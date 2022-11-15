“Il Mondiale della vergogna”: Il Parlamento UE denuncia il ministro del Qatar per le violazioni dei diritti dei lavoratori

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar, il ministro del Lavoro del piccolo Stato del Golfo, Ali Bin Samikh Al-Marri, è stato criticato lunedì (14 novembre) dalla commissione per i diritti umani del Parlamento europeo per le violazioni dei diritti dei lavoratori durante i preparativi dell’evento.

Circa il 90% dei lavoratori del Paese è costituito da immigrati e si dice che operino in condizioni di lavoro disumane. Secondo un’inchiesta del The Guardian del 2021, 6500 lavoratori migranti sono morti da quando il Qatar ha ottenuto il diritto di organizzare il più grande evento calcistico al mondo.

In un discorso dai toni accesi, Miguel Urbán Crespo del gruppo di sinistra del Parlamento ha definito il prossimo torneo una “Coppa del Mondo bagnata di sangue”, mentre la socialdemocratica Lara Wolters l’ha definito “Mondiale della vergogna”.

Samira Rafaela del gruppo liberale Renew Europe ha criticato la discriminazione nei confronti delle donne e la criminalizzazione dell’omosessualità.

All’inizio del mese, un funzionario del Qatar ha suscitato indignazione definendo l’omosessualità “una malattia mentale” in un’intervista con l’emittente pubblica tedesca ZDF.

Recenti riforme

Il tema principale dell’audizione parlamentare, tuttavia, è stato quello dei diritti del lavoro. Peter van Dalen del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra ha chiesto al ministro del Lavoro di consentire un’ispezione europea a riguardo.

Al-Marri ha sostenuto che negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi e che la sua passata posizione di capo della commissione nazionale per i diritti umani era un segno della direzione presa dal governo.

Dopo una denuncia del 2014 sul lavoro forzato da parte dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nel 2017 il governo qatariota ha accettato di attuare modifiche alla legge sul lavoro, in modo che i lavoratori migranti non siano completamente dipendenti dai loro datori di lavoro.

“È naturale che ci siano difficoltà nell’attuazione”, ha affermato, sottolineando i cambiamenti sostanziali riconosciuti anche dai rappresentanti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell’Organizzazione regionale africana della Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC-Africa), anch’essa presente all’audizione parlamentare.

“I lavoratori hanno riscontrato notevoli miglioramenti”, ha detto il vice segretario generale della ITUC-Africa, Joel Odigie, a proposito delle modifiche apportate dal 2017, mentre Max Tuñón dell’ILO ha definito la legge del Qatar sullo stress da caldo “probabilmente la più progressista al mondo”.

I lavoratori continuano a morire

Nel frattempo, Minky Worden dell’ONG Human Rights Watch ha sostenuto che le riforme rimangono insufficienti per prevenire gli abusi. “Human Rights Watch e i gruppi di migranti continuano a documentare abusi, tra cui abusi salariali, tasse di reclutamento illegali e decessi che continuano a non essere indagati e risarciti”, ha dichiarato.

I funzionari del Qatar non hanno indagato sulla morte di migliaia di lavoratori migranti, molte delle quali attribuite a cosiddette “cause naturali”, ha dichiarato Worden. Ha portato l’esempio di un lavoratore morto per un arresto cardiaco in un cantiere edile, il cui decesso è stato classificato come “causa naturale”, il che significa che la famiglia non avrebbe ottenuto alcun risarcimento.

Una recente indagine dell’ONG Equidem ha dimostrato che ai lavoratori spesso è impedito di lamentarsi delle cattive condizioni di lavoro e che i datori di lavoro cercano di insabbiare i decessi legati al lavoro.

Bin Samikh Al Marri ha lamentato quella che ha definito una “campagna diffamatoria” da parte dei media sulle condizioni di lavoro in Qatar e ha assicurato che ci sarà un risarcimento per le famiglie dei lavoratori deceduti.

“Ci rivolgiamo a tutti i sindacati e alle organizzazioni per i diritti umani se hanno nomi di vittime e lavoratori che non sono stati risarciti”, ha dichiarato.

Tuttavia, questo potrebbe essere un compito difficile, soprattutto per i sindacati, poiché è illegale per i lavoratori migranti formare o aderire a un sindacato.