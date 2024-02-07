Il Parlamento europeo adotta nuove regole per la pesca del tonno

Martedì (6 febbraio) sono state aggiornate le normative UE che disciplinano la pesca del tonno, armonizzando le norme all’interno delle flotte dell’UE e dei Paesi terzi. Mentre la maggior parte di queste misure hanno ricevuto il sostegno unanime del Parlamento, gli ambientalisti hanno deplorato la cattiva distribuzione delle quote per la pesca artigianale.

Il rapporto votato martedì in plenaria dal Parlamento europeo completa il recepimento nel diritto europeo delle raccomandazioni dell’ICCAT, l’organizzazione che regolamenta la pesca del tonno nei mari circostanti l’UE.

“Chiedo un chiaro sostegno a questo settore, che si trova ad affrontare condizioni estremamente difficili, proprio come gli agricoltori, quando forniscono cibo di alta qualità”, ha sottolineato l’eurodeputata Clara Aguilera (S&D) e relatrice del testo, che è stato approvato da 568 voti favorevoli, 44 contrari e 14 astenuti.

Nell’aprile 2022 la Commissione Europea ha annunciato una proposta di aggiornamento del regolamento 2017 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la conservazione del tonno e del regolamento 2022 sulla gestione del tonno rosso.

Il testo votato in plenaria aggiunge numerosi emendamenti per aggiornare le raccomandazioni annuali dell’ICCAT, un organismo di 52 parti contraenti responsabile della gestione e conservazione del tonno.

“Abbiamo aggiornato il più possibile le norme in modo che la flotta peschereccia dell’UE possa beneficiare delle stesse condizioni e misure applicate alle flotte pescherecce di Paesi terzi che operano nella zona, il che è essenziale per garantire condizioni di parità”, ha affermato Aguilera.

La pesca a strascico devastante per il clima, fino a 370 milioni di tonnellate di CO2 emesse ogni anno Secondo una nuova ricerca, la pesca a strascico emette fino a 370 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, il che aumenta la pressione sui legislatori dell’Unione europea affinché prendano in considerazione la regolamentazione del settore.

La pesca industriale è spesso presa …

Catture accessorie di tartarughe, squali mako

Le norme impegnano l’UE a nuovi standard di pesca, dichiarazioni rigorose di cattura e monitoraggio delle catture di tonno tropicale, come il tonno bianco del Mediterraneo e il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale e meridionale.

Il testo insiste sulla riduzione delle catture accessorie di tartarughe marine, in particolare rispettando i divieti di pesca laddove esiste il rischio di interazioni con queste specie, e sulla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).

Gli squali mako (Isurus oxyrinchus), una specie particolarmente a rischio di estinzione, non possono più essere tenuti sulle navi – un appello di lunga data degli ambientalisti.

“Questa è una buona notizia”, ha detto a Euractiv l’eurodeputata Caroline Roose (Verdi/ALE), aggiungendo che le regole recepite sono “importanti”.

Tonno pinna blu

Il testo recepisce inoltre le ultime raccomandazioni dell’ICCAT nel regolamento che istituisce un piano di gestione del tonno rosso.

Tra il 2007 e il 2022, l’ICCAT ha imposto misure altamente restrittive per salvare il tonno rosso, che all’epoca era sovrasfruttato. Nel 2018, vista la ricostituzione degli stock, l’organizzazione ha proposto un piano di gestione della specie, entrato in vigore nel 2019, con la ripresa della pesca.

Secondo le ultime raccomandazioni dell’ICCAT, tra il 2023 e il 2025, i Paesi firmatari potranno catturare fino a 40.570 tonnellate di tonno rosso, con una quota di 21.503 tonnellate per l’UE.

I Paesi con una quota di tonno rosso dovranno inoltre mettere in atto “un piano di monitoraggio, controllo e ispezione”, afferma il rapporto.

Il testo tenta inoltre di distribuire equamente le quote tra l’UE e i èaesi terzi, prestando “un’attenzione particolare” alla pesca su piccola scala. Tuttavia, gli ecologisti ritengono che ciò non sia sufficiente.

“Gli Stati continuano a non distribuire equamente le quote di tonno rosso tra pescatori artigianali e industriali. L’ICCAT prevede un riequilibrio, ma gli Stati membri non fanno nulla da anni”, ha affermato l’eurodeputata Roose, aggiungendo che questo è l’unico “rammarico” contenuto nel testo.

L’assegnazione delle quote alla pesca su piccola scala è una questione di vecchia data negli Stati membri. In Francia, ad esempio, l’88% delle quote sono occupate da navi industriali. In Spagna solo il 2,87% delle quote è destinato alla pesca artigianale.

Tuttavia, il piano di gestione raccomanda agli Stati membri di “promuovere le attività di pesca costiera e l’uso di attrezzature e tecniche di pesca selettive e con un impatto ridotto sull’ambiente […] al fine di contribuire a garantire un equo tenore di vita alle economie locali”.

Per quanto riguarda l’Italia risulta ad oggi il terzo Paese dopo Francia e Spagna con una quota di pesca per il tonno rosso che si aggira intorno alle 4.4745 tonnellate, pari a circa il 25,57%. Francia e Spagna mantengono una quota del 31% circa. La filiera “made in Italy” del tonno rosso vale in Italia circa 150 milioni di euro.

La pesca del tonno rosso vanta una grande tradizione in Sicilia e in Sardegna che vede ancora l’utilizzo delle cosiddette tonnare, ovvero un insieme di reti che formano una serie di camere collegate l’una all’altra formando una sorta di isola nell’ultima delle quali si tiene la mattanza. Proprio in Sardegna, a Carloforte è presente una delle ultime tonnare ancora attive nel Mediterraneo.

[A cura di Angelo di Mambro e Nathalie Weatherald]

[Con un’aggiunta di Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.