinnovare la patente.

Ora sembra che tutti e tre, Parlamento, Commissione e Consiglio, ritengano che la necessità di una valutazione medica debba essere lasciata agli Stati membri.

Guida accompagnata per i diciassettenni

L’altro tema caldo è stato quello della guida accompagnata in tutta l’UE, che consentirebbe ai diciassettenni di guidare se supervisionati da un conducente esperto.

Molti legislatori si sono espressi a favore dell’autorizzazione dei conducenti accompagnati, citando la necessità che i conducenti giovani riducano la grave carenza di camionisti.

“In Occidente, [la carenza] non colpisce solo un settore specifico, ma settori enormi e l’intera catena di distribuzione in un momento in cui abbiamo importanti questioni strategiche e di sicurezza relative alla mobilità”, ha affermato il deputato del PPE Gheorge Falcă.

“Con la crescita dell’occupazione giovanile, dobbiamo abbattere le barriere verso questa professione senza compromettere la sicurezza stradale, e dobbiamo attirare le persone in questo settore in modo che siano formate sotto una supervisione professionale”, ha aggiunto.

Šuica ha detto che anche la Commissione è favorevole a permettere ai diciassettenni di guidare i camion.

Tuttavia, molti legislatori di sinistra erano contrari a concedere ai diciassettenni il diritto di guidare un veicolo, citando problemi di sicurezza, soprattutto quando si trattava di guidare veicoli grandi e pesanti.

“L’età minima di 18 anni dimostra che i giovani camionisti hanno maggiori probabilità di causare incidenti stradali e morti sulla strada”, ha detto martedì la deputata di sinistra Elena Kountoura.

“È nostro obbligo legiferare in modo da ridurre i feriti e i decessi gravi, i feriti e i decessi che si verificano ogni giorno sulle nostre strade”, ha aggiunto.

Il Parlamento ha anche votato a favore della possibilità per i sedicenni di guidare auto a velocità limitata, cosa che il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (ETSC), un gruppo no-profit per la sicurezza dei trasporti, ha completamente respinto.

“Avere migliaia di adolescenti in più alla guida di camion e automobili è un affronto a tutto ciò che sappiamo sui rischi per la sicurezza stradale”, ha dichiarato Antonio Avenoso, direttore esecutivo dell’ETSC, in un comunicato stampa dopo il voto, facendo eco a quanto affermato dagli eurodeputati di sinistra e centrosinistra.

“Se abbiamo bisogno di più camionisti, la risposta è migliorare notevolmente le condizioni di lavoro nel settore, non iscrivere i bambini in età scolare a questo compito”.

Le misure meno controverse concordate dal Parlamento includevano patenti di guida digitali a livello europeo, il periodo di prova per i nuovi conducenti e l’abbassamento del limite legale di alcol a 0,2 grammi di alcol per litro di sangue per i nuovi conducenti.

Per quanto riguarda le patenti dei trattori, mercoledì Delli ha affermato che non ci sarà “nessuna armonizzazione” sulle patenti dei trattori dell’UE.

[a cura di Jonathan Packroff/Zoran Radosavljevic]

