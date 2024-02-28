Il Parlamento UE dà il via libera alle nuove regole sulle Indicazioni geografiche (IG)

La versione finale del regolamento rivisto sulle Indicazioni Geografiche (IG), approvato mercoledì (28 febbraio), rafforza la protezione dei prodotti e dei produttori alimentari, anche se i Verdi hanno criticato la mancanza di impegni ambientali obbligatori.

Negli ultimi tre decenni, l’UE ha protetto alimenti e bevande la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche sono legate alla loro origine geografica attraverso le etichette di Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG).

Attualmente esistono 3.500 indicazioni geografiche, che generano ogni anno 80 miliardi di euro nell’UE.

“La nostra volontà politica è quella di sostenere i nostri produttori, affinché i nostri sistemi produttivi siano sempre più sostenibili e resilienti”, ha affermato Paolo De Castro (S&D), relatore della riforma. Il testo è stato approvato quasi all’unanimità, con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astenuti.

Nel 2022 la Commissione ha proposto una revisione del regolamento UE sulle indicazioni geografiche per affrontare alcune carenze individuate in una valutazione effettuata nel 2021.

La valutazione ha evidenziato la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori del logo IG in alcuni paesi dell’UE, il basso livello di applicazione della legislazione, le carenze in materia ambientale e la complessità delle procedure di registrazione e modifica.

L'Ue propone cambiamenti alla politica delle indicazioni geografiche degli alimenti. I dubbi dei produttori L’ultima modifica della politica delle indicazioni geografiche (IG) dell’UE è stata definita come “un’evoluzione” senza modifiche sostanziali, ma ha comunque fatto storcere il naso ai produttori alimentari e ad alcuni Stati membri, che avrebbero voluto preservare lo status quo del …

Tutela digitale e tutela da parte dell’industria

La riforma ha rafforzato la protezione delle indicazioni geografiche sul web. “Per gli acquisti online un sistema di geoblocking garantirà la protezione contro i siti fake che copiano i marchi”, ha spiegato De Castro.

Un sistema di allarme istituito dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) identificherà i nomi di dominio illegali in modo che possano essere disattivati.

Il testo adottato definisce inoltre le norme relative all’utilizzo di questi prodotti come ingredienti da parte dei trasformatori alimentari. Quando l’ingrediente IG viene utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale, i produttori saranno obbligati a utilizzare in etichetta le denominazioni protette, indicandone la percentuale.

I gruppi di produttori IG (consorzi) dovranno essere consultati e potranno formulare raccomandazioni al produttore.

Secondo il relatore il nuovo testo attribuisce maggiori diritti ai consorzi. Potranno prevenire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale lesiva dell’immagine e del valore dei propri prodotti, compreso il prezzo.

La Commissione resta l’unico osservatore

Per aumentare la trasparenza verso i consumatori, sull’etichetta dovrà comparire anche il nome del produttore, oltre a quello dell’indicazione geografica.

Il testo punta alla semplificazione delle procedure amministrative. Per esaminare una domanda di indicazione geografica sarà necessario un periodo più breve, ovvero sei mesi.

Alcuni deputati hanno accolto con favore i progressi rispetto al testo iniziale della Commissione, in particolare sul ruolo dell’Organizzazione dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Nella sua proposta, la Commissione ha voluto trasferire una serie di compiti all’EUIPO, come il controllo delle domande, le cosiddette procedure di opposizione (quando i produttori possono opporsi alla registrazione di un’IG), il funzionamento del registro e persino le specifiche IG.

Nel gennaio 2022, i deputati temevano uno spostamento verso un nuovo approccio basato sui marchi, tagliando il legame delle IG con lo sviluppo e il mantenimento delle aree rurali.

“Il know-how non può essere riprodotto più e più volte come un semplice marchio, motivo per cui in Parlamento ci siamo battuti affinché l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale non si occupasse delle specifiche. La Commissione deve rimanere competente”, ha insistito l’eurodeputata Anne Sanders (PPE).

Alla fine, la Commissione rimarrà il principale “custode” del sistema delle IG.

L’EUIPO fornirà un importante supporto consultivo su questioni amministrative e contribuirà alla protezione e alla promozione delle IG attraverso un registro online delle indicazioni geografiche dell’UE.

Sostenibilità insufficiente

Secondo il testo, i produttori di IG possono redigere un rapporto di sostenibilità in cui spiegano i benefici ambientali, economici e sociali per i territori locali e le pratiche che adottano per la salute e il benessere degli animali, sebbene ciò sia volontario.

“Non c’è nulla di ambizioso qui, queste pratiche di sostenibilità sono state ridotte a nulla”, ha affermato l’eurodeputato Claude Gruffat (Verdi/ALE), il cui gruppo si è astenuto.

Per l’eurodeputata verde Manuela Ripa non esiste “nessuno standard unico, nessun controllo e nessun obbligo” per proteggere gli ecosistemi e gli animali. Si rammarica in particolare del fatto che le azioni di sostenibilità possano essere stabilite dai gruppi di produttori, il che comporta il rischio di “greenwashing” e può “fuorviare” i consumatori.

Il plauso degli operatori del settore e del governo italiano

Il testo della riforma è stato accolto con favore da Origin Italia, l’associazione italiana consorzi indicazioni geografiche che rappresenta oltre il 95% delle produzioni Ig italiane, che in una nota ha sottolineato che “equivale a un nuovo impulso per le produzioni certificate che da oggi potranno contare su una legislazione mirata al rafforzamento dei Consorzi di tutela, con l’obiettivo di far crescere ancora di più il valore delle Indicazioni Geografiche”.

“È un obiettivo raggiunto grazie a un lavoro di concerto tra il mondo dei Consorzi e quello politico, grazie anche alla forte collaborazione con le altre organizzazioni europee, e l’impegno di Origin Italia è stato determinante fin dalle prime fasi per raggiungere i principali obiettivi che l’Italia si era posta”, ha affermato il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi.

Sul tema si è espresso anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il quale ha sottolineato in una nota la necessità di “continuare a puntare sulla qualità e l’eccellenza che ci caratterizza da sempre e sulla distintività che rende così particolari le nostre produzioni agroalimentari al punto da diventare uniche sul mercato globale”. È fondamentale, ha aggiunto Lollobrigida, “difendere i nostri produttori e il Sistema Italia”.

[con un’aggiunta di Simone Cantarini]

