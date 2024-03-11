Il direttore del MES Gramegna è in contatto con l’Italia per trovare una soluzione dopo il no alla ratifica

La mancata ratifica dell’Italia della riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europea di stabilità (MES) continua a rappresentare un serio problema per l’UE i Paesi dell’area euro, mentre giunge al termine la legislatura iniziata nel 2019. Come sottolineato lunedì (11 marzo) dal direttore del MES, Pierre Gramegna, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo sono in corso contatti con l’Italia per trovare “una soluzione”.

La Camera dei deputati ha respinto la proposta di legge di ratifica della riforma del MES con 72 voti a favore (PD, Azione e Italia Viva), 184 i contrari (Fd’I, Lega e M5s) e 44 astenuti (Forza Italia, Noi moderati e Verdi-sinistra) lo scorso 21 dicembre.

“Ho contattato una serie di Paesi recandomi di persona nei 20 Paesi della zona euro, che sono anche quelli del MES, per vedere come si possa far sì che in futuro il Meccanismo possa avere una maggiore importanza, soprattutto nei momenti in cui si attraversano delle crisi esterne”, ha dichiarato Gramegna, rispondendo a una domanda sulla situazione di stallo dopo la mancata ratifica da parte dell’Italia.

“Ci siamo anche adoperati per rielaborare lo strumentario a diposizione del MES il cosiddetto tool kit (cassetta degli attrezzi), consapevoli che anche altre organizzazioni come il Fondo monetario internazionale stanno riesaminando il loro strumentario”, ha aggiunto Gramegna.

“Stiamo collaborando e rimanendo in contatto con tutti i Paesi per capire e vedere come può evolversi la situazione in Italia sulla potenziale ratifica” del MES, ha dichiarato.

“Per il momento – ha ammesso – l’unica cosa che posso dire è che, per ragioni costituzionali, il Parlamento italiano non può discutere nuovamente la questione prima di sei mesi, rispetto alla decisione di dicembre”.

“Questa – ha proseguito Gramegna – è la situazione in cui ci troviamo adesso, ma stiamo ancora parlando con l’Italia per vedere come possiamo trovare una soluzione”.

Il Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, ESM) è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della Ue, nel 2012. La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato.

Nello specifico, Roma è chiamata a ratificare l’accordo internazionale che prevede modifiche al funzionamento del MES promosso nel gennaio 2021 a fronte di un’intesa sottoscritta dai 19 Paesi dell’area Euro, tra cui anche l’Italia che però ad oggi non ha ancora ratificato l’accordo a differenza degli altri membri dell’Eurogruppo.