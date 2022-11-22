Il ministro Lollobrigida ribadisce la sua posizione contro il Nutri-Score

Durante il primo incontro con i suoi omologhi dell’Ue, il nuovo ministro italiano dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha ribadito la sua posizione sull’etichetta nutrizionale francese Nutri-Score come prossimo schema di etichettatura alimentare a livello europeo.

La riunione dei ministri dell’Agricoltura dell’Ue-27 tenutasi lunedì a Bruxelles ha segnato il tanto atteso debutto di Francesco Lollobrigida, nominato ministro dell’Agricoltura nel governo di Giorgia Meloni, insediatosi esattamente un mese fa.

Nonostante non abbia un forte background agricolo, Lollobrigida è un esponente di spicco di Fratelli d’Italia.

Alla sua prima apparizione a Bruxelles, ha sollevato la questione – molto delicata per gli italiani – dell’informazione alimentare ai consumatori finali, sottolineando che dovrebbe essere la più ampia possibile.

“Non crediamo però che ci debbano essere strumenti non sufficienti dal punto di vista dell’informazione e addirittura pericolosi dal punto di vista del condizionamento del consumatore”, ha dichiarato alla stampa dopo la prima sessione di colloqui.

Il riferimento è al sistema Nutri-Score proposto dai francesi, che converte il valore nutrizionale dei prodotti in un codice composto da cinque lettere, dalla A alla E, ciascuna con un proprio colore, dal verde al rosso.

L’Italia si è schierata contro il Nutri-Score, sostenendo che il sistema penalizza alcuni prodotti fondamentali della dieta mediterranea.

“Non abbiamo avuto posizioni ufficiali [da parte degli altri ministri], ma la nostra sensazione è che tutti siano consapevoli che questo non può essere uno strumento, come è stato descritto, che garantisca pienamente i consumatori finali o che sia davvero oggettivamente utile all’economia europea”, ha continuato.

Nel contesto della politica alimentare di punta dell’Ue, la strategia Farm to Fork (F2F), la Commissione europea dovrebbe proporre uno schema di etichettatura alimentare armonizzato a livello europeo, che prenderà in considerazione anche gli aspetti nutrizionali dei prodotti alimentari.

Inizialmente prevista per la fine di quest’anno, la Commissione ha rinviato la proposta alla primavera del 2023.

Lollobrigida ha dichiarato di essere favorevole a “maggiori informazioni, ma certamente un freddo spettro di colori non ci porta da nessuna parte”, mentre gli italiani propongono “un modo più approfondito e chiaro di informare i consumatori finali in modo che sappiano cosa stanno mangiando”.

Il governo italiano ha proposto alla Commissione un altro schema, chiamato NutrInform, basato su un simbolo alimentato a batteria che mostra al consumatore il contributo nutrizionale sul suo fabbisogno giornaliero e sulle sue esigenze dietetiche.

La protezione dell’ambiente deve essere compatibile con le attività produttive

Lollobrigida ha parlato con il commissario europeo per l’agricoltura Janusz Wojciechowski anche di altre questioni in sospeso nell’agenda politica dell’Ue, tra cui la direttiva sulle emissioni industriali (IED) e la riforma del quadro normativo sui pesticidi.

A margine del Consiglio dell’Ue ha avuto anche incontri bilaterali con i ministri dell’Agricoltura polacco, austriaco, spagnolo e francese.

“Con tutti loro ci siamo resi conto che ci sono molti punti di contatto, interessi e volontà di lavorare in armonia, in difesa della qualità e dello sviluppo, e certamente in difesa dell’ambiente”, ha dichiarato Lollobrigida ai giornalisti.

“Nell’ambito della politica agricola dell’Ue, l’Italia perseguirà senza dubbio una politica sostenibile, ma anche compatibile con le attività produttive, la ricerca e la valorizzazione di un settore che consideriamo strategico”, ha detto.

Seguendo l’esempio del governo francese, il governo Meloni ha aggiunto al nome del ministero di Lollobrigida il termine “sovranità alimentare”, per sottolineare l’importanza dell’autonomia strategica.

“Abbiamo l’opportunità di valutare quelle scelte sbagliate che sono state fatte, quella di esternalizzare ogni tipo di fornitura basandosi solo sui costi”, ha detto, riferendosi al recente aumento dei prezzi di importanti fattori di produzione agricola, come i fertilizzanti.

“Crediamo che oggi si debba ragionare in Italia per avere la capacità di produrre ciò che è necessario per i nostri consumi”, ha concluso, aggiungendo che, laddove non fosse possibile farlo, il suo Paese lavorerà in ambito europeo per rafforzare le alleanze con gli altri Stati membri.

