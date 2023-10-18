Il Parlamento europeo dà il via libera a Cipollone al Comitato esecutivo della BCE

Il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha dato il via libera martedì (17 ottobre) con 509 voti a favore, 54 contrari e 40 astenuti alla nomina di Piero Cipollone, attuale vicegovernatore della Banca d’Italia, come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Cipollone succederà a Fabio Panetta – che si dimetterà dal suo incarico a partire dal 1° novembre 2023 per servire in qualità di governatore della Banca d’Italia – e resterà in carica per un mandato non rinnovabile di 8 anni.

Alla Banca d’Italia le macro aree di cui si è occupato Cipollone sono state euro digitale e sistemi di pagamento.

Il comitato esecutivo della BCE di cui farà parte Cipollone è responsabile dell’attuazione della politica monetaria dell’area euro, come stabilito dal Consiglio direttivo della BCE. Il Comitato è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri quattro membri, tutti nominati per un mandato di 8 anni non rinnovabile. Il Consiglio direttivo è composto da sei membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro.

61 anni, Cipollone si laurea in Economia all’Università di Roma “La Sapienza”, consegue un Master of Arts in Economics all’Università di Stanford. Nel 2001 è Visiting scholar all’Università della California, Berkeley. Nel 1993 è assunto in Banca d’Italia e assegnato al Servizio studi, dove lavora per 15 anni.

Nel 2007 è nominato Commissario straordinario, poi presidente dell’Istituto di ricerca INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – carica che lascia nel 2011.